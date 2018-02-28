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    Блог Vamos Real!

    Во что играет «Реал Мадрид»?

    Теги Зинедин Зидан Реал Мадрид Марко Асенсио Криштиану Роналду

    Buenas tardes, los aficionados del Real Madrid! 

    Вчерашнее поражение Реала вызывало не только негативные эмоции, но и массу вопросов среди болельщиков и экспертов. Не остался равнодушным и главный редактор испанского спортивного издания "Marca" Хосе Феликс Диас, который поделился своим мнением о игре и результате провального матча Королевского Клуба. 

    реал

    Спустя 15 минут игры, Реал Мадрид вернулся в ту самую форму, которая была присуща им в первой половине сезона. Они словно забыли дома ту самую игру, при помощи которой они громили Бетис, Валенсию, Леганес, Алавес... Но хуже всего то, что это поражение породило сомнение - а способен ли этот Реал, отправившись во Францию, справиться с ПСЖ? 

    реал 

    Перед той, самой ответственной игрой, возникает один очень четкий вопрос: Во что играет Реал Мадрид?

    У беззубого выступления Реала в игре против Эспаньола был ужасный финал, который, возможно, был не заслужен, но отсутствие мотивации привело к тому, что команда Зинедина Зидана потерпела поражение. Кейлор Навас был бы единственным вариантом в качестве кандидата от Реала на звание игрока матча... Марко Асенсио также пытался играть в футбол. Остальные девять - были в грезах и мечтали о чем-то, наверное о Париже. Правда в том, что Реал Мадрид не доминировал вообще, особенно во втором тайме. Во вчерашнем матче упомянутые девять футболистов не проявляли никакого духа, страсти и желания заработать заветные три очка. Вчерашний матч лично мне показал, что для Зидана чемпионат Испании не является основной целью и игра во Франции для него значит больше, чем какие-то три очка в Барселоне против Эспаньола. 

    реал 

    Отсутствие в заявке на матч лидера команды Криштиану Роналду, а также старт Карима Бензема с скамьи резервных игроков, было четким заявление о намерениях со стороны французского специалиста, который таким замаскированным образом декларировал собственное отношение к Ла Лиге и будущему противостоянию с французским клубом. 

    Очень обидное и досадное поражение. Но больнее всего не от того, что Реал проиграл по факту, а от того, что я, и многие другие Aficionados, увидели в этом некое послание. Послание всем, кто начал верить и говорить, что Реал Мадрид вернулся к своему лучшему образцу прошлого сезона. К сожалению, именно такое послание я увидел во вчерашнем матче. А жаль... Ведь я был среди тех самых, кто верил... И все же, мне хочется верить... Хочется верить в то, что игра против Эспаньола была досадной ошибкой, и она станет еще одним поводом для новых побед.

    P. S. Можно согласиться или напротив, не согласиться с мнением испанского журналиста. Но факт остается фактом - вчера Реал Мадрид не играл в футбол! Единственное, в чем я абсолютно согласен с автором материала, так это в его надежду на досадную ошибку, которая кстати, действительно может стать серьезным мотиватором на пути в Париж. 

    HALA MADRID! VAMOS REAL! 

    Источник  

     

    Автор
    • nikolozi33

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