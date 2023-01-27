Лео и Криш
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Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

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И 12 потерь мяча за 90 минут.

«Аль-Наср» и Криштиану Роналду проиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Пока первого трофея в новой команде не будет.

1:3 против «Аль-Иттихада», единственный гол со стороны Роналду забил Андерсон Талиска, лучший бомбардир «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии (12 мячей). Ранее 28-летний бразилец забивал за турецкий «Бешикташ» и китайский «Гуанчжоу». Главный герой матча – бразильский форвард «Аль-Иттихада» Ромариньо, у него 1+2 по гол+пас.

«Аль-Наср» доминировал на поле: владел мячом 63% игрового времени, вдвое чаще бил по воротам (17 ударов против 9), но у «Аль-Иттихада» было три голевых момента (по классификации Opta) против нуля таких шансов у «Аль-Насра».

Прервалась серия «Аль-Насра» из 14 матчей без поражений, зато продолжилась серия «Аль-Иттихада» против «Аль-Насра» – 10 матчей (6 побед и 4 ничьих). 

Как сыграл Роналду?

Криштиану отыграл все 90 минут, нанес два удара, набил 44 действий с мячом (не очень много: для сравнения, у его партнера Гонсало Мартинеса, который провел на поле тайм, 40 действий).

Остальная статистика тоже не впечатляет: 22 точных паса из 28 попыток, четыре неудачных кросса из четырех, один раз из пяти выиграл верховую борьбу, один раз из двух обвел соперника, 12 раз потерял мяч. 

А еще получил неожиданное приветствие – фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси!»

Теперь актуальны другие сравнения. Например, с форвардом «Аль-Иттихада» Абдерразаком Амдалла. Он не ушел без гола.

Почему в Суперкубке вдруг играют полуфиналы, а не сразу финал?

Турнир впервые проводится в формате четырех команд – три команды отбираются по итогам прошлого чемпионата как топ-3 в таблице, к ним добавляется обладатель Кубка. «Аль-Наср» попал сюда, поскольку он финишировал третьим в 2022-м. 

«Аль-Наср» выиграл два Суперкубка из девяти розыгрышей (с 2013 года), еще дважды играл в решающем матче. 

В другом полуфинале «Аль-Фейха» победила «Аль-Хилаль» 1:0. Финал будет без Роналду и «Аль-Насра».

Какие еще планы у Роналду и «Аль-Насра»?

В этом сезоне остались шансы еще на два трофея.

1. Чемпионат Саудовской Аравии. Клуб лидирует в чемпионате после 14 туров, он больше всех забил (28) и меньше всех пропустил (6). 33 очка, у «Аль-Хилаля» 32 (и на матч больше), у «Аль-Иттихада» 31. Последний раз «Аль-Наср» становился чемпионом в 2019 году.

2. Кубок Короля. Там – четвертьфинал против середняка «Абха». Этим кубком «Аль-Наср» не владел очень давно – с 1990-го. Правда, именно с того года и по 2008-й он не проводился, но в 15 последних розыгрышах побеждали семь разных клубов, и «Аль-Наср» не входил в их число.

В плей-офф азиатской Лиги чемпионов Роналду не будет. Просто потому что там нет «Аль-Насра». В ЛЧ-2022 от страны попал обладатель Кубка, а также команды, занявшие первое, второе и четвертое места в сезоне-2020/21 лиги Саудовской Аравии. Почему была четвертая? Потому что третья не прошла лицензирование.

«Аль-Наср» тогда вообще стал шестым, но до четвертого места ему не хватило пары очков. А в Кубке АФК (второй континентальный турнир) команды из азиатских топ-чемпионатов не играют.

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; REUTERS/Ahmed Yosri; East News/Fayez NURELDINE / AFP

40 комментариев

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Dmitry Shaolin
Ответ 9chymzyxvz
Как хорошо что ты не ло*))) уделал всех!
Ну, такие очевидные вещи, хотя бы, я замечаю.
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АРХАТ
Слишком высок уровень для Рона, надо в чемпионат попроще
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Muhammad Juraev
Бедный Талиска...Теперь за двоих в атаке играет и тащит это дно
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9chymzyxvz
Ответ Dmitry Shaolin
Слушай, шейхи не могли купить чм. Там все было сделано на высшем уровне. Чистой воды спектакль, в который верят только лохи. А КР чет совсем сдал.
Как хорошо что ты не ло*))) уделал всех!
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Dmitry Shaolin
Ответ JackIon
Самое забавное, что фаны Рона ещё всерьёз пишут, что шейхи купили чемпионат мира для Месси. При этом, для Рона в саудовской лиге, шейхи не могут даже левую пенку купить, платя ему 200млн. Лига верблюдов неподкупна, это ж вам ни какой-то чемпионат мира
Слушай, шейхи не могли купить чм. Там все было сделано на высшем уровне. Чистой воды спектакль, в который верят только лохи. А КР чет совсем сдал.
0
-1
-1
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Muhammad Juraev
Ответ JackIon
Самое забавное, что фаны Рона ещё всерьёз пишут, что шейхи купили чемпионат мира для Месси. При этом, для Рона в саудовской лиге, шейхи не могут даже левую пенку купить, платя ему 200млн. Лига верблюдов неподкупна, это ж вам ни какой-то чемпионат мира
Ну чемпионат СА с недавних пор это топ 1 чемпионат мира!
Ты разве не знал?
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Muhammad Juraev
Ответ Имя Фамилия
Новый тренер, новый ключевой игрок, никакой предсезонки и сразу сильный соперник, которому сливают уже 10 матчей. Ничего удивительно. Поработают немного и придёт результат.
Вуахахахахахаха🤣🤣🤣🤣
Сильный соперник 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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typical passion
Ответ Игорь Климов
Как топ-футболист этот Кринж7 закончился.
фактос
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Семен Войнов
Ответ Имя Фамилия
34-летний Роналду в новом чемпе топ-2 бомбардир, 34-летний меси в новом чемпе топ-55 бомбардир.
Скули дальше кринжгерл. Ранальду это дно ! Ха ха . Даже кубок слил у саудитов твой кумирок .
Страдай теперь , потому что когда начнут друга Бадра гнать из СА, то куда пойдет? И так уже сейчас не кому не нужен фрукт.
А Месси это чемпион мира !!!!
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Имя Фамилия
Ответ Андрей
Когда Кринж приехал в Италию ему было 34 года, так его 36 летний Квалярелла играющий за Сампдорию, за Сампдорию, сделал в гонке бомбардиров)))) Какие куча голов топ клубам, кого рвал ты бредиш, в свои последний сезон в Италии он от Порту в Лиге Чемпионов вылетел, играя 70 минут в большинстве, не сумев сделать ничего, абсолютно, еще и гол пропустили со штрафного из за него, между его ног)))) и в Чемпионате заняли 4 место, вот это я понимаю разорвал))))) И в первой игре он был также бесполезен. Да, и не забудь, что играй против Месси в Испании, Кринж заглатывал по полной и 5:0 и 4:0 и 3:0(две последние игры на поле Реала) Конечно не 8 мячей, но тоже неплохо))))))
34-летний Роналду в новом чемпе топ-2 бомбардир, 34-летний меси в новом чемпе топ-55 бомбардир.
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Андрей
Ответ Имя Фамилия
В 33 года меси вынимал по 8 голов от баварии и с обосранными штанами рассылал руководству бюрофаксы. Роналду в 33 года забил 50 голов, выиграл ЛЧ и торжественно уехал в Ювентус за 100 млн. В 34 года меси позорно кинул барсу и забил 6 голов в Лиге 1. Роналду уже рвал Серию А, забивая по 30 голов в чемпе, куча голов топ-клубам. Сейчас меси 35 лет, половину своих голов он забивает в товарняках, единственный повод для гордости он получил в подарок от шейхов. Криштиану в его возрасте всё ещё лучший бомбардир Серии А и претендент на Золотую бутсу.
Когда Кринж приехал в Италию ему было 34 года, так его 36 летний Квалярелла играющий за Сампдорию, за Сампдорию, сделал в гонке бомбардиров)))) Какие куча голов топ клубам, кого рвал ты бредиш, в свои последний сезон в Италии он от Порту в Лиге Чемпионов вылетел, играя 70 минут в большинстве, не сумев сделать ничего, абсолютно, еще и гол пропустили со штрафного из за него, между его ног)))) и в Чемпионате заняли 4 место, вот это я понимаю разорвал))))) И в первой игре он был также бесполезен. Да, и не забудь, что играй против Месси в Испании, Кринж заглатывал по полной и 5:0 и 4:0 и 3:0(две последние игры на поле Реала) Конечно не 8 мячей, но тоже неплохо))))))
+3
0
+3
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Андрей
Ответ Имя Фамилия
В его возрасте Криш полировал месюна своей задницей, отгружая его барсе дубли в ЛЧ и разрывая Серию А. А свой большой титул со сборной он взял ещё в 2016-м когда фан-база гормонального училась передвигаться на ходунках. Сейчас Криштиану получает 200 лямов в год просто за свою великую карьеру когда его ровесники уже давным давно закончили с топ-футболом, а некоторые и вовсе уже тренируют.
Точно, так разрывал, что на 4 месте оказался в Чемпионате Италии)))) Взял трофей в 2016? Аргентина на Чемпионате Европы не участвует ты не в курсе??? Не коректно сравнивать. А вот на чемпионате Мира мы увидели кто есть кто)) Кстати Модрич в 37 лет взял Чемпионат Испании и Лигу Чемпионов, а Кринж???? И напомни пожалуйста сколько за 5 Чемпионатов Мира, Кринж забил, и отдал голевых передач в плей-оф???
+3
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Александра Александрова
Вон его уже какой то хальмадалах уделал ) что будет дальше, какое дно ?)))
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Sarumian
Вышел на новый уровень.
Будет весело, если они с ним займут 3-е или 4-тое место.
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JackIon
Самое забавное, что фаны Рона ещё всерьёз пишут, что шейхи купили чемпионат мира для Месси.
При этом, для Рона в саудовской лиге, шейхи не могут даже левую пенку купить, платя ему 200млн. Лига верблюдов неподкупна, это ж вам ни какой-то чемпионат мира
+6
-3
+3
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ReneHoseman
Ответ Имя Фамилия
В 33 года меси вынимал по 8 голов от баварии и с обосранными штанами рассылал руководству бюрофаксы. Роналду в 33 года забил 50 голов, выиграл ЛЧ и торжественно уехал в Ювентус за 100 млн. В 34 года меси позорно кинул барсу и забил 6 голов в Лиге 1. Роналду уже рвал Серию А, забивая по 30 голов в чемпе, куча голов топ-клубам. Сейчас меси 35 лет, половину своих голов он забивает в товарняках, единственный повод для гордости он получил в подарок от шейхов. Криштиану в его возрасте всё ещё лучший бомбардир Серии А и претендент на Золотую бутсу.
футбол не меряется одними голами. что бы это понимать, надо видеть немного больше, чем одного игрока
+1
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Имя Фамилия
Ответ Фифа Д2022
А Рон в этом сезоне много забивает? Или Месси после той игры с СА не выиграл чм? Или Рон по продвинутой статистике лучше?
В 33 года меси вынимал по 8 голов от баварии и с обосранными штанами рассылал руководству бюрофаксы. Роналду в 33 года забил 50 голов, выиграл ЛЧ и торжественно уехал в Ювентус за 100 млн.

В 34 года меси позорно кинул барсу и забил 6 голов в Лиге 1. Роналду уже рвал Серию А, забивая по 30 голов в чемпе, куча голов топ-клубам.

Сейчас меси 35 лет, половину своих голов он забивает в товарняках, единственный повод для гордости он получил в подарок от шейхов. Криштиану в его возрасте всё ещё лучший бомбардир Серии А и претендент на Золотую бутсу.
0
-6
-6
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Aleksandar Dragomanovic
Ответ Фифа Д2022
А Рон в этом сезоне много забивает? Или Месси после той игры с СА не выиграл чм? Или Рон по продвинутой статистике лучше?
Да ладно, кому ты отвечаешь, разве не видишь что он пишет, это просто троль или маленькая фанатка, которая готова отсосать Роналду, если бы была такая возможность)
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messi_leo
Настоящий уровень португальского бегунка. Даже в дно-лиге не может футболистов обыграть.
+2
-3
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Aleksandar Dragomanovic
Ответ Имя Фамилия
В его возрасте Криш полировал месюна своей задницей, отгружая его барсе дубли в ЛЧ и разрывая Серию А. А свой большой титул со сборной он взял ещё в 2016-м когда фан-база гормонального училась передвигаться на ходунках. Сейчас Криштиану получает 200 лямов в год просто за свою великую карьеру когда его ровесники уже давным давно закончили с топ-футболом, а некоторые и вовсе уже тренируют.
Таких фанаток ещё поискать конечно, иди пену со рта смой хотя бы
Удачи в защите своего кумира, преданная фанатка!)
+4
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Фифа Д2022
Ответ Имя Фамилия
Где ты был когда пепсик целый сезон совершал по несколько обрезов за матч и был худшим финишёром Европы по продвинутой статистике, в чемпе, про который его фантики всегда говорили, что наш лёнька забивал бы в Лиге 1 по 80 голов во времена когда там царствовали Ибра и Кавани. СА недавно отчпокала аргов на ЧМ, меси провёл весь матч в кармане Аль-Бухли, этот Аль-Иттихад последние 5 лет просто уничтожает Аль-Наср, там работает топ-тренер из АПЛ, так просто пришёл и без разминки всех разнёс там не получится.
А Рон в этом сезоне много забивает? Или Месси после той игры с СА не выиграл чм? Или Рон по продвинутой статистике лучше?
+2
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Имя Фамилия
Ответ Aleksandar Dragomanovic
как же подгорает, да? кумир твой спустился в подвал и даже там не способен ни на что сразу нужно Месси приплетать, который, кстати, ЧМ недавно выиграл на котором твой кумир банку полировал) но ты продолжай защищать его, фанатки с ним до конца)
В его возрасте Криш полировал месюна своей задницей, отгружая его барсе дубли в ЛЧ и разрывая Серию А. А свой большой титул со сборной он взял ещё в 2016-м когда фан-база гормонального училась передвигаться на ходунках. Сейчас Криштиану получает 200 лямов в год просто за свою великую карьеру когда его ровесники уже давным давно закончили с топ-футболом, а некоторые и вовсе уже тренируют.
0
-4
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Aleksandar Dragomanovic
Ответ Имя Фамилия
Где ты был когда пепсик целый сезон совершал по несколько обрезов за матч и был худшим финишёром Европы по продвинутой статистике, в чемпе, про который его фантики всегда говорили, что наш лёнька забивал бы в Лиге 1 по 80 голов во времена когда там царствовали Ибра и Кавани. СА недавно отчпокала аргов на ЧМ, меси провёл весь матч в кармане Аль-Бухли, этот Аль-Иттихад последние 5 лет просто уничтожает Аль-Наср, там работает топ-тренер из АПЛ, так просто пришёл и без разминки всех разнёс там не получится.
как же подгорает, да?
кумир твой спустился в подвал и даже там не способен ни на что
сразу нужно Месси приплетать, который, кстати, ЧМ недавно выиграл на котором твой кумир банку полировал)
но ты продолжай защищать его, фанатки с ним до конца)
+5
0
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Имя Фамилия
Ответ Aleksandar Dragomanovic
серьёзно? чтобы в СА ему ещё и предсезонка нужна чтобы мяч не терять?
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+2
-12
-10
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Крокодила гены
Да забудьте вы уже о нём. Сбитый лётчик. Пишите об играющих футболистах.
+9
-3
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