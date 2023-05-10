18 комментариев

Евгений отлично проводит этот плей-офф.

События в восточной сетке плей-офф разворачиваются просто стремительно. Мало того, что «Флорида» может уже ближайшей ночью выйти в финал конференции, так еще и «Каролина» день спустя может составить ей пару. У «Нью-Джерси» что-то пошло не по плану – и камбэком, как в серии с «Рейнджерс», пока не пахнет.

А вот «Даллас» снова сравнял счет – но их противостояние с «Сиэтлом» сразу показалось затяжным.

«Харрикейнс» настреляли 21 гол всего за 4 матча серии

После третьей игры команд возникло ощущение дежавю – это уже видели. И было сложно сказать точно: то ли в прошлом раунде у «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», то ли в прошлом году – у «Каролины» и «Бостона», где команды настолько удачно использовали наложения, что брали только домашние матчи.

В четвертой игре это ощущение ушло. Камбэкнуть с 0-2 – как против «Рейнджерс» – у «Дэвилс» не получилось, а для сравнения с «Бостоном» они, кажется, слишком молоды и не готовы к таким сложным тактическим приемам. К тому же если тройка Стаала не сдерживает Хьюза, то у нее гораздо больше времени на атаку – а к этому в составе «Нью-Джерси» не готов уже лично вратарь.

Витек Ванечек – кипер не для больших побед в плей-офф. В этом Кубке Стэнли по его воротам нанесли 120 бросков – 21 из них стал голом. 82,5% отраженных шайб в Кубке Стэнли? Возвращайте Акиру. Что, кстати, Линди Рафф и сделал по ходу вечера – тот отразил 11 бросков из 12, но было уже поздно.

Ключевой эпизод матча – середина второго периода. С 28-й по 33-ю минуту «Каролина» накидала Ванечеку 4 шайбы подряд, три из них – всего за 175 секунд.

Для большего понимания: у гостей сегодня было всего 11 моментов повышенной опасности, ожидаемых голов создали всего на 2,94. А забили 6! При этом, конечно, стоит отметить и полевых «Нью-Джерси», которые вообще никак не помогали. Более того, чаще только создавали проблемы.

У «Дэвилс» 28 потерь за матч (у гостей всего 2)! Некоторые – в своей зоне (четвертый гол), некоторые – в средней, но тоже приводили к роковым контратакам (самый первый гол). Да даже потеря у чужих ворот обернулась шестой заброшенной шайбой «Каролины» – ее игроки были беспощадны к ошибкам «Нью-Джерси» прошлой ночью.

Один из героев матча, да и всей серии – Джордан Мартинук, который четвертый матч подряд набирает минимум два очка. Это его лучший плей-офф в плане результативности, да и вообще лучший сезон. Хотя понятно, что будь здоровы Терявяйнен, Свечников, Пачиоретти, то игровое время Джордана было бы заметно меньше. Да и вообще перед началом регулярки он временно оказался на уэйвере – клуб пошел на этот риск ради того, чтобы уместиться в потолок, предварительно согласовав все с игроком.

Интересно, как сложились бы обстоятельства, если б Мартинука кто-то все же забрал тогда.

Напрашивается вывод, что «Нью-Джерси» надо что-то делать с Мартинуком, но на самом деле все гораздо сложнее: «Нью-Джерси» надо что-то сделать с собственной игрой у своих ворот (у них 21 пропущенный за 4 матча), а дальше – просто надеяться на Шмида.

Второй раунд

Счет в серии: 1-3

«Сиэтл» прибило большинство «Далласа» и, кажется, судьи тоже

«Далласу» невероятно повезло: Миро Хейсканен после попадания шайбы в лицо в третьем матче избежал не только перелома, но даже сотрясения мозга. Дело обошлось серьезным рассечением, и на четвертую игру финн вышел в защитной маске.

Так еще и провел на льду 31 минуту – больше в этом плей-офф было только в двух играх с овертаймами. И именно Миро разогнал атаку в большинстве, с которой «Даллас» забил первый гол.

Больше ничего выдающегося он не сделал и даже закончил игру с «-2» (и «-5» за последние три матча), но его присутствие было определенно важно для команды в ментальном смысле.

«Далласу» дважды повезло, потому что нельзя сказать, что «Сиэтл» в этой игре что-то делал иначе, чем в третьей. Но там голы один за другим залетали в ворота Эттинджера, а тут – досталось Грубауэру. И его тоже заменили во втором перерыве. Карта бросков «Кракена» принципиально не отличается, в четвертой игре давление на пятак даже более акцентированное.

Но вот не день Бекхэма, да и Эттинджер сегодня не пропускал с простых бросков и даже подтащил пару раз в сложных ситуациях. Плюс, конечно, это пятно перед воротами здорово ужирнилось, когда счет уже был 1:5.

Ключевой момент случился в середине второго периода. «Даллас» забил третий, Грубауэр замахал рукой, требуя просмотр – и тренеры его взяли, уповая на то, что Джейми Бенн мешал вратарю.

В принципе, довольно очевидно, что игрок «Далласа» толкнул Грубаэура, и немец именно в этот момент был в краске (хотя за долю секунды до контакта из нее выехал). Плюс очень похоже, что Бенн акцентированно и намеренно пихнул вратаря плечом. Но судьи решили иначе, гол засчитали, а «Сиэтлу» выписали две минуты. И за эти две минуты «Даллас» забил четвертый. Это Джо Павелски опять оказался ловчее всех перед воротами.

Ну и все – без третьего гола игра еще могла повернуться по-другому, а с 0:4 у «Сиэтла» уже не было шансов. Хотя он заметно давил в третьем периоде и даже подсократил счет до более приличного.

Второй раунд

Счет в серии: 2-2

Как там дела у наших?

Помощь Петра Кочеткова не понадобилась «Харрикейнс» – Фредерик Андерсен справился в четвертой игре. А вот Евгений Дадонов в очередной раз очень пригодился «Далласу» с его двумя голевыми передачами.

В первом случае, правда, сложно сказать, где там усмотрели попадание шайбы в подпрыгнувшего нападающего на пятачке, а вот во втором – у него более акцентированное действие: и потушил ситуацию в своей зоне, и отдал Доми на дубль.

А еще у него «+3» в полезности, 3 хита и 2 заблокированных броска при 16:57 на льду – очень насыщенный вечер для игрока.

У Евгения уже 4+4 в 10 матчах Кубка Стэнли – это уже лучший плей-офф НХЛ в его жизни, хотя бы потому, что только второй за карьеру, а в первом было 0+1 в 4 играх. После обмена в «Даллас» Дадонов заставил позабыть весь тот кошмар, что происходил с ним в «Монреале» и, кажется, продлил себе карьеру за океаном.

Фото: AP Photo/Lindsey Wasson, John Froschauer