Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

И 12 потерь мяча за 90 минут.

«Аль-Наср» и Криштиану Роналду проиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Пока первого трофея в новой команде не будет.

1:3 против «Аль-Иттихада», единственный гол со стороны Роналду забил Андерсон Талиска, лучший бомбардир «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии (12 мячей). Ранее 28-летний бразилец забивал за турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуанчжоу». Главный герой матча – бразильский форвард «Аль-Иттихада» Ромариньо, у него 1+2 по гол+пас.

«Аль-Наср» доминировал на поле: владел мячом 63% игрового времени, вдвое чаще бил по воротам (17 ударов против 9), но у «Аль-Иттихада» было три голевых момента (по классификации Opta) против нуля таких шансов у «Аль-Насра».

Прервалась серия «Аль-Насра» из 14 матчей без поражений, зато продолжилась серия «Аль-Иттихада» против «Аль-Насра» – 10 матчей (6 побед и 4 ничьих).

Как сыграл Роналду?

Криштиану отыграл все 90 минут, нанес два удара, набил 44 действий с мячом (не очень много: для сравнения, у его партнера Гонсало Мартинеса, который провел на поле тайм, 40 действий).

Остальная статистика тоже не впечатляет: 22 точных паса из 28 попыток, четыре неудачных кросса из четырех, один раз из пяти выиграл верховую борьбу, один раз из двух обвел соперника, 12 раз потерял мяч.

А еще получил неожиданное приветствие – фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси!»

Теперь актуальны другие сравнения. Например, с форвардом «Аль-Иттихада» Абдерразаком Амдалла. Он не ушел без гола.

Почему в Суперкубке вдруг играют полуфиналы, а не сразу финал?

Турнир впервые проводится в формате четырех команд – три команды отбираются по итогам прошлого чемпионата как топ-3 в таблице, к ним добавляется обладатель Кубка. «Аль-Наср» попал сюда, поскольку он финишировал третьим в 2022-м.

«Аль-Наср» выиграл два Суперкубка из девяти розыгрышей (с 2013 года), еще дважды играл в решающем матче.

В другом полуфинале «Аль-Фейха» победила «Аль-Хилаль» 1:0. Финал будет без Роналду и «Аль-Насра».

Какие еще планы у Роналду и «Аль-Насра»?

В этом сезоне остались шансы еще на два трофея.

1. Чемпионат Саудовской Аравии. Клуб лидирует в чемпионате после 14 туров, он больше всех забил (28) и меньше всех пропустил (6). 33 очка, у «Аль-Хилаля» 32 (и на матч больше), у «Аль-Иттихада» 31. Последний раз «Аль-Наср» становился чемпионом в 2019 году.

2. Кубок Короля. Там – четвертьфинал против середняка «Абха». Этим кубком «Аль-Наср» не владел очень давно – с 1990-го. Правда, именно с того года и по 2008-й он не проводился, но в 15 последних розыгрышах побеждали семь разных клубов, и «Аль-Наср» не входил в их число.

В плей-офф азиатской Лиги чемпионов Роналду не будет. Просто потому что там нет «Аль-Насра». В ЛЧ-2022 от страны попал обладатель Кубка, а также команды, занявшие первое, второе и четвертое места в сезоне-2020/21 лиги Саудовской Аравии. Почему была четвертая? Потому что третья не прошла лицензирование.

«Аль-Наср» тогда вообще стал шестым, но до четвертого места ему не хватило пары очков. А в Кубке АФК (второй континентальный турнир) команды из азиатских топ-чемпионатов не играют.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; REUTERS/Ahmed Yosri; East News/Fayez NURELDINE / AFP