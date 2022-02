Панда Бин Дунь Дунь – звезда Олимпиады. За талисманом многочасовые очереди, а еще он смешно пародирует прыжки фигуристов

«Проще получить его, выиграв медаль».

Похоже, оргкомитет Пекина-2022 провернул то, чего не удавалось большинству организаторов Олимпиад. В Китае создали запоминающийся талисман, который хотят абсолютно все.

Встречайте, очаровательная (и невероятно дефицитная) панда Бин Дунь Дунь.

«Дунь Дунь» с китайского – здоровый, крепкий, жизнерадостный, а «Бин» – лед. Плюшевый вариант ледяной панды стал мегапопулярным, но болельщикам крайне непросто добраться до заветного талисмана. Об этом ниже, а пока о лайфхаке спортсменов.

У них есть железный и самый желанный способ заполучить маскота – панду дарят всем призерам на память. «Сейчас в Олимпийской деревне дефицит Бин Дунь Дуней. Мне нужен еще один! У меня двое детей – нужно два, – шутит конькобежец Руслан Захаров, который уже взял одно серебро в командной гонке. – Вчера ходили в сувенирный магазин, там нереальная очередь. Привозят по несколько штук по расписанию. Проще получить его, выиграв медаль».

Товар настолько редкий, что у фигуриста Марка Кондратюка даже спросили, готов ли он продать панду. «Нет, конечно, это наш талисман», – ответил олимпийский чемпион.

А вот пост китайского сноубордиста Су Имина в соцсети Weibo после завоевания серебра: «Несколько дней назад, когда я увидел китайскую команду по конькобежному спорту, стоящую на подиуме с Бин Дунь Дунем, я очень завидовал. Понял, что благодаря усилиям я тоже мог бы заполучить его. У меня получилось, я очень счастлив. Надеюсь выиграть больше Бин Дунь Дуней».

Редакторы Sports.ru Вячеслав Самбур и Павел Копачев передают из Китая: Дунь Дуней привозят с утра, когда за ними уже стоит огромная очередь в сувенирный магазин Чжанцзякоу. Это очередь на эскалатор к магазину, а перед входом собирается еще одна.

Иногда панды продаются по предзаказу или с ограничением в одни руки. Достается точно не всем – на полках Дунь Дуни не задерживаются. В главном пресс-центре Пекина очереди еще длиннее.

«Я бы предпочел провести дома этот час, но дети очень его хотят», – передает Bloomberg слова 54-летнего Дун Яньсюэ, который пришел в очередь со стулом, едой и пивом. Он рассказал, что до этого уже купил одну игрушку для племянницы, но ради этого пришлось простоять в очереди две ночи.

Ажиотаж вокруг талисмана разжегся прямо со старта Игр. Помогает мемность панды: она танцует на церемонии открытия, пытается протиснуться через двери и падает, когда пытается прыгнуть.

Although ppl said #BingDwenDwen was challenging 4A, I can only give it a 2A<<,but maybe a 10 PCS. pic.twitter.com/4166elezKV