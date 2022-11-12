Участковый Игорь Сергеевич из «Реальных пацанов» круто сыграл пяткой в Медиалиге

Все чаще в Winline Медиалиге выходят бывшие профессионалы, ну или, как минимум, игроки прошедшие футбольные академии. Но от этого только ярче переживаются моменты, когда звезды шоу-бизнеса зажигают на поле.

Недавно Денис Дорохов из ФК «10» едва не отдал голевой пас на партнера, а теперь звезда сериала «Реальные пацаны» Игорь Ознобихин сыграл пяткой в матче за «БроукБойз». Конечно, этот эпизод попал в трансляцию.

Это первый матч Ознобихина в Winline Медиалиге. До этого он выходил за «Броуков» в нескольких товарищеских матчах и в одной игре на МКС.