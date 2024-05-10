Какую сборную Канада привезла на хоккейный ЧМ-2024?

С Бедардом и без Кросби.

Год назад Канада привезла на чемпионат мира крайне слабый состав : в первой тройке в финальном матче играли Милан Лучич (19 очков в 77 матчах за «Калгари»), Коди Глэсс (35 очков за 72 игры в «Нэшвилле») и Адам Фантилли, который к тому моменту даже не вышел на драфт новичков НХЛ. Но и этого хватило для золота: Финляндия, единственный сопоставимый по силе соперник, остался еще в четвертьфинале, а дальше были Латвия и Германия. Кем канадцы собираются побеждать сейчас?

В этом году состав интереснее. Тут и Джон Таварес, пока еще способный забивать победные голы в сериях плей-офф, и Брэндон Хэйгл с 75 очками за «Тампу», и автор золотого гола-2021 Ник Пол, и будущий обладатель «Колдера» Коннор Бедард. В защите – пара молодых классных защитников из «Баффало» Боуэн Байрэм и Оуэн Пауэр, в воротах – Джордан Биннингтон.

Суперзвезд нет – хотя могли бы быть, например, Брэйден Пойнт из «Тампы», Роберт Томас с 86 очками за «Сент-Луис», капитан «Монреаля» Ник Сузуки, все еще сильный Клод Жиру, только что вылетевший, но все еще действующий обладатель Кубка Стэнли и «Конн Смайта» Джонатан Маршессо. Главной силой мог бы стать Сидни Кросби, но вряд ли после второго подряд удручающего пролета мимо плей-офф кто-то решился бы вызвать капитана «Питтсбурга». Да и ему самому, члену Тройного золотого клуба (3 Кубка Стэнли, два золота Олимпийских игр и одно – чемпионата мира) это давно уже незачем.

Третье звено выглядит любопытно. С одной стороны, Пьер-Люк Дюбуа провел очередной слабый сезон. Меньше 0,5 очка за игру в «Лос-Анджелесе» с кэпхитом на $8,5 млн, рождают даже разговоры о выкупе контракта или обмене на Дарси Кюмпера. С другой – Майкл Бантинг, качественно играющий на подхвате у звезд вроде Остона Мэттьюса или Евгения Малкина, и Доусон Мерсер с двумя подряд сезонами с 20+ шайбами. Джеку Макбэйну теперь вряд ли найдется место выше четвертого звена – а его центром может стать Джаред Макканн с еще одним сильным сезоном в «Сиэтле».

Состав не слишком опытный – на всех полевых всего 162 матча на чемпионатах мира (еще две игры у вратаря Джоэла Хофера, который на этот раз будет запасным под партнером по «Сент-Луису» Биннингтоном). Чемпионаты мира вообще серьезно обмельчали в последние годы. Суперсоставов вроде Канады-2015 или той же Канады-2008 ни у кого нет и в помине. Топ-6 бомбардиров НХЛ из нынешней команды выглядит так:

По крайней мере, здесь среди лучших нет никого из третьей сотни (год назад четвертым лучшим был Джек Куинн с 223-го места). Но, как мы знаем, нужды привозить звезд и нет – канадцы в состоянии побеждать практически любым составом.

Обычно Канада сохраняет одно-два места под тех, кто вылетит во втором раунде плей-офф. В этом сезоне, например, сборную могли бы усилить Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон либо Мэтт Дюшен и Крис Танев, Картер Верхэге и Сэм Рейнхарт либо Брэд Маршанд и Джейк Дебраск, Алексис Лафреньер либо Брент Бернс – из всех этих противостояний кто-то да вылетит. Но в этот раз добрали из тех, кто ушел в отпуск после первого раунда – Хэйгла, Пола, Дюбуа и Тавареса. Из-за этого первоначальный состав покинули прошлогодний чемпион Адам Фантилли и будущий первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини.

Нынешняя сборка выглядит вполне способной повторить успех 2023 года. Но те же шведы с Хедманом, Далином и Рэймондом на бумаге как минимум не слабее. Финны привезли всего четырех хоккеистов НХЛ – а, как известно, чем меньше игроков из их состава мы знаем, тем лучше их результат.

Тренерский штаб любопытен. Главным выбран Андре Туриньи из новоиспеченной «Юты» – в прошедшей регулярке команда, которая была еще «Аризоной», выглядела вполне достойно и примерно половину сезона даже претендовала на плей-офф. Помогать ему будут потерявшие в регулярке-2023/24 работу Джей Вудкрофт и Дин Эвасон – их уволили из «Эдмонтона» и «Миннесоты» соответственно. Также на мостике будет ассистент главного тренера «Сент-Луиса» Стив Отт – он был одним из последних игроков в НХЛ без визора на шлеме.

Чемпионат мира стартовал 10 мая. Канадцы вступят в борьбу сегодня, 11 мая – начнут матчем против Великобритании.

Фото: AP Photo /Pavel Golovkin, Ric Tapia