Рублев против Джоковича на итоговом турнире ATP. Онлайн

Всем привет! В среду в 16:00 по московскому времени на итоговом турнире ATP встретятся Андрей Рублев и Новак Джокович.

Рублев и Джокович выиграли первые матчи в группе, так что победитель сегодняшнего матча практически точно выйдет в полуфинал.

Андрей в блестящей борьбе обыграл Даниила Медведева, проведя первоклассный матч с точки зрения подачи и игры с форхенда. Когда он настолько агрессивен и при этом стабилен и точен, он способен побеждать кого угодно.

С другой стороны, Джокович – феноменальный мастер нейтрализации, у которого есть богатый набор инструментов для того, чтобы остановить агрессию Рублева. Так что на первый план, скорее всего, выйдет тот самый План Б, об отсутствии которого у россиянина говорят очень многие. Будет интересно посмотреть, чем он дополнит свою игру, чтобы бороться с сербом.

И нужно учитывать, что Новак – с большим отрывом сильнейший игрок второй половины сезона. А на итоговом, как показалось по первому матчу, он только стал еще лучше и чувствует себя очень комфортно. В первом матче против Стефаноса Циципаса серб был очень-очень агрессивен, подавал и колотил с форхенда с невероятной эффективностью и целеустремленностью.

Так что Рублеву придется не только придумывать что-то в атаке, но еще и очень мощно работать в обороне.

Справится ли он, узнаем через несколько часов.