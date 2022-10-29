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С кем Касаткина играет на итоговом турнире WTA? Кто остановит доминатора Швентек? Изучаем последнюю зарубу сезона

Каролин Гарсия Каролин Гарсия
Онс Жабер Онс Жабер
WTA WTA
Ига Швентек Ига Швентек
Арина Соболенко Арина Соболенко
WTA Finals WTA Finals
Джессика Пегула Джессика Пегула
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Кори Гауфф Кори Гауфф
Мария Саккари Мария Саккари
Теннис Теннис

Готовимся.

В понедельник в техасском городе Форт-Уорт стартует итоговый турнир WTA, на котором последний крупный титул сезона разыграют восемь сильнейших теннисисток года.

Их уже разделили на группы. В одну вошли Ига Швентек, Кори Гауфф, Каролин Гарсия и Дарья Касаткина.

А в другую – Онс Жабер, Джессика Пегула, Мария Саккари и Арина Соболенко.

Давайте посмотрим, как участницы провели сезон.

(Девушки в тексте расположены не по шансам на победу, а по группам и рейтингу. Приведенная статистика учитывает только сезон-2022).

Группа Трэйси Остин

Ига Швентек

Рейтинг: 1

Баланс побед и поражений: 64:8

Титулы: 8 (включая «Ролан Гаррос» и US Open)

Баланс против соперниц по группе: 3:0 с Гауфф, 0:1 с Гарсия, 4:0 с Касаткиной

Баланс против всех участниц итогового: 19:1

В этом сезоне Швентек превратилась в доминатора и безоговорочную фаворитку любого турнира, который проводится не на траве. Сейчас в туре есть Ига – и есть все остальные.

Залог успеха польки в том, что мяч от нее летит не так, как от других теннисисток – из-за комбинации мощного вращения и голой силы удара. Это дает ей, с одной стороны, больший контроль, а с другой – очень  серьезную пробивную мощь.

Еще Швентек в этом года впечатлила стабильностью: если не считать отрезка из трех турниров после «Уимблдона» и до начала US Open, по ходу которого она проиграла половину своих матчей, она только на одном турнире не дошла до полуфинала. И только на трех – до финала (Аделаида, Australian Open, Дубай). А ее баланс в финалах в этом году составляет 8:1.

Против топ-10 Швентек тоже мощна – проиграв Барти на первом турнире сезона, она одержала над десяткой 12 побед подряд, только в двух матчах отдав сет.

В общем, невероятная теннисистка и невероятный сезон.

Кори Гауфф

Рейтинг: 4

Баланс побед и поражений: 38:19

Титулы: 0 (но есть финал «Ролан Гаррос» и еще два полуфинала)

Баланс против соперниц по группе: 0:3 со Швентек, 1:1 с Гарсия, 0:1 с Касаткиной

Баланс против всех участниц итогового: 2:9 (без учета Швентек – 2:6)

В 18 лет Гауфф станет самой молодой участницей итогового турнира после Марии Шараповой в 2005-м. А по ходу сезона стала самой молодой финалисткой «Большого шлема» после Шараповой на «Уимблдоне»-2004.

В целом американка в этом сезоне смогла выйти на хороший уровень стабильности: из 19 проведенных турниров она только на четырех не выиграла ни матча, зато на девяти дошла до четвертьфинала.

При этом у Гауфф остается огромный простор для прогресса. Ее вторая подача по-прежнему остается довольно шаткой – например, в Торонто она за четыре матча допустила 36 двойных ошибок, установив личный антирекорд. В целом она занимает четвертое место в туре по количеству двойных ошибок, а каждая пятая вторая подача оборачивается для нее двойной (хуже показатель только у одной теннисистки).

Кроме того, форхенд Гауфф – тоже уязвимое место, что было особенно заметно в финале «Ролан Гаррос», где  ее удар справа атаковала и ломала Швентек.

Каролин Гарсия

Рейтинг: 6

Баланс побед и поражений: 41:19

Титулы: 3 (включая WTA 1000 в Цинциннати)

Баланс против соперниц по группе: 1:0 со Швентек, 1:1 с Гауфф, 0:0 с Касаткиной

Баланс против всех участниц итогового: 6:2 (без учета Швентек – 5:2)

Гарсия отобралась на итоговый силой мощнейшего лета, когда с июня по август провела 40 матчей, одержала 33 победы, взяла три титула, а на US Open впервые в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема». А еще в Варшаве обыграла Швентек, став единственной участницей WTA Finals, которой это удалось в 2022-м.

По ходу этого периода Гарсия поймала психологическое равновесие между желанием атаковать и нежеланием ошибаться и просто сметала соперниц, вколачивая каждый удар и принимая вторую подачу, зайдя на метр в корт.

Но после US Open что-то сломалось, и француженка проиграла три матча из четырех. И ситуация только усугубляется внезапным расставанием с тренером Бертраном Перре, который ушел из команды за несколько дней до итогового и сказал следующее: «Последние недели у нас были проблемы. Они испортили атмосферу, и я предпочел остановить работу».

Дарья Касаткина

Рейтинг: 8

Баланс побед и поражений: 40:20

Титулы: 2 (на «Больших шлемах» лучший результат – полуфинал «Ролан Гаррос»)

Баланс против соперниц по группе: 0:4 со Швентек, 1:0 с Гауфф, 0:0 с Гарсия

Баланс против всех участниц итогового: 3:7 (без учета Швентек – 3:3)

Касаткина провела лучший сезон в карьере, по ходу которого обновила лучший результат на «Больших шлемах» и рейтинговый рекорд.  Благодаря этому она впервые в карьере отобралась на итоговый в качестве участницы, а не запасной.

У Дарьи было два мощных отрезка: грунтовый сезон и американская серия, по ходу которой она взяла оба своих титула 2022-го. Но при этом нужно учитывать, что после победы в Сан-Хосе, где она прошла двух теннисисток топ-10, у нее в 14 матчах нет ни одной победы над топами или просто именитыми теннисистками – если не считать прошлогодних финалисток US Open Эмму Радукану и Лейлу Фернандес, которые в этом году не блистали.

Кроме того, после титула в Гранби она проиграл четыре матча из семи. Так что ее перспективы на итоговом в принципе прекрасно вливаются в общую для всех, кроме Швентек, тенденцию: свое место там она, безусловно, заслужила и способна показать что-то серьезное. Но вот получится ли – большой вопрос.

Группа Нэнси Ричи

Онс Жабер

Рейтинг: 2

Баланс побед и поражений: 46:15

Титулы: 2 (включая WTA 1000 в Мадриде, также вышла в финал «Уимблдона» и US Open)

Баланс против соперниц по группе: 2:0 с Пегулой, 1:0 с Саккари, 0:0 с Соболенко

Баланс против всех участниц итогового: 7:2 (без учета Швентек – 7:0)

В 28 лет и на 13-й год в профессиональном туре Жабер наконец-то начала по максимуму реализовывать свой огромный потенциал. Она подтянула физическую форму, превратила подачу в оружие и добавила в игру дисциплины – она по-прежнему очень творческая и разнообразная теннисистка, но базой ее игры стали простые и проверенные многими поколениями вещи вроде быстрых атак с форхенда.

В результате в этом году она провела лучший сезон, по праву став второй теннисисткой мира после Швентек. Причем, в отличие от польки она показывала серьезные результаты на всех трех покрытиях.

На итоговый Жабер отобралась впервые – в прошлом году Анетт Контавейт увела у нее место на WTA Finals на последнем турнире сезона. И сейчас настрой у Жабер очень серьезный, а ради итогового она даже сделала перерыв длиной почти месяц: «Я провела мини-межсезонье, так что надеюсь быть готовой».

Джессика Пегула

Рейтинг: 3

Баланс побед и поражений: 42:18

Титулы: 1 (WTA 1000 в Гвадалахаре)

Баланс против соперниц по группе: 0:2 с Жабер, 2:1 с Саккари, 0:1 с Соболенко

Баланс против всех участниц итогового: 2:10 (без учета Швентек – 2:6)

Пегула – интересный случай. С одной стороны, на 10 из 12 крупнейших турниров сезона («Большие шлемы» и WTA 1000) она оправдала свой рейтинг и дошла до той стадии, которую предполагал ее посев.

С другой стороны, у нее есть очевидные проблемы в матчах с равными и номинально более сильными соперницами. Статистика против участниц итогового есть выше, а если брать чуть шире, то у нее в этом году 3:9 против соперниц из топ-10. И она сама говорила, что ей уже надоело на крупных турнирах проигрывать будущим чемпионкам.

Однако победа в Гвадалахаре может стать моментом, который превратит Пегулу из неожиданного топа в потенциальную чемпионку больших турниров.

Мария Саккари

Рейтинг: 5

Баланс побед и поражений: 37:22

Титулы: 0 (но есть два финала WTA 1000 – Индиан-Уэллс и Гвадалахара)

Баланс против соперниц по группе: 0:1 с Жабер, 1:2 с Пегулой, 0:0 с Соболенко

Баланс против всех участниц итогового: 4:6 (без учета Швентек – 4:4)

Саккари стала одной из трех участниц итогового-2021, которые отобрались на турнир и в этом сезоне. И это почти сенсация, потому что большую часть сезона гречанка мучилась, а не играла.

После выхода в финал мартовского турнира в Индиан-Уэллс и до конца US Open Саккари проиграла 13 матчей из 26 и пережила психологический кризис из-за того, что вошла в топ-5:

«Я поняла, что мне не нравится быть одной из лучших теннисисток мира. В этом трудно себе признаться и с этим очень трудно справиться. Но это правда, это суровая реальность. Дело в давлении, с которым приходится сталкиваться каждый день», – рассказывала Мария.

Но к концу сезона, когда Саккари вышла в финалы в Парме и Гвадалахаре, ее риторика немного поменялась: «Меня не волнует, что люди говорят о моем неровном сезоне. Я знаю только, что я все еще теннисистка топ-10».

Даже безотносительно взлетов и падений 2022-го и того, что из всех участниц итогового Саккари показала худшие результаты на «Больших шлемах», она в целом относится к теннисисткам, которые способны на многое, но почему-то одержать большие победы у них не получается. В конце концов, у нее за всю карьеру до сих пор есть только один титул – на мелком турнире в Рабате.

Арина Соболенко

Рейтинг: 7

Баланс побед и поражений: 30:20

Титулы: 0 (есть два финала и полуфинал US Open)

Баланс против соперниц по группе: 0:0 с Жабер, 1:0 с Пегулой, 0:0 с Саккари

Баланс против всех участниц итогового: 1:7 (без учета Швентек – 1:3)

Главный сюжет в сезоне Соболенко – ее борьба со второй подачей. Она лидер сезона по двойным ошибкам (398 в 50 матчах), и у нее самый большой процент двойных на вторую подачу (26,9%). И у Арины в этом году было два отрезка, когда она делала по 15-20 двойных за матч.

Чтобы побороть проблему, она наняла отдельного специалиста по биомеханике, который работал над техникой. И в конце сезона это стало приносить результат – количество двойных снизилось до среднестатистических цифр по туру, а уверенность в подаче выросла.

Самое удивительно, что несмотря на огромные проблемы с подачей, остальная игра Соболенко в целом весь сезон работала хорошо. И когда белоруска играет хорошо, она по-прежнему способна бороться с кем угодно и побеждать кого угодно – это она доказала на US Open, где была очень близка к победе над Швентек, к тому моменту уже решившей все свои летние проблемы.

С другой стороны, статистика в этом сезоне, конечно, не за Соболенко, да и перед итоговым она проиграла два матча подряд. Кроме того, в целом в 2022-м у нее есть проблемы с доведением матчей до победы – она лидер тура по поражениям с 1:0 по сетам.

Дочь миллиардера – одна из трех лучших теннисисток мира. Ее отцу принадлежат команды НХЛ и НФЛ, но она к себе относится иронично

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Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Julian Finney, Sarah Stier; East News/Philip FONG / AFP, Christophe ARCHAMBAULT / AFP, SEBASTIEN BOZON / AFP; REUTERS/Henry Romero

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