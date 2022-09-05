Медведев не защитил титул US Open и потеряет первую строчку рейтинга. Кириос против него был феноменален

«Понравилось?»

В четвертом круге US Open Даниил Медведев проиграл Нику Кириосу – 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

Медведев впервые с 2018-го уступил в Нью-Йорке раньше полуфинала. А поскольку в прошлом году он взял титул, теперь у него сгорит много рейтинговых очков – из-за чего он потеряет первую строчку.

Возможный матч с Кириосом с предвкушением ждали с самого начала турнира. И Ник в итоге подтвердил свой статус, возможно, лучшего теннисиста мира последних двух с половиной месяцев и очень неудобного соперника для Медведева. Он обыграл россиянина четвертый раз в пяти матчах – и второй раз за последний месяц.

После матча он первым делом спросил у интервьюера на корте: «Понравилось?»

Трудно представить, чтобы нейтральному человеку не понравилась та блестящая игра, которую в воскресенье показал Кириос.

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Медведев после матча сказал, что Кириос сыграл на уровне Джоковича и Надаля. Но даже им в последние годы не удавалось так убедительно задавить и переиграть Даниила.

Правда, Медведев так же рассказал, что чувствовал себя не на 100% – из-за любви американцев к кондиционерам он простудился и с третьего сета немного просел физически. Но он призвал не умалять заслуг Кириоса.

Так что не будем.

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1. Большую часть матча Кириос феноменально подавал: 21 эйс, 71% попадания первым мячом, 75% его реализации.

Медведев к подаче австралийца готовился и даже отказался от своей излюбленной позиции в пяти метрах за задней линией на приеме. Это было последствием их матча в Монреале, когда глубокая позиция Даниила позволяла австралийцу сразу же бежать к сетке.

Медведев тренирует прием с задней линии в субботу перед матчем.

В воскресенье Даниил начал матч, принимая прямо на задней, но постепенно стал оттягиваться чуть дальше – однако все равно не так глубоко, как обычно. И можно говорить, что эта тактика в чем-то сработала. Кириос практически не играл серв-энд-воллей, а еще Медведев трижды взял его подачу (правда, два брейка пришлись на второй сет, когда Кириос играл ужасно и в одном из проигранных геймов сделал три двойных).

Но во второй половине матча у Медведева все равно был только один брейк-пойнт, который Кириос отыграл эйсом.

2. Прием – особенно с форхенда – долгое время был слабейшим элементом в игре Кириоса. Но Ник много над ним работал и в воскресенье просто разрывал подачу Медведева. Даже первую он принимал глубоко, агрессивно и захватывал позиционное преимущество.

А вторую вообще карал, врываясь в корт.

3. В целом Кириос постоянно давил на Медведева. Даже в затяжных розыгрышах не было ощущения, что Даниил имеет преимущество – Кириос очень хорошо их выдерживал, находил ответы и захватывал инициативу.

И он был очень опасен из оборонительных позиций, потому что шел на риск – и часто попадал.

4. При этом Ник очень умно использовал пространство на корте. Например, если он задавливал Медведева в глубину, то включал дропшоты – и выполнял их блестяще.

Скажем, вот такой красотой он заработал потом реализованный сетбол на тай-брейке первого сета.

5. К сетке он прорывался не так часто, но и не то чтобы редко (и в основном не с подачи, а после давления в размене). И там был в целом хорош – особенно в ключевые моменты. Например, вот таким ударом он отыграл один из сетболов на тай-брейке.

Мяч зацепил миллиметр линии.

Интересно и то, что из 47 выходов к сетке 30 Ник совершил в третьем и четвертом сетах. Это было отражением того, что он захватил контроль над игрой. При этом обводил Медведев лучше, чем в Монреале, – но в целом не смог нейтрализовать выходы Кириоса вперед.

6. И если не считать второй сет, когда Кириос заиграл отвратительно и уступал 1:5, он весь матч провел на стабильно высоком уровне и играл дисциплинированно, без глупостей. Точнее, с одной глупостью – но феерической.

В итоге Медведев даже посетовал: «Он мало ошибался. Это меня не то чтобы удивило, но я был бы рад, если бы он ошибался больше. Может быть, так я бы выиграл».

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Дальше Кириос встретится с Кареном Хачановым, который в пяти сетах прошел чемпиона Монреаля Пабло Каррено-Бусту – 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

В первом сете Хачанов неуверенно начал, сразу проиграл подачу, а ПКБ просто разрывал агрессией. Но со второго произошли две вещи.

1. Каррено-Буста сбавил. Ошибки стали проходить кластерами и собираться в плохие геймы на подаче.

Выяснилось, что испанец не очень хорошо себя чувствует. В конце третьего сета он просто бросил играть, а перед четвертым жаловался на головную боль и какие-то проблемы с животом. Ему дали таблетки.

2. Хачанов стал лучше выдерживать атаки ПКБ. И это тоже, безусловно, сыграло свою роль в том, как много испанец ошибался.

Карен демонстрировал просто выдающуюся оборонительную работу и всеми силами затягивал розыгрыши. Кроме того, он очень хорошо перехватывал инициативу. Особенно прекрасен в этом плане был форхенд в движении, который Хачанов пробивал остро, глубоко и агрессивно.

Но, видимо, таблетки перед четвертым сетом помогли испанцу, и он снова заиграл. А вот Карен, наоборот, чуть сбавил, провел один неубедительный гейм на подаче – и этого хватило, чтобы проиграть партию.

В пятом сете важнейшим ударом стал вот этот.

При счете 3:2 в пользу Хачанова Каррено-Буста на подаче вел 30:0, всадил легкий удар в сетку – и после этого Карен включился и перемолол его физически. Испанец продолжал атаковать, но Хачанов почувствовал небольшую уязвимость и раскрутил ее на максимум – держался, тащил все, отвечал неудобно и выжимал ошибку за ошибкой.

В итоге он сделал брейк и довел матч до победы.

Хачанов вышел в четвертьфинал «Большого шлема» третий раз. Ранее он делал это на «Ролан Гаррос»-2019 и «Уимблдоне»-2021.

С Кириосом у него два матча, одна победы и один биф в твиттере.

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Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Mike Stobe