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🔥🔥🔥Сэйв года в НХЛ: Бобровский не успевал закрыть ворота, но защитник дважды фантастически сыграл клюшкой

Аарон Экблад Аарон Экблад
Александр Барков Александр Барков
Йеспери Котканиеми Йеспери Котканиеми
Фредерик Андерсен Фредерик Андерсен
Джонатан Юбердо Джонатан Юбердо
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
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Лукас Карлссон Лукас Карлссон
Флорида Флорида
НХЛ НХЛ
Каролина Каролина
Хоккей Хоккей

В матче «Каролины» и «Флориды» было много красоты.

Этот эпизод заслуживает того, чтобы сразу перейти к нему без всякой подводки. Только вводные данные: матч «Каролина» – «Флорида», 5-я минута второго периода. Бобровский выкатывался под бросок, а шайба отскочила к одиноко стоявшему на пятачке Йеспери Котканиеми – перед финном практически пустые ворота. Он бросает – но в дело вступает защитник Лукас Карлссон и его волшебная клюшка.

Если вам вдруг показалось, что там только один сэйв, то пересмотрите повтор сверху на скорости 0,25 – и вы вдвойне восхититесь игрой Карлссона.  Он справился не только с броском Котканиеми, но и с добиванием Лоренца. И оба спасения – клюшкой! Карлссона стоило обменивать из «Чикаго» только ради этого эпизода.

«Это был невероятный сэйв, – сказал тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт. – Это было подобно сэйвам Бобровского. В то же время это был очень важный момент».

Что-то из области нестандартных спасений было и у ворот «Каролины». Фредерик Андерсен ничего не видел, зато черенок его клюшки видел все:

Вообще в матче было много красивого – правда, в основном со стороны «Пантерс». Даже хиты. А вот так эффектно Александр Барков сравнял счет, оставив не у дел Брэди Шея и Фредерика Андерсена.

Или роскошный пас Юбердо на Экблада на 17-й секунде овертайма:

Да даже сюжет получился роскошным (но не для болельщиков «Харрикейнс»): «Флорида» проигрывала – и сравняла счет только на последней минуте матча. Потрясающая регулярка в исполнении команды. Кто-то еще удивлен, почему она первая в Восточной конференции?

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Флорида 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Дата проведения
17 февраля, 03.30, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 Терявяйнен (Слэвин, Ахо)
1:1 – 34 Барков (Экблад, Юбердо)
2:1 – 44 Деанджело (Нидеррайтер, Дж.Стаал)
2:2 – 60 Райнхарт (Уигар, Хернквист)
2:3 – 62 Экблад (Барков, Юбердо)
Вратари: Андерсен 28/31 – Бобровский 16/18.

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports

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