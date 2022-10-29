С кем Касаткина играет на итоговом турнире WTA? Кто остановит доминатора Швентек? Изучаем последнюю зарубу сезона

Готовимся.

В понедельник в техасском городе Форт-Уорт стартует итоговый турнир WTA, на котором последний крупный титул сезона разыграют восемь сильнейших теннисисток года.

Их уже разделили на группы. В одну вошли Ига Швентек, Кори Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина.

А в другую – Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Давайте посмотрим, как участницы провели сезон.

(Девушки в тексте расположены не по шансам на победу, а по группам и рейтингу. Приведенная статистика учитывает только сезон-2022).

Группа Трэйси Остин

Рейтинг: 1

Баланс побед и поражений: 64:8

Титулы: 8 (включая «Ролан Гаррос» и US Open)

Баланс против соперниц по группе: 3:0 с Гауфф, 0:1 с Гарсия, 4:0 с Касаткиной

Баланс против всех участниц итогового: 19:1

В этом сезоне Швентек превратилась в доминатора и безоговорочную фаворитку любого турнира, который проводится не на траве. Сейчас в туре есть Ига – и есть все остальные.

Залог успеха польки в том, что мяч от нее летит не так, как от других теннисисток – из-за комбинации мощного вращения и голой силы удара. Это дает ей, с одной стороны, больший контроль, а с другой – очень серьезную пробивную мощь.

Еще Швентек в этом года впечатлила стабильностью: если не считать отрезка из трех турниров после «Уимблдона» и до начала US Open, по ходу которого она проиграла половину своих матчей, она только на одном турнире не дошла до полуфинала. И только на трех – до финала (Аделаида, Australian Open, Дубай). А ее баланс в финалах в этом году составляет 8:1.

Против топ-10 Швентек тоже мощна – проиграв Барти на первом турнире сезона, она одержала над десяткой 12 побед подряд, только в двух матчах отдав сет.

В общем, невероятная теннисистка и невероятный сезон.

Рейтинг: 4

Баланс побед и поражений: 38:19

Титулы: 0 (но есть финал «Ролан Гаррос» и еще два полуфинала)

Баланс против соперниц по группе: 0:3 со Швентек, 1:1 с Гарсия, 0:1 с Касаткиной

Баланс против всех участниц итогового: 2:9 (без учета Швентек – 2:6)

В 18 лет Гауфф станет самой молодой участницей итогового турнира после Марии Шараповой в 2005-м. А по ходу сезона стала самой молодой финалисткой «Большого шлема» после Шараповой на «Уимблдоне»-2004.

В целом американка в этом сезоне смогла выйти на хороший уровень стабильности: из 19 проведенных турниров она только на четырех не выиграла ни матча, зато на девяти дошла до четвертьфинала.

При этом у Гауфф остается огромный простор для прогресса. Ее вторая подача по-прежнему остается довольно шаткой – например, в Торонто она за четыре матча допустила 36 двойных ошибок, установив личный антирекорд. В целом она занимает четвертое место в туре по количеству двойных ошибок, а каждая пятая вторая подача оборачивается для нее двойной (хуже показатель только у одной теннисистки).

Кроме того, форхенд Гауфф – тоже уязвимое место, что было особенно заметно в финале «Ролан Гаррос», где ее удар справа атаковала и ломала Швентек.

Рейтинг: 6

Баланс побед и поражений: 41:19

Титулы: 3 (включая WTA 1000 в Цинциннати)

Баланс против соперниц по группе: 1:0 со Швентек, 1:1 с Гауфф, 0:0 с Касаткиной

Баланс против всех участниц итогового: 6:2 (без учета Швентек – 5:2)

Гарсия отобралась на итоговый силой мощнейшего лета, когда с июня по август провела 40 матчей, одержала 33 победы, взяла три титула, а на US Open впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема». А еще в Варшаве обыграла Швентек, став единственной участницей WTA Finals, которой это удалось в 2022-м.

По ходу этого периода Гарсия поймала психологическое равновесие между желанием атаковать и нежеланием ошибаться и просто сметала соперниц, вколачивая каждый удар и принимая вторую подачу, зайдя на метр в корт.

Но после US Open что-то сломалось, и француженка проиграла три матча из четырех. И ситуация только усугубляется внезапным расставанием с тренером Бертраном Перре, который ушел из команды за несколько дней до итогового и сказал следующее: «Последние недели у нас были проблемы. Они испортили атмосферу, и я предпочел остановить работу».

Рейтинг: 8

Баланс побед и поражений: 40:20

Титулы: 2 (на «Больших шлемах» лучший результат – полуфинал «Ролан Гаррос»)

Баланс против соперниц по группе: 0:4 со Швентек, 1:0 с Гауфф, 0:0 с Гарсия

Баланс против всех участниц итогового: 3:7 (без учета Швентек – 3:3)

Касаткина провела лучший сезон в карьере, по ходу которого обновила лучший результат на «Больших шлемах» и рейтинговый рекорд. Благодаря этому она впервые в карьере отобралась на итоговый в качестве участницы, а не запасной.

У Дарьи было два мощных отрезка: грунтовый сезон и американская серия, по ходу которой она взяла оба своих титула 2022-го. Но при этом нужно учитывать, что после победы в Сан-Хосе, где она прошла двух теннисисток топ-10, у нее в 14 матчах нет ни одной победы над топами или просто именитыми теннисистками – если не считать прошлогодних финалисток US Open Эмму Радукану и Лейлу Фернандес, которые в этом году не блистали.

Кроме того, после титула в Гранби она проиграл четыре матча из семи. Так что ее перспективы на итоговом в принципе прекрасно вливаются в общую для всех, кроме Швентек, тенденцию: свое место там она, безусловно, заслужила и способна показать что-то серьезное. Но вот получится ли – большой вопрос.

Группа Нэнси Ричи

Рейтинг: 2

Баланс побед и поражений: 46:15

Титулы: 2 (включая WTA 1000 в Мадриде, также вышла в финал «Уимблдона» и US Open)

Баланс против соперниц по группе: 2:0 с Пегулой, 1:0 с Саккари, 0:0 с Соболенко

Баланс против всех участниц итогового: 7:2 (без учета Швентек – 7:0)

В 28 лет и на 13-й год в профессиональном туре Жабер наконец-то начала по максимуму реализовывать свой огромный потенциал. Она подтянула физическую форму, превратила подачу в оружие и добавила в игру дисциплины – она по-прежнему очень творческая и разнообразная теннисистка, но базой ее игры стали простые и проверенные многими поколениями вещи вроде быстрых атак с форхенда.

В результате в этом году она провела лучший сезон, по праву став второй теннисисткой мира после Швентек. Причем, в отличие от польки она показывала серьезные результаты на всех трех покрытиях.

На итоговый Жабер отобралась впервые – в прошлом году Анетт Контавейт увела у нее место на WTA Finals на последнем турнире сезона. И сейчас настрой у Жабер очень серьезный, а ради итогового она даже сделала перерыв длиной почти месяц: «Я провела мини-межсезонье, так что надеюсь быть готовой».

Рейтинг: 3

Баланс побед и поражений: 42:18

Титулы: 1 (WTA 1000 в Гвадалахаре)

Баланс против соперниц по группе: 0:2 с Жабер, 2:1 с Саккари, 0:1 с Соболенко

Баланс против всех участниц итогового: 2:10 (без учета Швентек – 2:6)

Пегула – интересный случай. С одной стороны, на 10 из 12 крупнейших турниров сезона («Большие шлемы» и WTA 1000) она оправдала свой рейтинг и дошла до той стадии, которую предполагал ее посев.

С другой стороны, у нее есть очевидные проблемы в матчах с равными и номинально более сильными соперницами. Статистика против участниц итогового есть выше, а если брать чуть шире, то у нее в этом году 3:9 против соперниц из топ-10. И она сама говорила, что ей уже надоело на крупных турнирах проигрывать будущим чемпионкам.

Однако победа в Гвадалахаре может стать моментом, который превратит Пегулу из неожиданного топа в потенциальную чемпионку больших турниров.

Рейтинг: 5

Баланс побед и поражений: 37:22

Титулы: 0 (но есть два финала WTA 1000 – Индиан-Уэллс и Гвадалахара)

Баланс против соперниц по группе: 0:1 с Жабер, 1:2 с Пегулой, 0:0 с Соболенко

Баланс против всех участниц итогового: 4:6 (без учета Швентек – 4:4)

Саккари стала одной из трех участниц итогового-2021, которые отобрались на турнир и в этом сезоне. И это почти сенсация, потому что большую часть сезона гречанка мучилась, а не играла.

После выхода в финал мартовского турнира в Индиан-Уэллс и до конца US Open Саккари проиграла 13 матчей из 26 и пережила психологический кризис из-за того, что вошла в топ-5:

«Я поняла, что мне не нравится быть одной из лучших теннисисток мира. В этом трудно себе признаться и с этим очень трудно справиться. Но это правда, это суровая реальность. Дело в давлении, с которым приходится сталкиваться каждый день», – рассказывала Мария.

Но к концу сезона, когда Саккари вышла в финалы в Парме и Гвадалахаре, ее риторика немного поменялась: «Меня не волнует, что люди говорят о моем неровном сезоне. Я знаю только, что я все еще теннисистка топ-10».

Даже безотносительно взлетов и падений 2022-го и того, что из всех участниц итогового Саккари показала худшие результаты на «Больших шлемах», она в целом относится к теннисисткам, которые способны на многое, но почему-то одержать большие победы у них не получается. В конце концов, у нее за всю карьеру до сих пор есть только один титул – на мелком турнире в Рабате.

Рейтинг: 7

Баланс побед и поражений: 30:20

Титулы: 0 (есть два финала и полуфинал US Open)

Баланс против соперниц по группе: 0:0 с Жабер, 1:0 с Пегулой, 0:0 с Саккари

Баланс против всех участниц итогового: 1:7 (без учета Швентек – 1:3)

Главный сюжет в сезоне Соболенко – ее борьба со второй подачей. Она лидер сезона по двойным ошибкам (398 в 50 матчах), и у нее самый большой процент двойных на вторую подачу (26,9%). И у Арины в этом году было два отрезка, когда она делала по 15-20 двойных за матч.

Чтобы побороть проблему, она наняла отдельного специалиста по биомеханике, который работал над техникой. И в конце сезона это стало приносить результат – количество двойных снизилось до среднестатистических цифр по туру, а уверенность в подаче выросла.

Самое удивительно, что несмотря на огромные проблемы с подачей, остальная игра Соболенко в целом весь сезон работала хорошо. И когда белоруска играет хорошо, она по-прежнему способна бороться с кем угодно и побеждать кого угодно – это она доказала на US Open, где была очень близка к победе над Швентек, к тому моменту уже решившей все свои летние проблемы.

С другой стороны, статистика в этом сезоне, конечно, не за Соболенко, да и перед итоговым она проиграла два матча подряд. Кроме того, в целом в 2022-м у нее есть проблемы с доведением матчей до победы – она лидер тура по поражениям с 1:0 по сетам.

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Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Julian Finney, Sarah Stier; East News/Philip FONG / AFP, Christophe ARCHAMBAULT / AFP, SEBASTIEN BOZON / AFP; REUTERS/Henry Romero