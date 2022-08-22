Борна Чорич выдал рекорд после операции: со 152-й строчки рейтинга прошел 3 игроков топ-10 и взял «Мастерс» в Цинциннати

Возвращение.

Борна Чорич впервые заявил о себе уже очень давно – в 2014-м, когда ему было всего 17 лет, он обыграл Рафаэля Надаля на турнире в Базеле и за счет этой победы впервые вошел в топ-100, став там самым молодым.

Но потом его продвижению выше все время что-то мешало. В 2016-м он впервые вышел в финал ATP, но завершил сезон операцией на колене. В 2018-м он выиграл титул в Галле, вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, в обоих случаях обыграв по пути Роджера Федерера, и вошел в топ-15 – но вскоре у него начались проблемы со спиной.

В 2020-м он показал лучший результат на «Большом шлеме» – четвертьфинал US Open, причем по ходу турнира он отыграл шесть матчболов у Стефаноса Циципса. Но вскоре после этого у Борны заболело правое плечо.

С плечом все оказалось совсем серьезно. В мае-2021 хорват перенес операцию, после которой несколько раз анонсировал возвращение – сперва в конце того года, потом в начале 2022-го в Австралии. В обоих случаях у него не получилось, потому что плечо еще не было готово.

В итоге вернулся он только в марте и из первых 10 матчей проиграл восемь. В рейтинге Чорич опустился за пределы топ-250 и был вынужден играть «Челленджеры». И в июне он взял титул в Парме.

В Цинциннати Борна приехал 152-й ракеткой мира и для попадания в сетку использовал защищенный рейтинг (эта система позволяет после затяжных травм заявляться на турниры не по текущему положению, а по старому), но выдал совершенно феноменальную неделю. По ходу турнира он прошел:

• №33 в мире Лоренцо Музетти;

• №3 Рафаэля Надаля;

• №19 Роберто Баутиста-Агута;

• №9 Феликса Оже-Альяссима;

• №11 Кэмерона Норри;

• №7 Стефаноса Циципаса.

Причем единственный сет он проиграл Надалю.

За одну неделю Чорич одержал 3 победы над топ-10 (всего за карьеру 17) и пять – над топ-20 (всего за карьеру 29). И в итоге стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории.

На US Open он все равно заявлен по защищенному рейтингу, но при этом попадет в посев – потому что за неделю в Цинциннати обеспечил себе возвращение в топ-30.

Сказка же.

***

Важно и то, что в Цинциннати Чорич не только вернулся на прежний уровень, но и показывал то, чего раньше в его игре не было.

Долгое время Борна считался новым Джоковичем – за счет прекрасного бэкхенда, отличного движения и умения держаться в розыгрыше. Но если он и был Джоковичем, то ранним – с уязвимым форхендом и не самой убойной подачей.

В Цинциннати все это изменилось.

Чорич сам рассказывал, что раньше никогда не подавал 205 км/ч. В Цинциннати он стабильно выдавал 210 км/ч. И в матче с Баутиста-Агутом, например, выполнил 16 эйсов, из которых 10 пришлись на два первых гейма на подаче. И это при том, что во время проблем с плечом из упрямства не стал менять технику.

Кроме того, с форхенда он тоже стал играть мощнее и агрессивнее, но при этом не потерял в стабильности. В итоге Циципас после финала сказал: «Он как Даниил Медведев, только бьет чуть сильнее, придает чуть более сильное вращение».

Медведева грек обыграл в полуфинале, показав блестящий теннис. А вот на решающий матч его явно не хватило – Чорич победил 7:6, 6:2. Точнее, Стефаноса хватило на первую половину первого сета, по ходу которой он вел 4:1. После этого Чорич добавил агрессии, а Циципас рассыпался – стал ошибаться, в розыгрышах выглядел неуверенно и даже на сетке чудил (на тай-брейке, например, пропустил два мяча, которые в итоге попали в корт).

Еще удивило то, что в концовке матча грек перестал бегать и в конце длинных розыгрышей даже не дергался за ударами, которые приземлялись в двух-трех шагах от него.

А Чорич оставался агрессивен, стабилен, отлично подавал (Циципас не принял примерно 2/3 его первых подач) и полностью контролировал события на корте.

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После полуфинала Чорич рассказал о проделанном пути обратно в топ: «Последние полгода я очень много работал, потому что мне нужно возвращаться. Когда ты в топ-20 или топ-30, ты можешь немного расслабиться и это сойдет тебе с рук. Но когда опускаешься на 200-ю строчку, работать нужно в три раза больше, чем раньше. И я работал».

Результатом этой работы стал крупнейший титул в карьере и место в истории.

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Фото: REUTERS/Susan Mullane-USA TODAY Sports