«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

И облегчили Медведеву возвращение на первую строчку.

Вскоре после 24 февраля теннис решил, что сборные России и Беларуси играть больше не должны, а вот отдельные игроки на индивидуальных турнирах выступать могут – но в нейтральном статусе. Такой подход ATP (руководящая мужским туром), WTA (руководящая женским), ITF (Международная федерация тенниса) и турниры «Большого шлема» выбрали совместно.

В апреле «Уимблдон» и британская теннисная ассоциация LTA все же отстранили россиян и белорусов от участия в турнирах, сославшись на рекомендации властей Великобритании. Туры это решение сразу осудили, а в пятницу поступили еще более радикально – «Уимблдон» лишили возможности разыгрывать рейтинговые очки. Это касается как взрослых, так и юниорских турниров.

ATP по этому поводу выпустила объяснялку в формате «вопрос-ответ», а WTA ограничилась простым заявлением. Вот главное из этих документов.

Что будет с очками за 2021-й?

Они сгорят. Замораживать рейтинг не будут.

И это, например, практически гарантирует то, что Новак Джокович потеряет первую строчку рейтинга по итогам «Уимблдона», лишившись прошлогодних 2000 очков. Иронично, что главный претендент на то, чтобы сместить серба, – Даниил Медведев.

У решения есть идеологическая и практическая основа. А еще прецедент – санкции турниру в Дубае в 2009-м за недопуск израильтян

Основной причиной называется «защита принципов нашего спорта». В объяснялке от ATP говорится: «Наш спорт построен на меритократической системе заявки на турниры и принципах равенства для всех игроков, их защиту от дискриминации. Еще было важно избежать прецедента, когда турниры принимают решения в одностороннем порядке. Наш тур может работать и процветать только на основе общих принципов управления».

И ATP, и WTA осуждают действия российских властей, но подчеркивают, что теннис верит исключительно в индивидуальную ответственность. Например, WTA пишет: «Занимаемая нами позиция должна защищать равные возможности, которые должны быть у игроков WTA. Если мы не займем эту позицию, то отбросим фундаментальные принципы и позволим WTA стать примером поддержки дискриминации по национальному признаку на других соревнованиях и в других регионах».

Подобную позицию организации занимают не первый раз. Например, в 2009-м игроков из Израиля не пустили в ОАЭ для участия в турнире в Дубае – из-за давнего арабо-израильского конфликта. WTA и ATP тогда угрожали вообще отменить турнир на следующий год, а женский тур оштрафовал организаторов на 300 тысяч долларов. В 2010-м израильтян в Дубай пустили.

WTA подчеркивает, что и сейчас турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истбурне будут наказаны и получат испытательный срок.

Существует и менее идеологическое объяснение, данное ATP: «Рейтинг – это то, что связывает весь сезон воедино и обеспечивает честность. Сохранение рейтинговых очков на таком турнире, как «Уимблдон», где их разыгрывается больше всего, при том, что доступ к нему имеют не все игроки, привело бы к крупным последствиям. Это значительно исказило бы то, какие игроки могут заявляться на другие турниры, посевы, отбор на итоговый турнир, распределение ежегодных бонусов и рейтинг по итогам сезона. А это подорвало бы объективность нашего спорта».

Очки отняли только у «Уимблдона», потому что он слишком крупный, чтобы от этого пострадать

На остальных британских турнирах очки разыграют, а на «Уимблдоне» – нет. Почему? Потому что параллельно с ним не проводится схожих по статусу турниров. На неделях, когда проходят другие британские соревнования, есть турниры в странах, где россиян и белорусов до участия допустят, – так что у них есть возможность выступать и зарабатывать очки.

ATP, например, отдельно отмечает: «Уимблдон» – один из крупнейших турниров в теннисе и продолжит работать и привлекать участников даже без очков. А лишение турниров ATP рейтинговых очков создает серьезный риск для их существования. Это нанесло бы ущерб игрокам и болельщикам».

Вообще у ATP очень здравый взгляд на статус «Уимблдона». Многие говорят, что теперь он превратится в выставочный и тд, итп. Хотя на самом деле понятно: у него такое историческое значение, что игроки туда приедут при любых условиях, и болельщики тоже придут. Например, в 1973-м мужчины устроили масштабный бойкот «Уимблдона», но это не не привело к провалу соревнований – наоборот, турнир стал вторым по посещаемости на тот момент.

Джоковича в этом году не пустили в Австралию, и там очки все равно разыгрывались. В чем разница?

ATP не упоминает дело Джоковича, но из объяснения ясно следует – потому что в Австралии решение принял министр иммиграции, а тут это сделали организаторы турнира и федерация.

Тур подчеркивает, что если в дальнейшем решения о недопуске будут принимать власти государств, он ничего с этим сделать не сможет. Однако, как выяснилось, власти Великобритании не говорили «Уимблдону» и LTA отстранять игроков из России и Беларуси. Более того, ATP утверждает: «Альтернативный вариант требовал, чтобы игроки заявили, что «не будут выражать поддержку [происходящего на] Украине, российского или белорусского режимов или их лидеров». Важно подчеркнуть, что не требовалось осуждать российский режим».

Игроки из России и Беларуси были готовы следовать такому требованию – и, например, те же условия им поставили на «Ролан Гаррос». Возможно, не так официально, но сути это не меняет.

Кроме того, ATP подчеркивает, что власти Великобритании стремятся минимизировать влияние России через спорт, но в тех же указаниях говорилось, что это не должно сопровождаться наказаниями тех, кто искренне намерен выступать в нейтральном статусе.

«В общем, существовали различные варианты, и нужно было принять общее решение. Вместо этого решение было принято изолированно», – говорится в заявлении ATP.

А еще ATP не совсем соглашается с уимблдонским тезисом о том, что допуск россиян будет использован российской пропагандой. «Мы не можем быть уверены, что дисквалификация спортсменов не возымеет негативных последствий в этом плане. Более того, исключение России из других сфер постоянно используется [пропагандой].

Мы же верим в объединительную силу спорта, и многие игроки разделяют нашу точку зрения», – говорится в объяснении.

А игроков-то вообще спросили?

Еще до принятия решения несколько разных медиа сообщали, что Советы игроков обеих организаций выступают за лишение очков. С другой стороны, ATP признает: «Конечно, мы знаем, что не все игроки согласятся с нашим решением. Например, украинские игроки в последние месяцы четко обозначили свою позицию. Мы надеемся, что они поймут, что эти правила направлены на защиту честности соревнований, что для тенниса фундаментально».

ATP подчеркивает, что решение принималось не по просьбе россиян и белорусов, а направлено на защиту прав игроков в целом. В связи с этим она выдала такое объяснение: «В целом в наших разговорах с Советом игроков подчеркивалось, что пришло время отложить личные интересы и понять более широкую картину тенниса».

На эту тему проходила интересная информация в Daily Mail: в следующем году истекает соглашение между турами и «Большими шлемами» о начислении рейтинговых очков. «Шлемы» – это крупнейшие, богатейшие и самые независимые организации в теннисе, а рейтинговые очки – один из немногих способов давления на них, который есть у туров.

Возможно, нынешнее решение еще и должно показать, что ATP и WTA готовы идти на крайние меры. И эта готовность, возможно, поможет в будущих переговорах о продлении соглашения.

С другой стороны, последние два года активно обсуждается концепция объединения тенниса и приведения его под единое руководство. И публично ATP заявляет, что нынешняя ситуация только подчеркивает необходимость такого объединения.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Julian Finney; East News/Adrian DENNIS / AFP, AELTC/JOE TOTH/AFP, AFPTV / AFP