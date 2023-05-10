18 комментариев

«Нью-Джерси» уже шестой раз пропустил 5+ голов! А у Дадонова – 0+2 и ничья в серии с «Сиэтлом»
Евгений отлично проводит этот плей-офф.
События в восточной сетке плей-офф разворачиваются просто стремительно. Мало того, что «Флорида» может уже ближайшей ночью выйти в финал конференции, так еще и «Каролина» день спустя может составить ей пару. У «Нью-Джерси» что-то пошло не по плану – и камбэком, как в серии с «Рейнджерс», пока не пахнет.
А вот «Даллас» снова сравнял счет – но их противостояние с «Сиэтлом» сразу показалось затяжным.
«Харрикейнс» настреляли 21 гол всего за 4 матча серии
После третьей игры команд возникло ощущение дежавю – это уже видели. И было сложно сказать точно: то ли в прошлом раунде у «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», то ли в прошлом году – у «Каролины» и «Бостона», где команды настолько удачно использовали наложения, что брали только домашние матчи.
В четвертой игре это ощущение ушло. Камбэкнуть с 0-2 – как против «Рейнджерс» – у «Дэвилс» не получилось, а для сравнения с «Бостоном» они, кажется, слишком молоды и не готовы к таким сложным тактическим приемам. К тому же если тройка Стаала не сдерживает Хьюза, то у нее гораздо больше времени на атаку – а к этому в составе «Нью-Джерси» не готов уже лично вратарь.
Витек Ванечек – кипер не для больших побед в плей-офф. В этом Кубке Стэнли по его воротам нанесли 120 бросков – 21 из них стал голом. 82,5% отраженных шайб в Кубке Стэнли? Возвращайте Акиру. Что, кстати, Линди Рафф и сделал по ходу вечера – тот отразил 11 бросков из 12, но было уже поздно.
Ключевой эпизод матча – середина второго периода. С 28-й по 33-ю минуту «Каролина» накидала Ванечеку 4 шайбы подряд, три из них – всего за 175 секунд.
Для большего понимания: у гостей сегодня было всего 11 моментов повышенной опасности, ожидаемых голов создали всего на 2,94. А забили 6! При этом, конечно, стоит отметить и полевых «Нью-Джерси», которые вообще никак не помогали. Более того, чаще только создавали проблемы.
У «Дэвилс» 28 потерь за матч (у гостей всего 2)! Некоторые – в своей зоне (четвертый гол), некоторые – в средней, но тоже приводили к роковым контратакам (самый первый гол). Да даже потеря у чужих ворот обернулась шестой заброшенной шайбой «Каролины» – ее игроки были беспощадны к ошибкам «Нью-Джерси» прошлой ночью.
Один из героев матча, да и всей серии – Джордан Мартинук, который четвертый матч подряд набирает минимум два очка. Это его лучший плей-офф в плане результативности, да и вообще лучший сезон. Хотя понятно, что будь здоровы Терявяйнен, Свечников, Пачиоретти, то игровое время Джордана было бы заметно меньше. Да и вообще перед началом регулярки он временно оказался на уэйвере – клуб пошел на этот риск ради того, чтобы уместиться в потолок, предварительно согласовав все с игроком.
Интересно, как сложились бы обстоятельства, если б Мартинука кто-то все же забрал тогда.
Напрашивается вывод, что «Нью-Джерси» надо что-то делать с Мартинуком, но на самом деле все гораздо сложнее: «Нью-Джерси» надо что-то сделать с собственной игрой у своих ворот (у них 21 пропущенный за 4 матча), а дальше – просто надеяться на Шмида.
Второй раунд
- Дата проведения
- 10 мая, 02.00, «Prudential Center»
- 1:0 – 1 Хьюз (Майер)
- 1:1 – 17 Нечас (Слэвин, Мартинук)
- 1:2 – 27 Нечас (Дж.Стаал, Пеши)
- 1:3 – 29 Пеши (Дж.Стаал, Друри)
- 1:4 – 31 Фаст (Чэтфилд)
- 1:5 – 32 Бернс (Мартинук, Котканиеми)
- 1:6 – 39 Мартинук (Бернс)
Счет в серии: 1-3
«Сиэтл» прибило большинство «Далласа» и, кажется, судьи тоже
«Далласу» невероятно повезло: Миро Хейсканен после попадания шайбы в лицо в третьем матче избежал не только перелома, но даже сотрясения мозга. Дело обошлось серьезным рассечением, и на четвертую игру финн вышел в защитной маске.
Так еще и провел на льду 31 минуту – больше в этом плей-офф было только в двух играх с овертаймами. И именно Миро разогнал атаку в большинстве, с которой «Даллас» забил первый гол.
Больше ничего выдающегося он не сделал и даже закончил игру с «-2» (и «-5» за последние три матча), но его присутствие было определенно важно для команды в ментальном смысле.
«Далласу» дважды повезло, потому что нельзя сказать, что «Сиэтл» в этой игре что-то делал иначе, чем в третьей. Но там голы один за другим залетали в ворота Эттинджера, а тут – досталось Грубауэру. И его тоже заменили во втором перерыве. Карта бросков «Кракена» принципиально не отличается, в четвертой игре давление на пятак даже более акцентированное.
Но вот не день Бекхэма, да и Эттинджер сегодня не пропускал с простых бросков и даже подтащил пару раз в сложных ситуациях. Плюс, конечно, это пятно перед воротами здорово ужирнилось, когда счет уже был 1:5.
Ключевой момент случился в середине второго периода. «Даллас» забил третий, Грубауэр замахал рукой, требуя просмотр – и тренеры его взяли, уповая на то, что Джейми Бенн мешал вратарю.
В принципе, довольно очевидно, что игрок «Далласа» толкнул Грубаэура, и немец именно в этот момент был в краске (хотя за долю секунды до контакта из нее выехал). Плюс очень похоже, что Бенн акцентированно и намеренно пихнул вратаря плечом. Но судьи решили иначе, гол засчитали, а «Сиэтлу» выписали две минуты. И за эти две минуты «Даллас» забил четвертый. Это Джо Павелски опять оказался ловчее всех перед воротами.
Ну и все – без третьего гола игра еще могла повернуться по-другому, а с 0:4 у «Сиэтла» уже не было шансов. Хотя он заметно давил в третьем периоде и даже подсократил счет до более приличного.
Второй раунд
- Дата проведения
- 10 мая, 04.30, «Climate Pledge Arena»
- 0:1 – 17 Бенн (Хейсканен, Хинтц)
- 0:2 – 24 Харли (Кивиранта, Доми)
- 0:3 – 29 Доми (Харли, Хэнли)
- 0:4 – 30 Павелски (Дадонов, Робертсон)
- 1:4 – 31 Шварц (Гики, Шульц)
- 1:5 – 39 Хинтц (Бенн)
- 2:5 – 43 Шварц (Данн, Бьоркстранн)
- 3:5 – 55 Ларссон (Бенирс, Данн)
- 3:6 – 57 Доми (Линделль, Дадонов)
Счет в серии: 2-2
Как там дела у наших?
Помощь Петра Кочеткова не понадобилась «Харрикейнс» – Фредерик Андерсен справился в четвертой игре. А вот Евгений Дадонов в очередной раз очень пригодился «Далласу» с его двумя голевыми передачами.
В первом случае, правда, сложно сказать, где там усмотрели попадание шайбы в подпрыгнувшего нападающего на пятачке, а вот во втором – у него более акцентированное действие: и потушил ситуацию в своей зоне, и отдал Доми на дубль.
А еще у него «+3» в полезности, 3 хита и 2 заблокированных броска при 16:57 на льду – очень насыщенный вечер для игрока.
У Евгения уже 4+4 в 10 матчах Кубка Стэнли – это уже лучший плей-офф НХЛ в его жизни, хотя бы потому, что только второй за карьеру, а в первом было 0+1 в 4 играх. После обмена в «Даллас» Дадонов заставил позабыть весь тот кошмар, что происходил с ним в «Монреале» и, кажется, продлил себе карьеру за океаном.
«Эдмонтон» забил первым же броском, но в итоге полностью провалил матч. «Вегас» снова ведет в серии
«Миннесота» Капризова провалилась во втором плей-офф подряд. Кажется, дело в тренере
«Рейнджерс» до последнего крутили состав, но против феноменальной активности «Нью-Джерси» ничего не сработало
Фото: AP Photo/Lindsey Wasson, John Froschauer
Флорида-Каролина это конечно ожидалось в прошлом году, а не в этом)
Так стабильно сливать матчи, которые проигрывают, без намёка на борьбу.
Но и за Бобровского болит.
У вас ошибка. В серии НДД - Рейнджерс из 7 матчей 4 выиграли гости