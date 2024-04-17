Конец рекордной серии побед «Аль-Хилаля». Чтобы остановить банду Малкома, понадобилось три пенальти в ЛЧ

Проиграли команде Эрнана Креспо.

«Аль-Хилаль» Малкома проиграл «Аль-Айну» из ОАЭ – в полуфинале азиатской Лиги чемпионов получили 2:4.

Креспо победил лидера СА сразу после того, как выбил «Аль-Наср» Роналду. Малком забил один в ответ на хет-трик

К перерыву лидер чемпионата Саудовской Аравии летел 0:3. Марокканец Суфьян Раими сделал хет-трик – два гола с пенальти. Во втором тайме «Аль-Айн» получил право и на третий, его реализовал парагваец Каку.

«Аль-Хилаль» хватило на два гола в ответ – забили Малком и Салем Аль-Давсари.

«Аль-Айн» может выбить второго саудовского гранда подряд. В прошлом раунде по пенальти команда Эрнана Креспо (да, тренирует клуб из ОАЭ легендарный аргентинский форвард) по пенальти прошла «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

А теперь обыграли «Аль-Хилаль» и, что важнее, оборвали рекордную победную серию клуба из Эр-Рияда.

У «Аль-Хилаля» была серия из 34 побед подряд. Попали в книгу рекордов Гиннесса

А ведь «Аль-Хилаль» только что вписал себя в книгу рекордов Гиннесса – за самую длинную победную серию в истории. Рекорд побили после 28-й победы, перед встречей с «Аль-Айном» дошли до отметки в 34 подряд во всех турнирах.

В прошлый раз «Аль-Хилаль» не побеждал (да-да, не проигрывал, а просто терял очки) аж 21 сентября 2023-го в игре против «Дамака» (1:1). Дальше – только победы:

● 20 туров лиги;

● 9 матчей азиатской Лиги чемпионов;

● 3 матча Кубка короля;

● 2 матча Суперкубка Саудовской Аравии.

Поражает и результативность – 97 голов! Пропустили лишь 15 (семь из них – в последних шести матчах). В серию уместились даже разгромы в шесть и больше мячей: обыграли 6:0 «Мумбаи Сити», вынесли 7:0 «Абху», а бедный «Аль-Хазем» получил аж девять без ответа.

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При этом шансы на победу в азиатской Лиге чемпионов у «Аль-Хилаля» все равно отличные. Это был только первый матч, проиграли в гостях, но дома команда Жорже Жезуша вполне может взять реванш. Ответная игра – через неделю.

Фото: instagram.com/alhilal ; instagram.com/alainfcae ; East News /Fayez NURELDINE / AFP