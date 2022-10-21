Месси, Криштиану, Руни и Ещенко вместе играют в футбол. Это не FIFA, а обычный матч Медиалиги

6-й тур Winline Медиалиги открывали Reality и «Бей Беги» (2:1). Казалось бы – обычный матч чемпионата. Но кое-что примечательное в этой игре все же было – звездные составы.

За Reality дебютировал «Русский Месси» – Денис Давыдов. Он первый действующий игрок «Химок» во втором сезоне Медиалиги. (В первом за Reality выходил Денис Глушаков). Давыдов появился на замену и отдал ассист на победный гол Рахмани.

За «Бей Беги» играл Антон Деменьшин, который известен в медиафутболе под псевдонимом Криштиану Роналду. Антон стремился походить на своего кумира не только в игровом стиле, но и внешне.

Перед туром «бейбики» усилились экс-игроком «Матч ТВ» Rooney JR. По паспорту – Сергей Кулев. Внешнее сходство с Руни при желании найти можно. Кстати, играет Сергей под 18-м номером – как Руни когда-то в «Эвертоне».

Не менее легендарный Андрей Ещенко тоже вышел в составе «Бей Беги». Один из лидеров команды Джикии и Соболева – единственный в нашем списке с настоящим именем.

К сожалению, Евгений Шамин, более известный как Неймар, сегодня остался в запасе.