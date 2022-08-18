«Англия – мечта, а в Турцию не поеду». Все попытки Дзюбы сыграть в Европе

Моуринью мог забрать в «Тоттенхэм».

Артем Дзюба наконец попробует сыграть в футбол вне России. Интерес из Турции все лето то подтверждался, то опровергался, но теперь все сложилось: новый клуб форварда – «Адана Демирспор».

После домашнего ЧМ-2018 разговоры об отъезде Дзюбы всплывали почти каждое трансферное окно, речь шла даже о топовых лигах.

Вспоминаем, что же постоянно мешало форварду.

Горячее лето 2018-го – варианты в АПЛ, первый интерес из Турции и заманчивые предложения из Китая

Дзюба перезапустил карьеру после яркого выступления на ЧМ. Незадолго до турнира он не проходил в старт «Зенита» и играл за тульский «Арсенал», а летом-2018 заслужил внимание крепких зарубежных клубов – в 30 лет. Например, France Football назвал в числе претендентов «Бордо», который тогда искал мощного форварда.

В августе тренер жирондинцев Густаво Пойет подтвердил интерес: «Мы пытались это сделать [подписать Дзюбу], но ничего не вышло».

Неделю спустя Пойета уволили – после того, как он публично раскритиковал руководство клуба за продажу нападающего Гаэтана Лаборде.

Параллельно шли слухи об аренде в «Галатасарай», но Артем исключил турецкий вариант и сказал, что тем летом был на грани перехода в АПЛ.

«Приоткрою завесу тайны. Хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Но ладно, это жизнь. Очень рад, что остался в «Зените». У меня был диалог и с Семаком, и с руководством. Англия – это была мечта, а в Турцию я не поеду. Если кто-то беспокоился, то я остаюсь. Спасибо болельщикам за теплое отношение. Для меня это очень дорого».

Артем давно грезил об Англии. Вот цитата из 2016-го: «Вообще, это моя мечта – перейти в один из английских клубов. Или на худой конец – в «Реал». С детство болею за «Реал», но испанский чемпионат мне не подходит: там все очень медленно, есть время постоять, посмотреть в сторону, в носу поковыряться, а потом принять решение. В Англии все быстро, там борьба, страсть».

Спустя несколько месяцев Дзюба в интервью «СЭ» утверждал, что переговоры шли с «Эвертоном», «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом». Но были выгодные варианты и в Азии:

«Китай и Англия – правда. Из Китая были очень заманчивые предложения от трех или четырех команд – названия не помню, но одна точно была из Шанхая. Давали контракт на 8 миллионов долларов в год плюс бонусы: если забью 10 голов, накинут еще миллион.

Деньги хорошие предлагали, но... У меня есть человек, ко мнению которого очень прислушиваюсь. Просто так к нему не обращаюсь – советовался с ним в нескольких важных моментах моей жизни.

Он сказал: «Решение принимать тебе, денежный вопрос понятен, но я Артема Дзюбу в Китае не вижу. Ты себя здесь еще до конца не реализовал». Он так красиво сказал, мне не повторить. И я сразу понял, что Китай – точно нет. Это тупо зарабатывание денег, а не продолжение профессии. А я не готов уехать только ради денег – без общения, амбиций, всего. Не могу.

Мне многие сказали: ты дурак? Но на деньгах не все строится. Я и здесь хорошо получаю. У меня были амбиции уехать в Англию, туда я хотел.

Я давал авторизацию на «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Про «Кардифф» сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов (так и случилось – Sports.ru). Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо.

«Вест Хэм» очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду. Но когда наступил день Х, люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли».

А потом Дзюба добавлял: «Уверен, что в России нет хороших агентов, которые могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке еще могут порешать, а на европейском – без шансов»

Контракт с компанией Мендеша, зимний вариант с «Эвертоном»

Мечта об Англии не остыла, и в 2019-м нападающий подписал контракт с агентством Gestifute. Это компания Жорже Мендеша, который ведет дела Криштиану Роналду, Жозе Моуринью и других звезд. На тот момент Дзюба уже адекватнее оценивал силы и больше не говорил про «Реал».

«Сам понимаю, что расчет на команды уровня «Вест Хэма» и «Эвертона». Потому что есть первые пять-шесть команд в таблице – это сразу нет, даже если фантазировать. Что мне там делать – на гитаре играть? Хотя, как Льоренте, я могу выходить на замену, цепляться за мячи, сбрасывать».

Но даже всемогущий агент не выполнил запрос – появился еще один вариант с АПЛ, но помешали обстоятельства: «Зимой была конкретика. Мог уйти, как я понимаю, в «Эвертон». Но я не хотел. Потому что зимой это бы было неправильно. Мы должны были стать чемпионами России. Все к этому шло. И, как выяснилось, правильно сделал, что не ушел.

А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было. Возможны были аренды. Возможно, еще что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел. Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством «Зенита» услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться».

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев считает, что контракт с компанией Мендеша был ошибкой: «Для меня Мендеш – лучший агент в мире. Номер один. А также мой друг. Но у Жорже, как и у любого человека, в сутках только 24 часа. Плюс нет личного контакта с футболистом. Было очевидно, что он будет заниматься Дзюбой по остаточному принципу.

Когда я встретил Мендеша в конце августа здесь, в Монако, спросил: «Жорже, что же ты не продал Дзюбу?» Он переспросил: «Кого-кого? А, этого?» Ему даже потребовалось время, чтобы вспомнить, о ком речь! Чтобы сделка состоялась, надо ею заниматься, знать человека, верить в то, что это должно произойти. У Мендеша же в это время был Жоау Феликс и многие другие».

Интерес «Тоттенхэма» – лондонцы искали форварда на подмену Кейну

В начале 2020-го появился неожиданный вариант из большой шестерки АПЛ. В январе «Тоттенхэм» срочно искал замену Харри Кейну, который получил серьезную травму бедра и выбыл на несколько месяцев.

По информации «Чемпионата», лондонцы рассматривали как аренду до конца сезона, так и полноценный трансфер. Теоретически в Англии могли рассчитывать на невысокую цену из-за того, что через полгода у Артема заканчивался контракт. Сделке помешала договоренность Дзюбы с «Зенитом» о продлении. Трансфер блокировал клуб, хотя и сам Дзюба не хотел рисковать перед Евро, который на тот момент еще не перенесли.

«Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем [Миллером], я услышал его слова.

Очень уважительно к нему отношусь. У нас очень хорошие отношения, поэтому какие-то его вещи, просьбы или еще что-то... Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был – действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей своей стороны спрошу». Вот и все».

Агент Герман Ткаченко подтверждал, что говорил о трансфере Дзюбы с Моуринью: «Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane» («Мне нужен дублер Кейна»). Они искали такого игрока. Поэтому, когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял».

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов говорил в апреле так: «Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но, думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим».

Дальше – карантин и новые слухи. В итальянских медиа писали об интересе «Милана» (на замену Златану) и «Лацио» (римляне в 2022-м опровергли), но гендиректор «Зенита» Александр Медведев уверенно отвечал: «Мы Дзюбу не продаем».

Первый слух о трансфере Дзюбы в Европу появился еще в нулевых

«Тоттенхэм» косвенно чуть не помог Артему с отъездом еще на старте карьеры. В далеком 2008-м Дзюба (тогда еще спартаковец) вышел на «Уайт Харт Лейн» и за 10 минут отгрузил дубль. «Тоттенхэм» усилиями Модрича сравнял, но перфоманс 20-летнего российского форварда запомнился.

Первый агент Дзюбы Алексей Сафонов рассказывал, что интерес к игроку возник уже тогда:

«Конкретных предложений не было. Хотя после того, как он в Англии «Тоттенхэму» два забил, в той же АПЛ, знаю, к нему многие присматривались. Тут вопрос в другом – насколько он сам хотел уехать? Есть такие ребята, как Саша Рязанцев, который с 18 лет грезил Европой. Спал и видел себя там. Пусть и за меньшие деньги. Но не получилось. У Дзюбы я такого фанатизма никогда не замечал. Уезжать надо было лет в 25-26».

Получилось почти в 34.

Фото: eastnews.ru/Fenerbahce AS v FK Zenit St Petersburg»/Voetbal International; Gettyimages.ru/Jamie McDonald, Shaun Botterill; РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Wang Yuguo