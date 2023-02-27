Роналдиньо дебютировал в испанской медиалиге. Прямую трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей

На прошедшей неделе внимание к испанской Кингс Лиге приковал Роналдиньо – он был представлен 12-м игроком «Порсиньос». За команду Ибаи Льяноса (испанский блогер, стример и киберспортивный комментатор) также играли Чичарито и легенда «Эспаньола» Рауль Тамудо. А в выходные он дебютировал в испанской медиалиге, созанной Пике. Как это было? Рассказываем.

Легендарный бразилец приехал на игру 8-го тура против «Пио» на розовом лимузине вместе с командой.

Пути от автомобиля до помещения, в котором проходят соревнования для Рональдиньо превратили в настоящий карнавал. Помешал насладиться моментом барселонский дождь, от него легендарный футболист скромно прятался под капюшоном.

Несмотря на статус, в стартовом составе Ронни не появился. Выпустили его только на замену вместо Килиана на 5-й минуте первого тайма. Конечно, ему передали капитанскую повязку.

Кстати, поначалу Роналдиньо отказывался надевать капитанскую повязку, но партнер уговорил и бразилец сразу отправился бить штрафной. Дал в стенку.

К сожалению, на поле Роналдиньо ярко проявить себя не смог. Выглядел грузным, очевидно с лишними килограммами. Оно и понятно, он давно закончил профессиональную карьеру, но так хотелось снова увидеть его легендарную технику. Но пару раз по воротам пробил.

В основное время матч завершился нулевой ничьей а, в серии послематчевых буллитов «Порсиньос» уступил – 1:3. До Роналдиньо не дошла очередь бить.

После матча лига со ссылкой на TVTOP España сообщила, что на всех платформах за матчем следили 2 120 962 зрителей. Как сказал бы Хасбулла Магомедов, ошалеть!

Фото: скриншоты Твич-канала kingsleague // скриншоты ютуб-канала Kings League InfoJobs // скриншоты твиттера Kings League InfoJobs