Buenas tardes, los aficionados del Real Madrid!

Вчерашнее поражение Реала вызывало не только негативные эмоции, но и массу вопросов среди болельщиков и экспертов. Не остался равнодушным и главный редактор испанского спортивного издания "Marca" Хосе Феликс Диас, который поделился своим мнением о игре и результате провального матча Королевского Клуба.

Спустя 15 минут игры, Реал Мадрид вернулся в ту самую форму, которая была присуща им в первой половине сезона. Они словно забыли дома ту самую игру, при помощи которой они громили Бетис, Валенсию, Леганес, Алавес... Но хуже всего то, что это поражение породило сомнение - а способен ли этот Реал, отправившись во Францию, справиться с ПСЖ?

Перед той, самой ответственной игрой, возникает один очень четкий вопрос: Во что играет Реал Мадрид?

У беззубого выступления Реала в игре против Эспаньола был ужасный финал, который, возможно, был не заслужен, но отсутствие мотивации привело к тому, что команда Зинедина Зидана потерпела поражение. Кейлор Навас был бы единственным вариантом в качестве кандидата от Реала на звание игрока матча... Марко Асенсио также пытался играть в футбол. Остальные девять - были в грезах и мечтали о чем-то, наверное о Париже. Правда в том, что Реал Мадрид не доминировал вообще, особенно во втором тайме. Во вчерашнем матче упомянутые девять футболистов не проявляли никакого духа, страсти и желания заработать заветные три очка. Вчерашний матч лично мне показал, что для Зидана чемпионат Испании не является основной целью и игра во Франции для него значит больше, чем какие-то три очка в Барселоне против Эспаньола.

Отсутствие в заявке на матч лидера команды Криштиану Роналду, а также старт Карима Бензема с скамьи резервных игроков, было четким заявление о намерениях со стороны французского специалиста, который таким замаскированным образом декларировал собственное отношение к Ла Лиге и будущему противостоянию с французским клубом.

Очень обидное и досадное поражение. Но больнее всего не от того, что Реал проиграл по факту, а от того, что я, и многие другие Aficionados, увидели в этом некое послание. Послание всем, кто начал верить и говорить, что Реал Мадрид вернулся к своему лучшему образцу прошлого сезона. К сожалению, именно такое послание я увидел во вчерашнем матче. А жаль... Ведь я был среди тех самых, кто верил... И все же, мне хочется верить... Хочется верить в то, что игра против Эспаньола была досадной ошибкой, и она станет еще одним поводом для новых побед.

P. S. Можно согласиться или напротив, не согласиться с мнением испанского журналиста. Но факт остается фактом - вчера Реал Мадрид не играл в футбол! Единственное, в чем я абсолютно согласен с автором материала, так это в его надежду на досадную ошибку, которая кстати, действительно может стать серьезным мотиватором на пути в Париж.

HALA MADRID! VAMOS REAL!

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