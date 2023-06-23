10 комментариев

Саудовская Аравия становится футбольной Меккой для звездных ветеранов, но в местном чемпионате есть клуб из самой настоящей Мекки.

Знакомьтесь, «Аль-Вахда», которая в апреле выбила Роналду из полуфинала Кубка (1:0), а двумя месяцами ранее влетела его команде 0:4 в чемпионате. Все четыре на выезде положил Криштиану.

Но как он вообще сыграл в Мекке, учитывая, что въезд в город для немусульман строго запрещен? И что насчет иностранцев в самой «Аль-Вахде? Неужели клуб подписывает только мусульман?

Мекка настолько закрыта, что над ней даже не летают самолеты. А что будет, если немусульманин посетит город?

В Саудовской Аравии два священных для мусульман города – Мекка и Медина. Представителям других религий разрешено посещать Медину, за исключением мечети Пророка. А вот Мекка закрыта полностью: по пути в город стоят предупреждающие указатели и контрольно-пропускные пункты.

У въезжающего в Мекку иностранца могут запросить документы (виза, справка из мечети о принятии ислама) или задать уточняющие вопросы на религиозную тему. Незаконный въезд грозит штрафом и депортацией из страны. Все настолько строго, что над Меккой даже запрещены полеты самолетов.

Объясняется все это попыткой оградить от туристов священный город и сохранить нетронутой духовность места. Закон базируется на отрывке из Корана, в котором говорится, что мушрики (политеисты, то есть многобожники) «нечисты» и им запрещено входить в аль-Харам – крупнейшую мечеть в мире, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама Кааба. Под «нечистотой», разумеется, понимается не гигиена, а расхождения в доктрине.

Казалось бы, буквальное прочтение этого отрывка говорит о том, что запрет не должен распространяться на всю Мекку, а также относиться к христианам и иудеям, представляющим монотеистические религии. Однако среди мусульманских богословов чаще велись споры другого свойства: распространяется ли этот запрет только на аль-Харам и Мекку или на все мечети мира?

Дело в том, что в переводе с арабского «харам» переводится как «запрет», «неприкосновенный», «святыня». Некоторые считают, что под этим термином в Коране подразумевалась вся священная территория, то есть Мекка. Другие же трактовали отрывок еще шире, включая сюда любую мечеть.

Но в исламе есть и более гибкая точка зрения: Абу-Ханифа (основатель самой умеренной и распространенной правовой школы – ханафитской), считал, что этот запрет относится только к периоду хаджа (паломничества). Он утверждал, что в остальное время немусульмане могут входить в любую мечеть, в том числе в аль-Харам. Сейчас такую позицию разделяют многие из тех, кто призывает Саудовскую Аравию уйти от религиозной сегрегации. Известный религиозный журналист Ричард Остлинг согласен, что в период хаджа Мекка физически не может принять даже всех желающих мусульман, но в остальное время город мог быть открыться.

Пока же остаются только нелегальные способы проникновения. Первым с VII века известным немусульманином, попавшим в Мекку, считается итальянец Людовико де Вертема. Это случилось в 1503 году, в разгар его большого путешествия по Азии. Выдавая себя за мусульманина, он в составе мамлюкского конвоя сопровождал караван паломников в Мекку и Медину. На обратном пути его задержали, но вмешательство местного султана позволило ему выйти из под стражи, а затем опубликовать в Риме ценные описания путешествий.

Один из самых знаменитых немусульман в Мекке – сэр Ричард Фрэнсис Бертон, британский путешественник, который в середине XIX века совершил хадж (паломничество) из Афганистана под вымышленным именем. Также в основном немусульманами были французские спецназовцы, которые по просьбе правительства Саудовской Аравии в 1979 году освобождали захваченную террористами мечеть аль-Харам с заложниками.

Запретный город так манит, что сейчас некоторые люди даже формально принимают ради его посещения ислам. А последний громкий скандал произошел год назад, когда израильский телеканал показал 10-минутный репортаж, в котором журналист Гиль Тамари проехал мимо аль-Харам и поднялся на гору Арафат, имеющую важное значение для паломников.

Это вызвало фурор по обеим сторонам. Саудовцы писали, что в израильских медиа достаточно журналистов-мусульман, которые могли бы сделать репортаж, не нарушая закон и не провоцируя верующих. Al Jazeera позднее сообщала, что полиция после этого задержала саудовца, который помог Тамари пробраться в город.

В Израиле и на Западе мнения разделились. Даниэль Пайпс, известный американский специалист по исламу и арабо-израильскому конфликту, поддержал Тамари и призвал саудовские власти отменить запрет: «Он смело бросил вызов архаичному статусу-кво, который мир немыслимо принимает. Браво ему за нарушение табу. Он заслуживает уважения, а не осуждения».

Сам Тамари попытался объясниться: «Если кто-то обидится на это видео, я глубоко извиняюсь. Любознательность лежит в основе и в центре журналистики. Цель мероприятия состояла в том, чтобы продемонстрировать важность Мекки и красоту религии и тем самым способствовать большей религиозной терпимости и инклюзивности».

По словам Пайпса, сейчас известно только о 18 случаях проникновения немусульман в Мекку.

Игроки «Аль-Вахды» живут в соседней Джидде – ездят по 100 км до стадиона. Сама арена под запрет не попадает

«Аль-Вахда» играет на стадионе имени Абдул-Азиза, названного в честь основателя и первого короля современной Саудовской Аравии (правил с 1932-го по 1953-й). Стадион открыт в 1986 году и вмещает 38 тысяч зрителей.

Никаких специальных запретов по легионерам у «Аль-Вахды» нет: в команде играют испанцы, французы, бразилец, а тренирует ее чилиец Хосе Луис Сьерра.

Немусульманским игрокам и тренерам разрешено присутствовать на домашних матчах, так как стадион находится в пригороде Мекки и формально не входит в запретную зону. Арена расположена примерно в 20 километрах от аль-Харам.

Живут и тренируются игроки «Аль-Вахды» и вовсе в соседней Джидде – 4-миллионом портовом городе, куда теперь переезжают Бензема и Канте. До Мекки на автомобиле ехать примерно час (83 км), до стадиона – еще плюс 20 минут.

Вся дорога окружена горами.

А вот раньше приходилось гонять в пригород Мекки даже на тренировки. Немецкому тренеру Тео Бюккеру почти все нравилось в «Аль-Вахде», кроме логистики – устал каждый день наматывать по 200 километров из дома на работу и обратно. Бюккер признался, что остался бы в клубе, если бы эту проблему решили. А ведь он нетипичный иностранец: поиграл в Саудовской Аравии еще в конце 70-х, живет на Ближнем Востоке с середины 80-х и тренировал чуть не в каждой стране региона, а еще женат на ливанке и называет себя полуливанцем.

Вскоре будет еще проще: завершается строительство прямой 72-километровой автомагистрали из Джидды в Мекку, которая сократит время в пути почти в два раза – пролететь между городами можно будет за 35 минут. Эта трасса входит в программу «Видение Саудовской Аравии-2030» – масштабного плана по сокращению зависимости страны от нефти и диверсификацию ее экономики. Дорога крайне важна, так как большинство мусульманских паломников прилетают сначала в Джидду – в Мекке аэропорта нет.

Костариканский защитник Оскар Дуарте, поигравший в Ла Лиге и на трех ЧМ, уже привык к особенностям «Аль-Вахды»: «Я приехал год назад, живу с семьей в Джидде и очень доволен. Это другая культура, но люди очень уважительны, а страна крайне безопасна. Адаптация прошла быстрее, чем ожидалось. Труднее всего привыкнуть к расписанию, потому что из-за жары мы тренируемся здесь почти ночью. А так – инфраструктура хорошая, стадионы заполняются, хотя клубам все еще недостает немного профессионализма. Но это придет со временем».

Отметим, что «Аль-Вахда» далека от статуса саудовского топа. Клуб основан в 1945-м, в 50-х и 60-х выиграл три Кубка и несколько раз доходил до финалов, но затем на долгое время пропал из виду и чаще перемещался между первым и вторым дивизионом. В последний раз «Аль-Вахда» поднялась в элиту в прошлом году: в минувшем сезоне неожиданно добралась до кубкового финала, зато в чемпионате привычно боролась за выживание – 13-е место из 16.

В переводе с арабского «Аль-Вахда» означает «единство». Клубы с таким названием есть во всем регионе – от ОАЭ, Бахрейна и Омана до Йемена, Сирии и Ливана.

Фото: East News/AFP; instagram.com/alwehdaclub1; instagram.com/oduarte06; Gettyimages.ru/Abid Katib / Staff