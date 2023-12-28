Преображение Капризова: провалился на старте сезона НХЛ, а теперь набирает по два очка за игру

«Миннесота» и «Детройт» выдали самый результативный матч дня в НХЛ (6:3). Вновь успешно сыграл Кирилл Капризов – гол и передача. После невнятного старта россиянин нашел себя – 8 очков в четырех последних матчах.

Кирилл принял участие в первой и последней результативных атаках «Миннесоты». В самом начале матча три игрока «Уайлд» вышли на одного защитника, и Капризов хирургически точным пасом нашел на пятаке Мэтта Болди:

А за пять минут до конца стартового периода Кирилл сам открылся в той же части площадки и классно подставил клюшку под бросок Дакоты Мермиса:

За первый месяц регулярного чемпионата (с 13 октября по 13 ноября) Капризов забил 5 голов, за второй – только 3. Но в последние две недели он неудержим: забросил в двух овертаймах и нанес 25 бросков в 7 матчах. Нападающий очень эффективен в равных составах: счет его микроматча на этом отрезке – 7:2. Причем он набрал очки во всех семи эпизодах. «Миннесота» создала 60,98% особо опасных моментов в равных составах, когда Кирилл находился на льду – лишь у четырех игроков лиги с 500+ минутами этот показатель выше. Полезность Капризова также улучшилась – «+1». Серия успехов принесла россиянину звание лучшего игрока прошлой недели в НХЛ.

И, пожалуй, самое важное: Капризов наконец-то вышел на показатель одно очко в среднем за игру – теперь делит с Валерием Ничушкиным третье место в списке лучших российских бомбардиров:

Вместе с Капризовым восстала и «Миннесота» – 7 побед в последних 8 матчах. «Уайлд» обыграли лидера лиги – «Ванкувер» (2:1 по буллитам) и нанесли два поражения «Бостону» (4:3 ОТ и 3:2), а уступили только «Питтсбургу» (3:4). Удачная серия помогла «Уайлд» выйти в ноль по разнице забитых и пропущенных – 106:106. Правда, всех на этом отрезке, кроме «Детройта» и «Сиэтла», «Миннесота» обыграла с разницей в одну шайбу.

Резкий взлет «Уайлд» объясняется не только прогрессом Капризова – на уровень прошлого сезона вернулся вратарь Филип Густавссон. За последние 10 матчей он отразил 93,2% бросков, в среднем пропуская лишь 1,87 шайбы.

Стартовые проблемы «Миннесоты», похоже, позади. «Уайлд» набрали 36 очков и вплотную приблизились к зоне плей-офф. «Сент-Луис» и «Нэшвилл» по-прежнему впереди, но всего на два и один балл соответственно.

Фото: East News /AP Photo/Matt Krohn