🔥🔥🔥Сэйв года в НХЛ: Бобровский не успевал закрыть ворота, но защитник дважды фантастически сыграл клюшкой

В матче «Каролины» и «Флориды» было много красоты.

Этот эпизод заслуживает того, чтобы сразу перейти к нему без всякой подводки. Только вводные данные: матч «Каролина» – «Флорида», 5-я минута второго периода. Бобровский выкатывался под бросок, а шайба отскочила к одиноко стоявшему на пятачке Йеспери Котканиеми – перед финном практически пустые ворота. Он бросает – но в дело вступает защитник Лукас Карлссон и его волшебная клюшка.

Если вам вдруг показалось, что там только один сэйв, то пересмотрите повтор сверху на скорости 0,25 – и вы вдвойне восхититесь игрой Карлссона. Он справился не только с броском Котканиеми, но и с добиванием Лоренца. И оба спасения – клюшкой! Карлссона стоило обменивать из «Чикаго» только ради этого эпизода.

«Это был невероятный сэйв, – сказал тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт. – Это было подобно сэйвам Бобровского. В то же время это был очень важный момент».

Что-то из области нестандартных спасений было и у ворот «Каролины». Фредерик Андерсен ничего не видел, зато черенок его клюшки видел все:

Вообще в матче было много красивого – правда, в основном со стороны «Пантерс». Даже хиты. А вот так эффектно Александр Барков сравнял счет, оставив не у дел Брэди Шея и Фредерика Андерсена.

Или роскошный пас Юбердо на Экблада на 17-й секунде овертайма:

Да даже сюжет получился роскошным (но не для болельщиков «Харрикейнс»): «Флорида» проигрывала – и сравняла счет только на последней минуте матча. Потрясающая регулярка в исполнении команды. Кто-то еще удивлен, почему она первая в Восточной конференции?

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Фото: REUTERS/James Guillory-USA TODAY Sports