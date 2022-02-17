🔥🔥🔥Сэйв года в НХЛ: Бобровский не успевал закрыть ворота, но защитник дважды фантастически сыграл клюшкой

В матче «Каролины» и «Флориды» было много красоты.
Этот эпизод заслуживает того, чтобы сразу перейти к нему без всякой подводки. Только вводные данные: матч «Каролина» – «Флорида», 5-я минута второго периода. Бобровский выкатывался под бросок, а шайба отскочила к одиноко стоявшему на пятачке Йеспери Котканиеми – перед финном практически пустые ворота. Он бросает – но в дело вступает защитник Лукас Карлссон и его волшебная клюшка.
Если вам вдруг показалось, что там только один сэйв, то пересмотрите повтор сверху на скорости 0,25 – и вы вдвойне восхититесь игрой Карлссона. Он справился не только с броском Котканиеми, но и с добиванием Лоренца. И оба спасения – клюшкой! Карлссона стоило обменивать из «Чикаго» только ради этого эпизода.
«Это был невероятный сэйв, – сказал тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт. – Это было подобно сэйвам Бобровского. В то же время это был очень важный момент».
Что-то из области нестандартных спасений было и у ворот «Каролины». Фредерик Андерсен ничего не видел, зато черенок его клюшки видел все:
Вообще в матче было много красивого – правда, в основном со стороны «Пантерс». Даже хиты. А вот так эффектно Александр Барков сравнял счет, оставив не у дел Брэди Шея и Фредерика Андерсена.
Или роскошный пас Юбердо на Экблада на 17-й секунде овертайма:
Да даже сюжет получился роскошным (но не для болельщиков «Харрикейнс»): «Флорида» проигрывала – и сравняла счет только на последней минуте матча. Потрясающая регулярка в исполнении команды. Кто-то еще удивлен, почему она первая в Восточной конференции?
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.30, «PNC Arena»
- 1:0 – 20 Терявяйнен (Слэвин, Ахо)
- 1:1 – 34 Барков (Экблад, Юбердо)
- 2:1 – 44 Деанджело (Нидеррайтер, Дж.Стаал)
- 2:2 – 60 Райнхарт (Уигар, Хернквист)
- 2:3 – 62 Экблад (Барков, Юбердо)
- Вратари: Андерсен 28/31 – Бобровский 16/18.
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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports
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