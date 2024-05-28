«Даллас» за 3 минуты перевернул матч с «Эдмонтоном» и повел в серии. Робертсон ошарашил хет-триком

1+1 Макдэвида не спасли.

Финалы конференций – время, когда преимущество домашних арен не имеет принципиального значения (хотя оно и в регулярке не то чтобы помогает). К слову, на Востоке после переезда серии во Флориду вообще непонятно, кто из команд играет при своих болельщиках – так много народу в форме «Рейнджерс» на секторах.

На Западе – ситуация другая, все же играют клубы двух стран, но тут есть «Даллас», которому просто плевать на геолокацию матчей. Более того, в гостях в Кубке Стэнли-2024 он даже играет лучше – что в очередной раз показал (теперь 7 матчей – 6 побед) и повел в своем финале.

Герои вечера – Джейсон Робертсон с хет-триком и вернувшийся Хинтц

24-летний форвард «Далласа» Джейсон Робертсон не мог забить 10 матчей подряд – последний раз он делал это 1 мая, еще в серии с «Вегасом». С того времени он стабильно раздавал передачи, но сам не попадал в сетку. Берег себя для «Эдмонтона».

Его дубль во втором периоде оказался безумно важным – он вернул команду в игру, которая изначально складывалась не по сценарию «Далласа» (где-то повезло, а где-то спасибо Эттинджеру, что не с 0:3 пришлось отыгрываться):

● на 7-й минуте второго периода Джейсон мощно выстрелил в касание – Макдэвид не успел помешать броску;

● на 9-й – сохранил шайбу в зоне, объехал соперника, набросил и сам же успел на добивание – с неудобной руки.

Между этими эпизодами прошло всего 2,5 минуты. А спустя еще одну Уайтт Джонстон вывел «Даллас» вперед – и так техасцы всего за несколько смен перевернули ход матча, который складывался не в их пользу. Конечно, после кошмарных 3:33 с тремя пропущенными «Эдмонтон» еще вернулся в игру, но было понятно, что инициатива совсем не в их руках, а гости своего не упустят.

● На 52-й минуте все тот же Робертсон остался остался прямо перед Стюартом Скиннером, но угол был острым, а пространства для маневра не оставалось. Джейсон отвел шайбу за линию ворот – и бросил с отрицательного угла с рикошетом от вратаря.

Первый хет-трик Робертсона в финале конференции (и второй за всю историю франшизы на этой стадии) – и ошибка, которую Скиннеру будут припоминать, если «Эдмонтон» не возьмет серию. Ведь этот гол стал победным в матче.

Стоит отметить вернувшегося в состав после травмы Хинтца (0+2), без энергии которого не случились бы как минимум два первых гола «Далласа» в матче – это отметил и Питер Дебур:

«У бомбардиров бывают черные и белые полосы, сегодня Робертсону помогло возвращение в строй Роопе [Хинтца]. Таким игрокам, как Джейсон, нужно забить один раз, и ворота внезапно превращаются в футбольные».

Сам Робертсон очень долго ждал хотя бы одной шайбы: «Разумеется, ты хочешь забивать голы. Проходит много времени, ты вносишь свой вклад в результат, но очевидно, что ты хочешь помогать команде и своими голами. И один забитый тут же придает тебе уверенности – и вдохновляет на большее. Что-то вроде эффекта домино».

«Эдмонтон» мощно начал – Макдэвид сразу выбил 100 очков в плей-офф

«Эффект домино» случился у Робертсона, а посыпался в итоге «Эдмонтон». Вообще первый период не предвещал такого результата: «Ойлерс» начали в лучшем канадском стиле – выскочили на лед, как гориллы из клетки , задавили соперника постоянными атаками, быстро забили, не отдавали шайбу. Первое подобие броска «Даллас» нанес только на 7-й минуте – а за период их набралось только три.

Больше всего кошмарило оборону звено Макдэвида: с его передачи (а, вернее, наброса на Хаймана, уже оформившего прописку на пятаке) на 3-й минуте все началось, а продолжилось уже на 8-й, когда сам Коннор, подкравшись, закопал шайбу в ворота. И, как обычно, ткнул пальцем в сторону ассистента – он всегда подчеркивает вклад тех, кто помог забить.

К слову, третий гол «Эдмонтона», который сравнял счет, пришел из той же зоны. По карте бросков можно заметить, что команда выиграла слот в этот вечер, но оказалось, что это не гарантирует победу, если и вторая команда сделала упор на игру под воротами, но при этом еще забила и с других позиций.

«Очень хорошее начало в нашем исполнении. Но во втором периоде «Даллас» поднялся на несколько уровней, а мы опустились, – сокрушался Макдэвид после игры. – Разница была заметна. Поражение – отстой. Серии идут быстро, это всего несколько матчей. Я не скажу, что мы отдали игру во втором периоде. После 40 минут счет был 3:3. Но мы не смогли найти путь к победе».

Из сколько-то позитивных новостей для болельщиков «Ойлерс»: Коннор Макдэвид набрал 100 очков в плей-офф – на этому ему понадобилось всего 64 игры, и быстрее него в истории только Гретцки (46 матчей), Лемье (50 матчей) и Драйзайтль (60 матчей).

Солидная компания, но к Леону как раз после этого матча были вопросы: у его звена с Холлоуэем и Кэйном 0+0 на всех при отрицательной полезности (у Драйзайтля вообще «-2») и самом большом айстайме среди троек «Ойлерс» в равных составах. Немецкий нападающий один раз смачно попал в штангу – но это единственный добротный хайлайт с его участием. Он же проиграл важное вбрасывание перед пятым голом «Далласа» – уже в пустые ворота. Никак Драйзайтль и Макдэвид не синхронизируются в последних матчах, чтобы устроить тотальное доминирование команды.

«Эдмонтону» позарез нужно брать второй домашний матч, а то переезд в Даллас (да куда бы то ни было) со счетом 1-3 в финале конференции – звучит, как скорое начало отпуска.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Счет в серии: 1-2

Фото: East News /Jason Franson/The Canadian Press via AP