Кучеров выдал гениальный матч (снова!): 1+3 с «Коламбусом». Он второй в НХЛ по очкам за игру

А ведь пропустил почти полсезона!
Поход в Белый дом к Джо Байдену вместо тренировки не сказался на настрое игроков «Тампы»: они как шли катком по соперникам в предыдущих матчах, так и продолжили. И, что интересно, у этого катка двигатель российского производства – марки «Никита Кучеров».
Этой ночью не повезло «Коламбусу» – проиграли 1:4, а русский лидер «Лайтнинг» поучаствовал во всех голах своей команды:
• уже на 2-й минуте он прошил Мерзликина броском со средней дистанции;
• на 17-й минуте перевел шайбу Стэмкосу в большинстве;
• в середине второго периода подарил Стивену дубль;
• а под конец матча нарисовал красоту на Палата.
В последних трех матчах Кучеров не набирает меньше 3 очков, а вообще у него серия из 7 результативных игр, в которых он набрал 20 (9+11) баллов. И во многом благодаря Никите Стивен Стэмкос этой ночью набрал 2+2, выбив 100 очков в сезоне – впервые в карьере.
«Это то, чего я никогда раньше не делал. Я был очень близок к этому в моем 14-м сезоне (98 очков в 2018/19 – Sports.ru), – радовался канадец. – Я больше горжусь тем фактом, что смог доказать многим людям, как они ошибались. А вот люди, которые всегда верили в меня, делают эти моменты действительно особенными».
Стоит отметить, что особенным этот момент делает и Никита Кучеров – с ним рядом Стэмкос играет куда ярче и результативнее. Пока русский нападающий пропускал матчи из-за травмы, канадец набрал 35 (13+22) очков в 34 матчах, когда Кучеров был здоров – 66 (26+40) в 45.
Вообще травмы Никиты выбили его из гонки за «Арт Росс Трофи» – он вполне мог составить конкуренцию Макдэвиду, и, может быть, побить личный рекорд в 128 очков.Поразительно, что, даже пропустив 35 матчей в сезоне, Кучеров все равно близок к топ-50 бомбардиров НХЛ. У него потрясающая результативность.
Последние матчи «Тампы» намекают на то, что Кучеров опять собирается попить пива перед телекамерами после заключительного матча сезона.
«Эти парни продолжают находить выход из любых ситуаций – и теперь у нас снова 50 побед и более 100 очков, – тренер «Лайтнинг» Джон Купер был доволен. – Это не гарантирует успеха в плей-офф, но это чертовски хороший результат для этих парней за последнее десятилетие. Я рад видеть, что они собираются делать. Это будет веселая весна».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- 1:0 – 2 Кучеров (Пол, Стэмкос)
- 1:1 – 4 Бьоркстранн (Веренски, Рословик)
- 2:1 – 17 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
- 3:1 – 28 Стэмкос (Кучеров)
- 4:1 – 55 Палат (Стэмкос, Кучеров)
- Вратари: Ан. Василевский 20/21 – Мерзликин 28/32.
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Фото: REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports
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