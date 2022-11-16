Швентек разнесла весь тур в 2022-м. Разбираем, что сделало ее теннисным монстром

Игра, движение, голова.

Первая ракетка мира Ига Швентек провела исторический сезон. Статистика говорит сама за себя.

По многим показателям полька в этом году была лучшей после великих: Серены Уильямс (титулы, победы) и Штеффи Граф (матчи с топ-10). А ее центральным достижением стала 37-матчевая серия побед – самая длинная в XXI веке и уступающая только Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартине Навратиловой (74).

Если сравнивать польку с нынешним туром, то картина доминирования вообще потрясающая – почти по всем основным показателям она обходит соперниц в два раза.

Еще один показатель ее превосходства – рейтинг Elo, который учитывает не количество заработанных очков, а качество обыгранных соперниц. В нем она лидер тура и отрывается от занимающей второе место Онс Жабер почти на 150 очков. Это значит, что в личной встрече вероятность ее победы составляет примерно 70%.

Для сравнения, у мужчин подобный отрыв у лидера тура Новака Джокович есть только над идущим 11-м Андреем Рублевым. А №2 по Elo в WTA Жабер отрывается на примерно 150 очков только от №22 Маркеты Вондроушовой.

Что же сделало Игу таким доминатором?

Игра: Швентек перестала бояться ошибок и стала более агрессивной

Главное изменение в игре Швентек в 2022-м – это более откровенная агрессия. Она сама говорила, что база ее тенниса – это грунтовая тактика, построенная на очень сильном верхнем вращении, которая позволяет атаковать с пониженным риском (запускать мяч высоко над сеткой и довольно далеко от линий, но при этом создавать соперницам проблемы за счет высоты отскока).

С учетом того, что, например, на победном «Ролан Гаррос»-2020 Швентек крутила ненамного сильнее Рафаэля Надаля (3200 вращений в минуту против 3453), на грунте эта тактика у нее с первых лет работала прекрасно.

На быстрых покрытиях было сложнее, потому что там отскок не такой высокий, как на глине. Поэтому перекрученные удары Швентек работали менее эффективно. Кроме того, она нередко позволяла соперницам сажать себя в оборону, откуда выигрывать намного сложнее.

В этом году у Швентек появился новый тренер – Томаш Викторовски, который раньше работал с Агнешкой Радванской. И Викторовски сразу поставил задачу – на быстрых покрытиях стать агрессивнее. А для этого нужно было сделать удары более плоскими, снизить уровень вращения – и, соответственно, повысить уровень риска, что мяч попадет в сетку или улетит в аут.

Для этого пришлось преодолеть страх Швентек перед ошибками. Для этого в межсезонье они пересматривали матчи польки, но сосредотачивались только на положительных моментах и сильных сторонах. «Такой настрой помог мне поверить, что я могу быть агрессивнее и использовать свои сильные стороны. Раньше я больше анализировала, как играют соперницы и под это подстраивалась. Но в этом году я хочу быть более активной. Хочу вести», – рассказывала Ига.

В итоге по ходу многих хардовых турниров в соцсетях вирусилась статистика, что в среднем Швентек бьет на 10-15-20 км/ч сильнее соперниц. При этом, перестав бояться ошибок, Ига регулярно выдает отрезки, когда не выполняет их вообще. Наиболее яркий пример – полуфинал US Open, когда со счета 2:4 в решающем сете против Арины Соболенко она допустила всего одну.

И ее умение вращать тоже никуда не делось. Даже на харде она сильно крутит – и вместе со скоростью ударов это приводит к тому, что ее удары стали особенно тяжелыми и разрушительными. Справляться с этим соперницам очень сложно.

А еще большой набор инструментов позволяет Швентек по-разному подходить к разным соперницам – и вести против них разными методами. Например, по ходу итогового турнира WTA Викторовски рассказывал: «Она играла против Касаткиной, которая потрясающе двигается, и играла стабильно, варьировала скорость, добавляла сильное верхнее вращение и низкие быстрые мячи, меняла направление подачи и почти не ошибалась.

А потом она играла против Гарсия, которая давит с самого начала, ждет мяч в корте, атакует по восходящему мячу, очень быстро разгоняет первую подачу, вторую подачу. Две совершенно разные соперницы, но ей удавалось найти решение и реализовывать тактику», – говорил Викторовски. И с Гарсия она боролась тем, что просто забивала ее сама.

Такая тактическая гибкость – это тоже довольно беспрецедентная история для нынешней WTA.

Движение: Швентек скользит лучше всех в туре, и это помогает и в обороне, и в атаке

Если в ударах Швентек старалась отойти от грунтовых тактик, то в движении она превращает хард в глину за счет нереального и немного пугающего скольжения в духе Новака Джоковича.

Скольжение позволяет ей решать две задачи:

1. Оборонительную. Просто тащить больше мячей и затягивать розыгрыши.

2. Атакующую. Поскольку она умеет так скользить, ей не надо отодвигаться назад, чтобы дать себе время на ответ на удар в угол. В итоге она не теряет позицию и остается в атаке.

О прелестях скольжения Швентек рассказывала великая Мартина Навратилова:

«Она заканчивает скольжение, когда бьет по мячу. Получается, что ее тело уже не двигается, когда она бьет, поэтому удар идет более стабильно. И еще она может сразу возвращаться в середину корта. Другие скользят и после удара, поэтому они позже возвращаются в корт – и становятся более уязвимыми.

Кроме того, есть большая разница между тем, когда ты бьешь, находясь прямо на задней линии или находясь в метре за задней линией. И, по-моему, она верит, что ее не накажут за вход в корт, что она выдержит следующий удар. И она достаточно быстрая, чтобы восстановиться из любой позиции, и это позволяет ей более рискованно продвигаться вперед».

Конечно, для такого движения нужен первоклассный атлетизм – и для Швентек это врожденное. Ее отец был олимпийским тяжелоатлетом, и она сама говорила: «Мне кажется, что мое тело было создано для спорта». Естественно, сейчас Ига выигрывает не только за счет природного атлетизма, но и за счет нереальной работы над физикой.

И лучшая иллюстрация этой работы – это ее движение.

Голова: Ига стала более устойчивой, а психолог следит даже, когда и что она читает

После победы на «Ролан Гаррос»-2020 практически все теннисные люди были уверены, что Швентек многого добьется. Но у нее была неприятная черта: когда все шло, она была прекрасна, но когда что-то не получалось – сыпалась психологически.

С 2019-го полька работает с психологом Дарьей Абрамовиц, и та делает очень много, чтобы Швентек подходила к матчу максимально психологически свежей. Дело доходит до потрясающих мелочей: например, она просила ее не читать концовку «Унесенных ветров» в день матча (чтобы не вымотаться эмоционально), а еще призывает покороче отвечать на пресс-конференциях, чтобы тратить на это поменьше сил.

По ходу матча Абрамовиц призывает Швентек делить его на короткие отрезки, с которым легче справиться психологически. А еще у них есть ряд приемов, чтобы поддерживать ее способность не выпадать из «зоны», в которой она показывает свой максимальный уровень. Известно, что они пользуются визуализацией и дыхательными упражнениями, но остальные инструменты пока не раскрываются.

Кроме того, Швентек умнее подходит к построению календаря – с готовностью пропускает турниры, если чувствует эмоциональный спад. «Нужно напоминать себе, что ты хочешь заниматься этим еще много лет. Нельзя позволять себе выгореть», – рассказывала Ига об этом подходе.

Конечно, полностью избежать психологических проблем ей не удалось даже в этом сезоне. Например, после 37-матчевой серии побед она проиграла половину матчей, а в начале серии на американском харде, как кажется, слишком накрутила себя из-за неудобного мяча. Но в итоге она преодолела и это.

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При этом у Швентек еще есть как минимум одно зияющее слабое место – вторая подача. Она медленная, довольно предсказуемая (крученая в середину квадрата) и атакуемая.

Кроме того, эксперты отмечают, что ее можно атаковать в форхенд – потому что для создания вращения она использует экстремальная хватку, с которой ей трудно обрабатывать быстрые и низкие мячи.

Так что в следующем году Ига может стать еще лучше.

С другой стороны, в 2023-м ей предстоит защищать очень много очков и снова доказывать свой статус. Будет интересно посмотреть, как она с этим справится.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Mark Metcalfe, Sean M. Haffey, Katelyn Mulcahy, Sarah Stier; globallookpress.com/Rob Prange