Дадонов сверкает после скандала с документами: набрал три очка после отмены трейда

Что мы узнали на этой неделе: в НХЛ тоже могут потерять важные документы, что приводит к цепной реакции, в результате которой менеджмент «Вегаса» выстрелил себе в ногу и не может использовать легальные трюки с LTIR.

Контракт Евгения Дадонова стал проблемой для «рыцарей», но Евгений оказался большим профессионалом в этой непростой ситуации – у него 0 выступлений в прессе с критикой клуба, у его агента – четкая работа с профсоюзом с целью доказать, что его клиент подписал все требуемые бумаги и его контракт стоит уважать.

А сегодня к корректному поведению Дадонов добавил три очка – истерзанный травмами «Вегас» с парой вратарей Томпсон-Патера покрошил «Нэшвилл» с Йоси, Форсбергом и Саросом.

Дадонов вышел в звене с двумя шведами – Уильямом Карлссоном и Маттиасом Янмарком, а его тройка отметилась двумя шайбами.

У Дадонова – гол в большинстве, на который его спецбригада потратила 22 секунды. И, как мы уже привыкли, он быстрее всех разобрался под воротами.

Бонусом он добавил еще две передачи – феноменальная реакция на заваленный клубом трейд. Старания Евгения на пресс-конференции оценил и Джонатан Маршессо: «Он помогал нам весь этот год и продолжает это делать, и дает нам шанс выигрывать матчи. Сегодня вечером он сыграл великолепно».

Мотивированный и эффективный Дадонов очень нужен «Вегасу»: прямо сейчас команда не попадает в плей-офф, в лазарете сидят два основных голкипера, Марк Стоун и очень полезные Райлли Смит и Алек Мартинез, а «Даллас» (ближайший конкурент) выдал уже три победы подряд. Если на финише сезона Дадонов поможет «Вегасу» залезть в плей-офф, то мало кто вспомнит, что его чуть не обменяли в дедлайн.