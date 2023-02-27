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Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Прямую трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей

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На прошедшей неделе внимание к испанской Кингс Лиге приковал Роналдиньо – он был представлен 12-м игроком «Порсиньос». За команду Ибаи Льяноса (испанский блогер, стример и киберспортивный комментатор) также играли Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо. А в выходные он дебютировал в испанской медиалиге, созанной Пике. Как это было? Рассказываем.

Легендарный бразилец приехал на игру 8-го тура против «Пио» на розовом лимузине вместе с командой.

Пути от автомобиля до помещения, в котором проходят соревнования для Рональдиньо превратили в настоящий карнавал. Помешал насладиться моментом барселонский дождь, от него легендарный футболист скромно прятался под капюшоном.

Несмотря на статус, в стартовом составе Ронни не появился. Выпустили его только на замену вместо Килиана на 5-й минуте первого тайма. Конечно, ему передали капитанскую повязку. 

Кстати, поначалу Роналдиньо отказывался надевать капитанскую повязку, но партнер уговорил и бразилец сразу отправился бить штрафной. Дал в стенку.

К сожалению, на поле Роналдиньо ярко проявить себя не смог. Выглядел грузным, очевидно с лишними килограммами. Оно и понятно, он давно закончил профессиональную карьеру, но так хотелось снова увидеть его легендарную технику. Но пару раз по воротам пробил.

В основное время матч завершился нулевой ничьей а, в серии послематчевых буллитов «Порсиньос» уступил – 1:3. До Роналдиньо не дошла очередь бить.

После матча лига со ссылкой на TVTOP España сообщила, что на всех платформах за матчем следили 2 120 962 зрителей. Как сказал бы Хасбулла Магомедов, ошалеть!

Фото: скриншоты Твич-канала kingsleague // скриншоты ютуб-канала Kings League InfoJobs // скриншоты твиттера Kings League InfoJobs

Пике запустил медиалигу в Испании. Что известно о турнире?

Ставр вживую побывал на испанской медиалиге! Видел Пике, поговорил с Нико Парехой и боссом турнира      

 

 

1 комментарий

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Mark Anisimov
Какой то поддельный, рони…
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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