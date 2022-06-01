Пять сезонов ни о чем. Погба – худший трансфер в истории «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба – самый дорогой футболист в истории клуба. После переезда француза в Англию Макс Аллегри сказал: «Продажа Погба – выдающаяся сделка «Ювентуса». Теперь то же самое говорят в Манчестере про потенциальный уход Поля свободным агентом.

Цикличность – ключевое слово, характеризующее пять лет Погба в «Манчестер Юнайтед». В первый год француз помог клубу выиграть два трофея, затем сбавил к себе требования и стал посредственным игроком. В конце 2018-го разругался с Жозе Моуринью и затух.

С приходом Сульшера вновь ожил, но быстро поник. Депрессия настолько поглотила Погба, что в преддверии решающего матча в Лиге чемпионов против «Лейпцига» Райола заявил, что его агент несчастлив в «Ман Юнайтед».

Через какое-то время все началось заново. В первых четырех турах АПЛ этого сезона Погба сделал семь ассистов и поставил новый рекорд лиги. Уже к осени Поля вновь накрыло, а к концу сезона француз и вовсе пропал – травма. Но его возвращения никто и не ждет.

Моуринью называл Погба «вирусом» задолго до того, как это слово стало популярным. Сульшер пытался сгладить углы, хвалил футболиста, но итог тот же. В декабре 2020-го норвежец заявил, что не потерпит, чтобы кто-то думал, что он важнее «Манчестер Юнайтед», сделав акцент, что это касается не только Погба, но и всех футболистов. Тем не менее адресат подобного месседжа понятен.

Поль провел в «Манчестер Юнайтед» пять сезонов. Пять пиковых лет своей карьеры. Столько же на «Олд Траффорд» играл Кантона. Но Эрик запомнился не только своим характером и поведением, главное – он помог «красным дьяволам» завоевать четыре чемпионства. И даже спустя десятилетия фанаты распевают чанты с его именем. А вспомнит ли кто-то о Поле в 2040?

Чем запомнится Погба? В лучшем случае – перфомансом в матче против «Манчестер Сити» в апреле 2018-го, когда Поль за две минуты забил два гола. Какое-то время еще будет в памяти финал Лиги Европы 2017 года, в котором Погба открыл счет. Но даже главная победа «Юнайтед» в эпоху после сэра Алекса – игра против «ПСЖ» в Париже – прошла без участия француза, который получил красную карточку в первом матче.

Но еще долгие годы Погба останется в футбольной истории по другой причине. Он – самый дорогой трансфер в истории «Манчестер Юнайтед». Возможно, именно поэтому Поль чувствовал свою уникальность; думал, что ему все можно. Он не нашел общий язык ни с одним из тренеров, от Моуринью до Рангника. Даже миролюбивый Сульшер не смог избежать конфликта со звездным французом. После матча с «Ливерпулем» в первом круге этого сезона Погба и вовсе оскорбил норвежца.

Погба всегда был в центре внимания: прически, модные видео, танцы, флаг Палестины на «Олд Траффорд», восстановление в Дубае и еще много всего. Но образ Поля никогда не соответствовал его поступкам – как на поле, так и за его пределами. Чемпион мира со сборной, но посредственный игрок в клубе. Поль любил говорить о религии, но его образ не ассоциировался с верой.

Круг замыкается. Кажется, совсем скоро Макс Аллегри вновь выскажется не тему трансфера Погба: его возвращение – выдающаяся сделка «Ювентуса». И такому исходу рады и в Манчестере, и в Турине.

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