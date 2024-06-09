Бобровский засушил «Эдмонтон»! 32 сэйва и первая победа в финале Кубка Стэнли

«Флорида» повела.

«Флорида» победила дома «Эдмонтон» (3:0) в первом матче финальной серии за Кубок Стэнли. Ключевой вклад в победу внес Сергей Бобровский – оформил шатаут, отразив 32 броска. Вратаря признали первой звездой игры.

Героический Бобровский: остановил три выхода 1 в 0 и обновил несколько рекордов

При этом начиналось все непросто. В стартовой смене Бобровский чуть не привез: ошибся при игре клюшкой, но бросок Зака Хаймана получился слишком бесхитростным. Дальше Сергей только спасал. Например, остановил три выхода 1 в 0, в том числе от Адама Хенрика.

Самое эффектное спасение Бобровский совершил в меньшинстве: бабочкой в стиле Доминика Гашека вытащил бросок Райана Нюджент-Хопкинса:

По данным MoneyPuck, вероятность гола в этом моменте составляла 78,5% – но Сергея было не пробить. Хотя «Ойлерс» за весь матч набили аж 5,65 ожидаемых гола – у «Флориды» лишь 1,88.

По ходу матча Боб остановил Хаймана, Маттиаса Янмарка, Дилана Холлоуэя, Коннора Макдэвида. Блистательная игра сделала Бобровского самым возрастным голкипером, который начал финальную серию с «сухаря» – он побил рекорд Патрика Руа из 2001 года. Кроме того, лишь трое отразили больше бросков на старте финала – Роберто Луонго (36), Билли Смит (35) и Грант Фюр (34). А в истории «Флориды» Бобровский стал единоличным рекордсменом по количеству побед в одном плей-офф (13). Прежний рекорд он с прошлого сезона делил с Джоном Ванбисбруком.

Это второй шатаут Бобровского в плей-офф-2024 – в полуфинале против «Рейнджерс» он также засушил первый матч. Из всех вратарей в сезоне, которые провели больше одной серии, россиянин имеет лучший коэффициент надежности (2,08) и третий процент отраженных бросков (91,5%). Кроме того, он единственный голкипер этого розыгрыша Кубка Стэнли с более чем одной сухой победой.

После матча Сергея отметили и партнеры, и соперники. «Он сегодня был невероятен. Он сделал для нас все», – емко высказался нападающий «Флориды» Эван Родригес. Под впечатлением и вратарь «Ойлерс» Стюарт Скиннер: «Боб сегодня был глыбой и главной причиной, почему они победили».

«Флорида» была максимально эффективна в завершении, «Эдмонтон» – наоборот

«Пантерс» нанесли лишь 18 бросков в створ. Причем счетчик дошел до двузначной цифры только к концу второго периода. Но помогла реализация. Перед второй шайбой ужасно сыграл защитник «Ойлерс» Дарнелл Нерс: вкатился на пятак с поднятой клюшкой и не остановил легкую передачу.

В эпизоде с первым голом нападающие «Пантерс» справились сами – идеально разыграли простую комбинацию, ее завершил Картер Верхэге. Форвард – одно из главных оружий «Флориды» в плей-офф. В этом розыгрыше у него 10 шайб – до клубного рекорда Мэттью Ткачака из 2023-го осталась одна. А всего у Картера 25 голов в плей-офф – и 13 из них выводили «Флориду» вперед.

Вновь полезен и Брэндон Монтур. Он набрал 10-е очко в этом кубковом походе и стал первым защитником в истории «Пантерс» с двузначной результативностью более чем в одном плей-офф.

Девятый раз за последние 11 розыгрышей Кубка Стэнли домашняя команда выиграла первый матч. Статистика и дальше на стороне «Флориды»: в финалах до четырех побед победитель первой игры забирает кубок в 76,2% случаев (64 раза из 84), а если говорить только о тех, кто оформил победу дома, показатель еще выше – 83,6% (51 из 61). Все три последних чемпиона – «Тампа», «Колорадо» и «Вегас» – также начинали с побед.

Но это не приговор для «Ойлерс». Их атака создала более чем достаточно – при нормальной реализации «Эдмонтон» доставит «Флориде» массу проблем. Вторая игра начнется во вторник, 11 июня, в 3:00 по московскому времени.

Фото: eastnews.ru /ELSA