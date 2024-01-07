Полностью белая форма «Арсенала» против «Ливерпуля». Это акция против ножевых преступлений

No More Red.

«Арсенал» впервые в истории сыграет дома в полностью белой форме – против «Ливерпуля» в 1/32 Кубка Англии (да-да, топ-клубы сошлись очень рано).

Все это в рамках традиционной инициативы No More Red («Больше никакого красного»).

No More Red – совместная акция «Арсенала» и adidas против насилия среди молодежи и ножевых преступлений

С июня 2022-го по июнь 2023-го в Лондоне зафиксировано более 13 500 преступлений с применением холодного оружия – на 21 процент больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Акция No More Red призвана уменьшить количество вооруженных нападений.

«Это не та проблема, которая решится за одну ночь, – считает Микель Артета. – Но если мы уделим ей необходимое внимание, то, надеюсь, это побудит других людей подхватить инициативу».

В рамках кампании «Арсенал» и adidas инвестируют в создание более безопасных мест для игры в футбол в Ислингтоне: зеленом районе на северо-востоке Лондона. В 2024-м там откроют уже третье поле с начала акции.

«Арсенал» уже надевал полностью белый комплект в 2022-м и 2023-м, оба раза в третьем раунде Кубка Англии: было поражение от «Ноттингем Форест» и победа над «Оксфордом». Тогда играли в гостях, в домашнем матче белый комплект еще не использовался никогда за 138-летнюю историю клуба.

Купить футболку за 30 фунтов (почти 3,5 тысячи рублей) можно лишь под заказ, и вся сумма будет пожертвована благотворительным организациям.

Женская команда «Арсенала» тоже поучаствует в акции, когда встретится с «Уотфордом» в четвертом раунде Кубка Англии в конце января.

В АПЛ так нельзя: каждый сезон там выходит настольная книга, где прописаны все комплекты форм на сезон. У «Арсенала» домашняя красная, гостевая желто-черная и дополнительная – зеленая футболка и темно-синие шорты.

No More Red знакомит подростков с художниками, режиссерами, спортсменами и предлагает на них равняться

Летом 2022-го авторы акции провели серию социальных проектов-встреч с известными англичанами. Уличный художник Stazzy рассказывал 30 молодым людям, как построить карьеру в искусстве. Вместе они нарисовали мурал No More Red на одной из лондонских улиц.

Еще молодые ребята поговорили с боксером Энтони Ярдом, режиссером Люком Брукнером, художником Рюбеном Дангуром и диджеем Роузом Льюисом (известен как DJ Emerald).

В январе 2022-го акцию поддержал полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу: «Я рос в Торнтон-Хит в Кройдоне (южная окраина Лондона – Sports.ru), мне рассказывали разные истории. Постоянно в новостях мелькали сюжеты о том, что происходило у нас под боком. Иногда это пугало.

Если бы я не играл в футбол, то что бы я делал в жизни? Иногда я думаю об этом. Мои друзья занимались разными вещами, которыми, возможно, не стоило заниматься. Иногда подросткам в таких районах сложно сказать «нет», потому что не знаешь, что еще можно сделать. В один момент моя семья собралась вместе и сказала: «Это не то, чем ты хочешь заниматься». Они помогли мне.

Я горжусь, что являюсь частью акции No More Red и ношу футболку «Арсенала». Надеюсь, мы сможем помочь кому-то из подростков».