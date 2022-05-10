Холанд не будет зарабатывать больше всех в АПЛ. Его обходят Роналду и Де Брюйне

Но Эрлингу обещают большие бонусы.

Эрлинг Холанд – новая звезда АПЛ. В 21 год он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. The Guardian написал, что норвежец будет зарабатывать в «Ман Сити» около 350 тысяч фунтов в неделю с предусмотренными «существенными бонусами». По данным The Athletic, зарплата Эрлинга не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает Кевин де Брюйне.

В футболе сложно назвать сумму, которую игрок получает на руки, потому что выплаты зависят от бонусов за голы, титулы, игровое время – поэтому в разных источниках часто указываются разные зарплаты. Daily Mail, например, считает, что Де Брюйне получает 385 тысяч в неделю. Столько же зарабатывает Криштиану Роналду, а у Давида де Хеа – 375 тысяч.

Мы воспользовались данными Spotrac, который предоставляет информацию по сотням зарплат из АПЛ. В любом случае – из рейтинга ниже можно представить примерный расклад.

• Холанд пока все же не самый высокооплачиваемый игрок лиги и даже клуба. В прошлом году Пеп Гвардиола переживал, что потенциальное подписание Криштиану в «Сити» может ухудшить атмосферу в раздевалке. Возможно, этой же логикой руководствовались и сейчас.

• Звезды АПЛ зарабатывают много, но значительно меньше Месси и Неймара в «ПСЖ». Daily Mail утверждает, что аргентинец получает около 1 млн фунтов в неделю, бразилец – 600 тысяч.

• Самые состоятельные футболисты по-прежнему играют в Манчестере. Вдумайтесь: 9 игроков из топ-11 выступают за «Юнайтед» и «Сити».

• Лучший бомбардир АПЛ Мо Салах только замыкает топ-20. Неудивительно, что египтянин не спешит продлевать контракт на условиях «Ливерпуля». Сейчас он зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но хочет в два раза больше (как у Де Брюйне).

В «Ливерпуле» пока больше всех получает Вирджил Ван Дейк – 220 тысяч фунтов.

Фото: East News/Sebastian El-Saqqa/DPA; Gettyimages.ru/Alex Livesey