Травмы крестов в РПЛ за последние 10 лет: где, кто и когда чаще всех «‎рвется»‎, куда летают на операции

Большое исследование медицинского комитета РФС.

Медицинский комитет РФС (в основном в лице врачей ПФК ЦСКА и Эдуарда Безуглова) проделал огромную работу по анализу травм передней крестообразной связки в РПЛ с 2010 года.

Почему такие исследования важно отмечать и что они дают нашему футболу?

Оценка эпидемиологии – то есть распространенности заболевания – важна для сравнения с другими мировыми лигами: чаще или реже у нас встречаются такие травмы, насколько отличаются сроки восстановления и частота повторных травм и многие другие факторы. Это исходные данные, благодаря которым врачи могут оценить эффективность своей работы, а так же эффективность введения новых методик.

Когда у врачей есть данные за 10 лет, они могут сравнить разные отрезки внутри этих данных, что-то попробовать изменить, обновить и сравнить новые показатели с прошлыми. Таким образом появляются объективные доказательства эффективности (или неэффективности) разных методик восстановления и тренировочного процесса. В этом и есть суть доказательной медицины – цифры не зависят от авторитета врача, тренера или спортсмена, говорящего о той или иной методике. Подобные исследования характерны в основном для топовых лиг, где есть на это средства и инфраструктура.

Это первая часть из трех – во второй планируется рассказать о распространенности травмы крестов в юношеском футболе, а в третьей – сформировать единый реестр, программу восстановления и профилактики травм передней крестообразной связки.

Ознакомиться с полной презентацией вы можете на сайте РФС в блоге Эдуарда Безуглова, я же хочу разобрать подробнее основные моменты для простого зрителя РПЛ.

Травма крестов не только отнимает огромное количество времени, но и негативно сказывается на дальнейшей карьере

Основной механизм травмы обычно бесконтактный – то есть при приземлении или резкой смене направления. Зачастую ее получают «‎на ровном месте», а почти каждый четвертый травмированный сталкивается с повреждением еще раз в карьере. Больше половины футболистов с разрывом крестов не возвращаются на свой прежний уровень.

Немного терминологии, которая будет встречаться далее – в понимании врачей повторное и рецидивное повреждение – это далеко не одно и то же.

Повторное повреждение – повреждение связки, полученное во время или после участия в первом матче после окончания реабилитационного периода

Рецидивное повреждение ПКС – повреждение ПКС, полученное во время прохождения реабилитации до первого матча

Повреждение в ипсилатеральном коленном суставе – в том же суставе, где была проведена операция

Повреждение в контралатеральном коленном суставе – повреждение в противоположном по отношении к оперированному ранее коленном суставе

Окончание карьеры – неучастие в официальных матчах в течение 36 месяцев после операции

Чаще всего травму крестов получает центральный полузащитник около 25 лет из московского клуба в первых матчах после перерыва в чемпионате

Интересно, что, как правило, травма крестов приходилась на пиковую активность футболистов – 25 лет; тот момент, когда в РПЛ принято переставать считать игрока «‎молодым и перспективным»‎ и уже относиться к нему как к состоявшемуся.

Если посмотреть на распределение по месяцам, то легко определить основные пики травматизма и их спад – сразу после паузы, зимней или летней, травматизм резко возрастает и постепенно снижается к следующей.

Если основной механизм травмы – это неудачное приземление или резкая смена направления, то легко понять, чаще всего такие ситуации, а также борьба за вынесенный вратарем мяч происходит именно в центре поля.

А вот рационального объяснения аномалиям «‎Рубина»‎‎ и «‎Спартака»‎ я не нашел. Единственное уточнение, что большая часть травм в «‎Спартаке»‎ пришлась на 2010-2014 годы, после чего не отличалась от общего тренда.

В основном кресты рвут во время матчей или тренировок, бытовые травмы или рецидивы – скорее редкие исключения.

По частоте травм РПЛ похожа на Серию А. Треть всех крестов оперировали у одного хирурга

По частоте травматизма РПЛ ближе всего к бразильской или итальянской Серии А. Для сравнения представлены также немецкие лиги. Нужно понимать, что частота травм зависит еще и от плотности матчей – чем они чаще и на более высоком уровне, тем сложнее сохранять концентрацию, больше борьбы на высоких скоростях, а значит и риск травм. Поэтому не стоит переживать, что в полупрофессиональных лигах рвутся реже.

Что нас отдаляет от Серии А и других топов? Большое количество матчей при температуре ниже 0 и на искусственных полях. Такое в топ-лигах скорее редкость. На самом деле вопросы тут даже не к составу покрытия, а его качеству в целом. Особенно в минусовую температуру.

Главный специалист по крестам из РПЛ – профессор Паоло Мариани. В основном к нему обращаются наши топ-клубы и игроки сборной. А недавно к нему ездил игрок «Амкала» и журналист Матч ТВ Дмитрий Егоров.

Но заметьте, что 5 операций были выполнены в России, так что качественно сделать делать их можно и в РФ – все зависит лишь от финансовых возможностей и репутации хирурга. Об этом в интервью Sports.ru также говорил ведущий хирург в области мышечных травм у спортсменов – Лассе Лемпайнен:

- Говоря о коллегах из других стран, не могу не спросить по поводу стереотипов о том, где лучше оперироваться. Вроде того, что колено лучше оперировать в Италии, мышцы и сухожилия у вас. Как они появились и насколько они правдивы?

- Да, такая тенденция действительно есть. С травмами колена чаще всего ездят в Рим, по поводу мышц и сухожилий к нам, в Турку. Здесь все довольно просто на мой взгляд. Во-первых, это твое имя, репутация и опыт. Когда ты долго чем-то занимаешься, у тебя хорошая репутация и много связей, то логично, что к тебе обращаются еще чаще. Плюс, ты много работаешь именно со спортсменами и с такими видами травм. Во-вторых, из-за этого твой опыт становится еще богаче. В мире не так много мест, куда можно обратиться с такой травмой, поэтому если в каких-то местах концентрируются классные специалисты, которые работают в какой-то одной, узкой области, то со временем к ним обращаются все чаще и чаще. Такой, замкнутый круг, что чем ты успешнее, тем ты популярнее, а чем популярнее, тем чаще к тебе обращаются и тем больше у тебя опыта подобных операций и выше твоя квалификация.

А вот частота повторных травм радует: лишь 14% спортсменов за этот период получили повторные повреждения, что ниже средних мировых показателей, что может говорить о качественно выполненной операции и реабилитации.

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин