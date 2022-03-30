Manchester United Foundation. Другая сторона «Манчестер Юнайтед»

13 марта 2007 года на «Олд Траффорд» состоялся благотворительный матч между «Манчестер Юнайтед» и сборной Европы, приуроченный к 50-летней годовщине подписания Римского договора, а также полувековому юбилею со дня первого матча «красных дьяволов» на европейской арене. В этот вечер в «Театре Мечты» собралось 74343 зрителя. Перед началом матча к болельщикам обратились Уле Гуннар Сульшер и сын Мэтта Басби. В перерыве же с небольшой речью выступил Дэвид Бекхэм.

«Юнайтед» выступил в своем основном составе на тот момент, призвав на выручку лишь Энди Коула, игравшего в «Портсмуте». Сборная Европы же собрала действительно фактически всех лучших из тех, кто имел потенциальную возможность сыграть. Разве что Зидан вынужден был отказаться от участия из-за присутствия в старте Марко Матерацци. Тренером же сборной Европы стал новоиспеченный чемпион Мира. Присутствие Марчелло Липпи на тренерском мостике – одна из причин, почему остался Марко, а не приехал Зинедин.

Команды не подвели и выдали яркий матч. Вся же выручка с матча, равная 1,25 миллиону фунтов, отправилась в благотворительный фонд «Manchester United Foundation», который был открыт как раз в 2007 году. В этом году исполняется 15 лет, как «Манчестер Юнайтед» ведет одну из самых серьезных благотворительных работ во всем футбольном сообществе. Главной целью фонда «красных дьяволов» является помощь детям в реализации их мечт. Главные ценности «Юнайтед» заложены в самом названии:

Единство (Unite) – признание силы футбола по всему миру;

Воспитание (Nurture) – развитие потенциала каждого ребенка;

Инвестиции (Invest) – устойчивые финансовые вложения в соответствии с благотворительными целями;

Совместная работа (Together) – работа в команде с идейными организациями;

Совершенство (Excellence) – реализация программ на самом высоком уровне;

Разнообразие (Diversity) – то, что нас отличает, делает нас сильнее.

За сезон 2020/2021 фонд реализовал 84 проекта, в которых было задействовано 12166 студентов. Из 14529 занятий 1343 были проведены специально для детей с ограниченными возможностями. 240 тысяч фунтов было пожертвовано на нужды болельщиков, а 228 студентов получили специальную футбольную квалификацию. При этом внешние доходы равны 2,8 млн фунтов, а вот траты фонда составляют 4,3 млн фунтов за отчетный год, что говорит и о самих вложениях клуба в деятельность фонда.

Особенно мощно проявил себя фонд во время пандемии коронавируса. Тут слово стоит передать руководителю MUF Джону Шилзу.

«Когда пандемия ударила, мне приходилось слышать ужасные истории из многих семей. Для того, чтобы прокормить ребенка, мать и отец должны были чередовать дни, в которые они ели. Но мы провели большую работу с продовольственными рынками. Некоторые из них были на пороге закрытия.

При этом, мы не были до конца уверены, доходят ли средства конкретно до детей, поэтому решили дать гранты по 10 тысяч фунтов в наших школах, так как они знают о наиболее уязвимых семьях.

Особенно яркий случай произошел в Чорлтоне. Мы работаем со средней школой Лорето там. Район несложный, но там есть два района, где люди голодают. И после получения грантов школа прислала мне фотографии того, как они готовили пищевые наборы. Они заполнили ими весь спортзал. Мы не знаем, кому конкретно они были отправлены, но, как минимум, мы спокойны, что в те выходные люди ели в тех районах. Но нам нельзя останавливаться».

Для Шилса, который работает в «Юнайтед» уже 41 год с тех пор, как присоединился к футбольным школам сэра Бобби Чарльтона, вспышка коронавируса означала переоценку его роли. Для других в команде было полное изменение работы.

Джоанна Мадьярчик – глава службы безопасности «Манчестер Юнайтед». Обычно она заботится о благополучии тех, кто находится в академии или же о болельщиках, кто посещает игры. Но в период пандемии она звонила болельщикам, которые находились дома в одиночестве, и использовала навыки общения, чтобы поддержать людей.

«Я звонила владельцам абонементов, и один из них сообщил мне, что ему диагностировали последнюю стадию рака. Это был ужасный разговор. Но он услышал моих детей на заднем фоне и попросил поговорить с ними. Я была не против, включив разговор через динамик. Моей дочери 4 года, но она уже знает о жизни и смерти из-за личных обстоятельств. И она подскочила к телефону с вопросом: «Когда ты собираешься умереть?» После этого умереть хотелось уже мне, но собеседник нашел это забавным. Именно так дети умеют сбивать боль.

В последствии мы обсудили многое о футболе, смеялись и шутили. Я верю, что этим смогла помочь ему. Мы ведь не просто звоним людям, мы хотим, чтобы они чувствовали, что о них заботятся. Они все важны для нас. И если даже такая маленькая вещь, как беседа, поможет им, то почему бы не провести ее?»

Это лишь малая доля примеров работы благотворительного фонда «Манчестер Юнайтед». Они делают все, чтобы действительно доказать силу футбола. Ту силу, которая может преодолеть все преграды и помогать нуждающимся. А сегодня наши друзья из Samara Reds проведут трансляцию того самого матча, с которого началась работа этого фонда. Тот самый матч 13 марта 2007 года можно считать началом реализации силы футбола в помощь людям под эгидой «Манчестер Юнайтед». Приглашаем и вас присоединиться к просмотру того шикарного матча. И главное помните, что несмотря ни на что, МЫ UNITED!

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