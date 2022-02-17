Панда Бин Дунь Дунь – звезда Олимпиады. За талисманом многочасовые очереди, а еще он смешно пародирует прыжки фигуристов

«Проще получить его, выиграв медаль».

Похоже, оргкомитет Пекина-2022 провернул то, чего не удавалось большинству организаторов Олимпиад. В Китае создали запоминающийся талисман, который хотят абсолютно все.

Встречайте, очаровательная (и невероятно дефицитная) панда Бин Дунь Дунь.

«Дунь Дунь» с китайского – здоровый, крепкий, жизнерадостный, а «Бин» – лед. Плюшевый вариант ледяной панды стал мегапопулярным, но болельщикам крайне непросто добраться до заветного талисмана. Об этом ниже, а пока о лайфхаке спортсменов.

У них есть железный и самый желанный способ заполучить маскота – панду дарят всем призерам на память. «Сейчас в Олимпийской деревне дефицит Бин Дунь Дуней. Мне нужен еще один! У меня двое детей – нужно два, – шутит конькобежец Руслан Захаров, который уже взял одно серебро в командной гонке. – Вчера ходили в сувенирный магазин, там нереальная очередь. Привозят по несколько штук по расписанию. Проще получить его, выиграв медаль».

Товар настолько редкий, что у фигуриста Марка Кондратюка даже спросили, готов ли он продать панду. «Нет, конечно, это наш талисман», – ответил олимпийский чемпион.

А вот пост китайского сноубордиста Су Имина в соцсети Weibo после завоевания серебра: «Несколько дней назад, когда я увидел китайскую команду по конькобежному спорту, стоящую на подиуме с Бин Дунь Дунем, я очень завидовал. Понял, что благодаря усилиям я тоже мог бы заполучить его. У меня получилось, я очень счастлив. Надеюсь выиграть больше Бин Дунь Дуней».

Панду полюбили из-за мемов и принца Монако, а дефицит усилил китайский Новый год

Редакторы Sports.ru Вячеслав Самбур и Павел Копачев передают из Китая: Дунь Дуней привозят с утра, когда за ними уже стоит огромная очередь в сувенирный магазин Чжанцзякоу. Это очередь на эскалатор к магазину, а перед входом собирается еще одна.

Иногда панды продаются по предзаказу или с ограничением в одни руки. Достается точно не всем – на полках Дунь Дуни не задерживаются. В главном пресс-центре Пекина очереди еще длиннее.

«Я бы предпочел провести дома этот час, но дети очень его хотят», – передает Bloomberg слова 54-летнего Дун Яньсюэ, который пришел в очередь со стулом, едой и пивом. Он рассказал, что до этого уже купил одну игрушку для племянницы, но ради этого пришлось простоять в очереди две ночи.

Ажиотаж вокруг талисмана разжегся прямо со старта Игр. Помогает мемность панды: она танцует на церемонии открытия, пытается протиснуться через двери и падает, когда пытается прыгнуть.

Although ppl said #BingDwenDwen was challenging 4A, I can only give it a 2A<<，but maybe a 10 PCS. pic.twitter.com/4166elezKV — KillUA1111 (@killua11111) 13 февраля 2022 г.

А вот новая попытка, еще более смешная:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фигурное катание ⛸️ (@figureskating_sportsru)

Популярность разрослась еще сильнее, когда о ней заговорили председатель КНР Си Цзиньпин и принц Монако Альбер II. Во время дипломатического визита гостю подарили небольшую фигурку панды, и принц обратился к дарителям: «Не могли бы вы оказать мне большую услугу? Могу ли я взять вторую фигурку? У меня близнецы, и если я привезу только одну…».

Конечно, гостю не отказали, а позже Си Цзиньпин упомянул об этом на встрече: «В качестве сувениров для детей вы выбрали двух потрясающих Бин Дунь Дуней. Надеемся, что, повзрослев, они станут такими же увлеченными и талантливыми в зимних видах спорта, как вы».

Ситуацию усугубил дефицит поставок, так как церемония открытия пришлась на середину празднования китайского Нового года. В момент резкого роста спроса многие фабрики оказались закрыты. 6 февраля представитель оргкомитета Игр Чжао Вэйдун заявил на брифинге, что они пытаются исправить ситуацию. «Сейчас мы прилагаем усилия для координации производства и поставок Бин Дунь Дуней», – сказал Вэйдун.

Но пока предложения не было, его создавали перекупщики. Те, кто не хотели стоять в очереди, платили аж в 17 раз больше розничной цены. В интернете прайс на сувениры достиг 500 долларов, поэтому реагировать пришлось даже китайской полиции. Она призвала не покупать товар у спекулянтов и наказала минимум трех человек за взвинчивание цен.

Зато позиции лицензированных производителей Бин Дунь Дуней растут. В первые дни ажиотажа акции Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co выросли на 10%, компания Cultural Investment Holdings Co также наблюдала рост акций в течение нескольких дней.

Всего оргкомитет Игр разработал 16 категорий и больше 5000 лицензированных продуктов, включая значки, брелоки, игрушки, изделия из драгоценных металлов, керамические изделия, одежду и аксессуары. Согласно отчету Shanxi Securities Research Report, выручка от продажи лицензионных товаров превысит 2,5 млрд юаней (395 млн долларов).

Панде запретили говорить, но ее голос все же прорвался в эфир. И стал неожиданностью для зрителей

Всю мимишность образа Бин Дунь Дуня чуть не разрушило ТВ. На прошлой неделе Центральное телевидение Китая провело эфир с участием талисмана. Как обычно он радостно подпрыгивал, а затем вдруг заговорил. Конечно, это был не мультяшный детский голосок. Как пишет Wall Street Journal, говорил мужчина средних лет с отчетливым северо-восточным китайским акцентом.

В самом голосе нет ничего плохого, но он оказался слишком неожиданным для зрителей, которые привыкли к милому талисману. «Пожалуйста, дайте мне еще одно ухо, которое еще не слышало, как говорит Бин Дунь Дунь», – заявил один из зрителей.

Впрочем, китайский интернет при желании может забыть все. Так случилось и на этот раз: цензоры быстро удалили видео и подчистили хэштег «Бин Дунь Дунь говорит» в Weibo. Затем китайские медиа успокоили жителей – талисман из ТВ-эфира оказался самозванцем.

Власти распространили заявление эксперта по правовым вопросам из оргкомитета, который заявлял, что по контракту Бин Дунь Дунь может издавать только бормотание.

Организаторы очень заботятся, чтобы талисман был гендерно-нейтральным и воздерживался от разговоров.

Фото: Gettyimages.ru/Lintao Zhang, Patrick Smith, Justin Setterfield; REUTERS/Mike Blake