0:6 – какой позор «Аякса». До «Фейеноорда» их так не унижали 74 года

1:30 по ударам.

«Аякс» опозорился в матче с «Фейеноордом». Получить 0:6 в Де Классикер – одна из низших точек падения.

Очередная деталь одного из худших сезонов в истории.

Так «Аякс» не проигрывал 74 года. Очень-очень больно

Хоть и проблемно, но амстердамцы держались первые 30 минут. Потом начался настоящий кошмар.

⚽️34’ – забил вингер Игор Пайшао, с паса 19-летнего Янкубы Минте.

⚽️35’ – через минуту Янкуба добавил и сам.

⚽️45+2’ – под конец тайма Давид Ганцко уже сделал разгром.

⚽️56’ – теперь у Минте уже 2+1.

⚽️62’ – Квинтен Тимбер, воспитанник «Аякса» и брат-близнец защитника «Арсенала».

⚽️66’ – еще и Пайшао сделал дубль.

❌79’ – пропустили еще раз, но гол Алиреза Джаханбахша не засчитали.

0:6 – и так кошмар, но могли пропускать еще больше, если бы не вратарь Херонимо Рульи с девятью сэйвами.

Еще деталь разгрома: 1:30 – удары по воротам. Не в створ, просто по воротам. Тот единственный «Аякс» нанес только на 82-й минуте.

Это крупнейшее поражение «Аякса» за целых 74 года – в 1950-м тоже влетели 0:6. От «Лимбургии», ее давно расформировали.

«Аякс» – хаос. Отстранен гендир, зовут Хави и Поттера

Управленческий кризис терзает «Аякс», там каждый месяц происходит что-то странное.

Например, в апреле отстранили генерального директора Алекса Круса. Его позвали летом 2023-го, но Алекс зашел на пост лишь в марте. Все из-за контракта с АЗ – включили пункт, по которому он не мог работать в течение года после того, как покинет клуб.

«Аякс» согласился ждать, но пожалел. Оказалось, что Алекс приобрел 17 тысяч акций амстердамцев за пару дней до назначения. По заявлению «Аякса», выбор времени для покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю. Идут разбирательства.

Еще одна проблема – новый тренер. Уже известно, что Джон ван’т Схип летом перейдет на пост технического директора. Джон согласился временно тренировать, когда «Аякс» шел на последнем месте в чемпионате. В итоге поднял команду, но оставаться не хочет.

По информации инсайдера Сэма Си, главным кандидатом считается Грэм Поттер. Больше года он не работает после «Челси». Еще претендент Пеп Лейндерс – помощник Юргена Клоппа в «Ливерпуле», он уходит из английского клуба летом тоже.

Как сообщает Diario Sport, в списке кандидатов еще и Хави. С ним связались, но шансов убедить испанца почти нет. Хочет отдохнуть после ухода из «Барсы».

Степень перезагрузки, которая нужна «Аяксу», в наших глазах с каждым разом все серьезнее. Команда на шестом месте, до тройки – 15 очков (третьим идет «Твенте»), «Фейеноорд» второй с +24 от амстердамцев, лидирующий ПСВ набрал на 33 балла больше.

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo Yannic/Global Look Press ; instagram.com/afcajax