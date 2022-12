Серена Уильямс – мама. Сделала из дочки селебрити, из ее куклы – бренд, но не хочет сама учить ее теннису

«Она такая хорошая девочка».

У Серены Уильямс по ходу ее очень длинной карьеры было много ипостасей: молодая бунтарка, легенда, активистка, даже актриса. Но в последние годы самой важной для нее стала роль матери.

1 сентября 2017-го Серена родила дочь от основателя реддита Алексиса Оганяна, за которого вскоре после этого вышла замуж. Девочку назвали Алексис Олимпия Оганян-младшая, и с первых секунд жизни она стала важнейшим человеком в истории величайшей теннисистки мира.

Материнство началось тяжело: кесарево сечение, тромбы в легких и постродовая депрессия

Роды прошли для Серены с осложнениями. Из-за того, что пульс ребенка во время схваток участился, врачи решили сделать кесарево сечение. После него у американки возникли проблемы с дыханием.

Еще в 2011-м Уильямс перенесла легочную эмболию – у нее образовались тромбы, которые оторвались и попали в легкие. После этого она все время принимала препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить появление тромбов. Но в больнице перед родами ее с них сняли.

В итоге она сама поняла, что с ней происходит, и попросила врачей сделать томографию и дать ей гепарин. Диагностика выявила несколько тромбов в легких.

К тому моменту Серена уже попала в замкнутый круг. Из-за трудностей с дыханием она много кашляла, и в результате у нее разошлись швы – и появилось кровотечение. Которое только усугублялось препаратами для разжижения крови. В итоге, чтобы решить проблему, врачам пришлось ставить ей в вену специальный фильтр, который не давал образоваться тромбам.

Все это привело к тому, что после родов Серена шесть недель провела в постели.

На этом проблемы не закончились – физические просто сменились на психологические. Уильямс не раз говорила о послеродовой депрессии и том, как ей страшно оказаться плохой матерью. Например, она рассказывала женщинам, что такие проблемы – это нормально, и они не должны их ломать:

«Со всеми нами такое было. Я много работаю, тренируюсь и стараюсь быть как можно лучше как спортсменка. Однако это означает, что, хоть я и рядом с ней каждый день ее жизни, мы проводим вместе не так много времени, как хотелось бы.

Большинство мам с этим сталкивается. Неважно, домохозяйка вы или работаете, найти этот баланс с детьми – настоящее искусство. Вы настоящие героини!»

Из Олимпии сразу сделали селебрити: завели инстаграм, снимали в рекламе, а ее первую куклу превратили в бренд

Многие теннисисты стараются не светить своих детей – например, Рафаэль Надаль до сих пор не выкладывал фотографий новорожденного сын, а подружка Серены Каролин Возняцки первое время на всех снимках дочери закрывала ее лицо эмодзи.

Уильямс пошла другим путем. Уже через пару недель после рождения у Олимпии появился инстаграм, который за несколько месяцев собрал больше 250 тысяч подписчиков. Сейчас их 650 тысяч – почти столько же, сколько у Алексиса Оганяна, но в разы меньше, чем у самой Серены (16 миллионов, она самая популярная теннисистка в соцсети).

Кроме того, уже в несколько месяцев Олимпия снялась с мамой в рекламе Gatorade.

А главным коммерческим проектом Серены и дочери стала кукла Квай-Квай. В 2018-м Серена выложила фото дочери с ней и объяснила, что всегда хотела, чтобы первая кукла Олимпии была темнокожей – потому что ей самой всегда приходилось играть с белыми.

В итоге один пост раскрутили на максимум: кукле завели собственный инстаграм, в котором она называла себя внучкой Серены; потом Квай-Квай начали продавать, и она заняла первое место среди детских игрушек на Amazon (а главная газета США New York Times выпустила материал «Стоп, Квай-Квай – самая важная кукла Америки? Если коротко – да»); после этого Серена написала про нее книжку, а сейчас готовится выход анимированного сериала про приключения куклы.

В продвижение бренда включилась даже WTA, три года назад выпустившая про Квай-Квай видео на официальном канале.

Серена брала дочь почти на все турниры, хотя сначала боялась. А после тенниса она хочет быть «просто мамой»

Наверное, самое главное появление Олимпии на теннисных турнирах случилось в финале US Open-2018, на котором она даже не присутствовала лично. Тогда Серена выдала легендарную истерику с феерической фразой: «У меня есть дочь, и я всегда честна».

В целом Уильямс долгое время была против того, чтобы дочка ходила на ее матчи – она боялась, что не сможет сосредоточиться на игре, а будет только следить, чтобы с Олимпией на трибунах все было в порядке. Но в итоге девочка все же сопровождала ее практически на всех турнирах последнего этапа карьеры.

Например, в Окленде в 2020-м Серена выиграла последний титул WTA и на фото с трофеем у нее в одной руке кубок, а в другой – дочка.

А появление Олимпии на трибунах прощального US Open-2022, опять же, даже освещала New York Times – потому что на матчах она сидела в таком же платье, в котором Уильямс выходила на корт, а в волосы ей вплели бусинки, с которыми Серена выиграла US Open-1999.

В целом Уильямс к тому моменту уже много-много раз говорила, что дочь стала главным человеком в ее жизни. «Мне уже не терпится быть просто мамой. Она такая хорошая девочка, и я просто хочу быть для нее хорошей мамой», – объясняла она планы на жизнь после тенниса.

При этом мама-контента в соцсетях Серены не так уж и много.

Олимпия – уже владелец футбольной команды. Но станет ли она теннисисткой?

Родители явно выстраивают для Олимпии империю. Например, ей передали долю в женском футбольном клубе Angel City, и она стала самой молодой совладелицей спортивной команды в истории. И, конечно, Серена с Алексисом подали это как ее личное достижение.

Однако болельщиков Серены больше волнует, станет ли Олимпия такой же мощной теннисисткой.

Первую ракетку Уильямс подарила дочке еще в пять месяцев – но все это было очень похоже на часть рекламной кампании Wilson, спонсора американки. И подпись к фото получилась очень амбициозной: она представляла, как Олимпия выигрывает 12-й «Уимблдон», » на три больше, чем у ее мамы Серены».

Сейчас пятилетняя Олимпия действительно занимается теннисом – но не с Сереной, а с тренером. «Мне не хватает терпения, чтобы учить теннису. Это так странно, но мне не нравится играть с людьми, которые не умеют хорошо играть. Это меня с ума сводит», – рассказывала Уильямс в недавнем интервью.

Фото: Gettyimages.ru/Hannah Peters; Instagram/serenawilliams, olympiaohanian, realqaiqai; Twitter/alexisohanian