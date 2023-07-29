8 комментариев

Лео и Криш
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Месси отпраздновал гол, призвав молот Тора. Его могут поднимать только достойнейшие

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Лео Месси здорово начал в США. На днях оформил дубль против «Атланты», а один из голов отпраздновал вот таким жестом.

Все гадали, что же это: удушение силой в стиле Дарта Вейдера, сигнал Бекхэму «подержи мое пиво» или что-то еще? Все объяснила жена аргентинца Антонелла Рокуццо. Оказывается, это был призыв Мьелнира – молота Тора.

Месси изобразил Тора, потому что его дети в восторге от супергероев Marvel, старший сын Тьяго обожает именно Тора – ему Лео и посвятил гол. А мы немного расскажем про молот Бога грома.

Молот Тора в фильмах поднимали только 5 персонажей – самые достойные

Мьелнир – как и сам персонаж Тора – попал в комиксы из скандинавских мифов. Там молот отвечал за молнии и раскаты грома. В комиксах же Мьелнир выкован из сердца умершей звезды. И получил самые разные сверхъествественные силы: например, даровал возможность понимать все языки во вселенной.

И да, молот прилетал к Тору (или кому-то достойному), когда был нужен больше всего.

Но сейчас самая известная версия Мьелнира – конечно, из киновселенной Marvel. Судя по всему, именно от киношного Тора и фанатеет 10-летний Тьяго Месси.

Так вот, впервые кино-Мьелнир появился в фильме «Тор». И там Один в наказание лишает Тора божественных сил и заключает их в Мьелнир. И сына, и молот верховный бог Асгарда отправил на Землю.

По условиям, молот дарует силу Тора каждому, кто достоин его поднять. И Тор – с помощью новых друзей – понимает, в чем суть настоящего геройства. Мьелнир прилетает к нему в самый нужный момент.

В первых фильмах киновселенной молот поднимали только Тор и Один. На вечеринке во «Мстители: Эра Альтрона» поднять Мьелнир пробуют все члены супергеройской команды, но ни у кого не получается – только у Капитана Америка молот чуть шелохнулся.

А потом робот Вижн, созданный Альтроном, поднимает Мьелнир – и тем самым завоевывает доверие Мстителей.

Мьелнир участвовал во всех приключениях Тора, а потом был разрушен его сестрой Хелой. Оказалось, это она первая владела молотом во время завоевания Одином девяти миров. Но формально достойной поднимать молот она не была, ведь тогда Один еще не наложил на него заклятие.

После этого Тор изготовил себе Гром-секиру из того же материала, из которого когда-то сделали Мьелнир. Именно ей он рубился с Таносом в «Мстители: Война Бесконечности». Но потом, при перемещении в альтернативную вселенную, с удовольствием встречается с Мьелниром, призывает его и говорит: «Все еще достоин».

Тор забрал альтернативный Мьелнир с собой. Но в решающей битве с Таносом молот прилетает в руки Капитану Америка – Стив Роджерс стал еще одним достойным кандидатом. Он же потом вернет молот в его родную реальность.

А Джейн Фостер восстановила Мьелнир – стала достойной и получила силу Тора. И это уже события фильма «Тор: Любовь и гром». В конце молот вернулся во владение Тора.

Подводим итог: достойными поднимать Мьелнир в киновселенной Marvel были Тор, Один, Вижн, Капитан Америка и Джейн Форстер. 

В комиксах список в разы больше. Среди достойных значились и Стэн Ли, и даже Чудо-женщина из DC (во время кроссовера комиксных вселенных). А Тьяго Месси может купить собственный Мьолнир – всего в паре часов езды от Майами расположен парк Disney World, где продаются сувениры Marvel.

Месси слишком легко в США: теперь дубль+ассист с «Атлантой»

Однажды чемпион МЛС поднимал настоящий щит Капитана Америки вместо трофея

Фото: Gettyimages.ru/Hector Vivas / Stringer

8 комментариев

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Нейтральный критик
[Духота ON]
Только молот к нему так и не прилетел.
[Духота OFF]
+10
0
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Larfix Larfix
Не думал что это празднование относится к Тору.Оно больше похоже на Энакина когда он в сцене почти не задушил свою возлюбленную в 3 эпизоде,и если даже сравнить в точь точь похоже празднование на эту сцену
+2
0
+2
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Vladimir Ilyushkin
Ответ Нейтральный критик
[Духота ON] Только молот к нему так и не прилетел. [Духота OFF]
плюсую. зашел написать тоже самое.
+2
0
+2
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Максим Полтавец
Автор
Ответ Larfix Larfix
Не думал что это празднование относится к Тору.Оно больше похоже на Энакина когда он в сцене почти не задушил свою возлюбленную в 3 эпизоде,и если даже сравнить в точь точь похоже празднование на эту сцену
Натали Портман везде при делах
+2
0
+2
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burefan
Ответ Нейтральный критик
[Духота ON] Только молот к нему так и не прилетел. [Духота OFF]
два раза прочитал статью, только потом понял шутку)
п.с. Тора не смотрел
+1
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Hella black
Где-то сидит Крис Хемсворт и очень довольные улыбается 😁 - эт он мне !
+1
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0
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Kuryanin
"Подводим итог: достойными поднимать Мьелнир в киновселенной Marvel были Тор, Один, Вижн, Капитан Америка и Джейн Форстер"

Пфф... А достойны ли они говорить "Siiiiiuuuuu"?
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MUthebest
Ответ Нейтральный критик
[Духота ON] Только молот к нему так и не прилетел. [Духота OFF]
он вовремя вспомнил, что не стоит палиться
0
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