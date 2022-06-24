Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?

Отправляют даже в «Рому».

Лето началось для «Манчестер Юнайтед» не очень продуктивно. Конкуренты уже закупились (Холанд в «Сити», Дарвин Нуньес в «Ливерпуле», талантливый Фабиу Виейра в «Арсенале»), а «МЮ» пока только расстается с игроками. Ушли Погба, Кавани, Лингард, Мата, Матич.

С трансферами на вход сложнее. Переживают не только болельщики, но и игроки. Под конец июня появились сообщения, что нервничает даже Криштиану – из-за трансферной стратегии «Юнайтед» португалец будто задумался об уходе.

Мы собрали главные слухи про Криштиану в одном дайджесте. Это именно слухи – некоторые издания не самые авторитетные. Но это хорошо отражает ситуацию вокруг команды.

Криштиану волнуется, что нет переходов. У Роналду есть вариант с «Баварией» (скорее всего, это не так)

• Главным инсайдом последних дней разродилась португальская Record (не самое достоверное медиа). С припиской «эксклюзив» они сообщили, что Криштиану «на грани нервного срыва» из-за трансферной политики «Манчестер Юнайтед».

Роналду считает, что у нового тренера Тен Хага просто нет ресурсов для борьбы за трофеи, поэтому нападающий задумался о смене команды. По информации Record, Криштиану уже сообщил окружению, что начнет поиск нового клуба, если «Юнайтед» не активизируется на рынке.

• До слуха про «нервный срыв» была информация от испанского AS. Там считают, что Криштиану может сменить «МЮ» на «Баварию», если из Мюнхена уйдет Роберт Левандовски (главным претендентом на поляка называют «Барселону»).

Впрочем, один из главных инсайдеров по делам «Баварии» Кристиан Фальк разбивает этот слух – мюнхенцам не интересен Криштиану . Похоже на правду на фоне информации о том, что Юлиан Нагельсманн хочет поставить игру без чистых форвардов.

Другие варианты: «Рома», «Спортинг», «Ювентус»?

• В начале лета был еще один слух про Криштиану – по информации итальянской La Respubblica, португальский бомбардир мог перейти в «Рому». Агент Жорже Мендеш подыскивал Роналду новую команду из-за того, что «МЮ» пролетел мимо Лиги чемпионов, а сам Криштиану не очень подходит под футбол Эрика Тен Хага.

Против такого трансфера два простых факта: «Рома» не потянет нынешнюю зарплату легенды – он получает 23 млн евро в год, а у римского клуба и так есть проблемы с финансовым фэйр-плэй. И да, команда Жозе Моуринью в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

Тот же AS, сообщивший об интересе «Баварии», пишет: перехода в «Рому» не будет.

• La Respubblica приводит еще один вариант продолжения карьеры – родной «Спортинг». Лиссабонский клуб как раз сыграет в ЛЧ. Этот вариант привлекателен: «Спортинг» вернет главного воспитанника, Жорже Мендеш помирится с клубом (холодные отношения со времен перехода Бруну в «Ман Юнайтед»), а сам Роналду будет ближе к матери.

• Итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Лука Момблано сообщили, что Мендеш предлагает услуги Криштиану «Ювентусу» – и футболист даже готов на серьезное сокращение зарплаты ради возвращения в Турин. Хм, верите?

Криштиану наверняка останется – уже обменялся любезностями с Тен Хагом

Впрочем, много надежных утверждений, что Криштиану останется в Манчестере.

• По информации ESPN, зимой Роналду ставил руководству клуба ультиматум: если Рангник остается, Криштиану уходит. Собственно, Ральф ушел – это условие португальца выполнено.

• Инсайдер Фабрицио Романо писал, что первые переговоры между Криштиану и Тен Хагом прошли позитивно – Роналду никуда не собирается. Зарплата звезды слишком велика для любого итальянского клуба, а в «Роме» довольны Тэмми Абрахамом.

• Sport Witness (опять же, не очень достоверно) со ссылкой на собственный источник говорит, что Криштиану никуда не планирует уходить.

• Роналду и Тен Хаг как минимум на словах уже обменялись любезностями на публику. Новый тренер сказал, что Криштиану точно в планах на следующий сезон: «Криштиану может дать нам голы. Но я обсужу сначала все с ним, прежде чем буду обсуждать это с вами».

А Роналду сказал в интервью официальному каналу «МЮ», что хорошо знает Тен Хага – и верит в проект.

«Знаю, что Эрик тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе», это опытный тренер. Но, знаете, мы должны дать ему время. Все в команде должно измениться в соответствии с его желаниями.

Конечно, я надеюсь, что мы добьемся успеха. Так что я желаю ему всего наилучшего. Мы счастливы и воодушевлены не только как игроки «МЮ», но и как фанаты клуба. Я желаю ему успехов. Давайте верить, что в следующем году мы возьмем трофеи».

• Sky Sports тоже разносит инсайд португальцев из Record: Роналду ждут на предсезонных сборах – его появление там пока откладывается из-за недавних матчей за сборную.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Clive Brunskill, Dean Mouhtaropoulos