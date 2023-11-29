«Арсенал» отомстил «Лансу» – аж 5:0 в первом тайме! Впервые в истории ЛЧ – разными игроками
Но не дотянули до рекорда.
«Арсенал» выиграл группу В – и с каким размахом: вынес дома «Ланс» 6:0!
Разгром устроили уже к 27-й минуте – четыре гола, и все от разных игроков. Забили Кай Хавертц, Габриэл Жезус, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. Первые три мяча – по четкой схеме.
● Хавертцу ассистировал Жезус – он забил второй.
● Жезусу ассистировал Сака – у него третий гол.
● У гола Букайо нет ассистента, поэтому дальше схема сломалась.
На 46-й Мартин Эдегор добавил пятый – уничтожение уже в первом тайме. Причем лондонцам понадобились лишь пять ударов в створ!
Во втором тайме команды успокоились, но хозяева довели количество голов до шести. Постарался Жоржиньо, реализовавший пенальти – дебютант ЛЧ Абдукодир Хусанов сыграл рукой.
Сокрушительная победа, но «Арсенал» немного не дотянул до собственного рекорда – в истории дважды выигрывал по 7:0.
Разгром «Ланса» смотрится еще внушительнее на контрасте с первым матчем в группе – тогда французы победили 2:1, вернувшись с 0:1. Счет открыл «Арсенал» (забил Габриэл Жезус), но Адриен Томассон и Элье Ваи принесли хозяевам победу.
На «Эмирейтс» все сложилось совсем иначе.
● Сака стал вторым игроком топ-5 лиг после Флориана Виртца, отдавшим 10 голевых передач в этом сезоне.
● 4:0 к 27-й минуте – самый быстрый результат в истории английских команд в ЛЧ. Те же 27 минут понадобились «МЮ» в матче с «Брондбю» в ноябре 1998-го.
● А вот в пять мячей по итогам первого тайма еще никто не лидировал. Кроме того, «Арсенал» – первый клуб, за который за первый тайм забили пять разных футболистов!
● В последний раз «Арсенал» забивал столько в ЛЧ аж 7 лет назад – на «Эмирейтс» смели 6:0 «Лудогорец». Немного ностальгии: тогда 3+1 оформил Месут Озил, вместе с ним отличились Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен. А голевую на первый мяч Озила отдал Санти Касорла.
Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; East News/Adrian DENNIS / AFP, Ian Kington / AFP
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
- Голы:
- 1:0 – 13 Хавертц, 2:0 – 21 Габриэл Жезус, 3:0 – 23 Сака, 4:0 – 27 Мартинелли, 5:0 – 45 Эдегор, 6:0 – 86, пенальти Жоржиньо.
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Арсенал –
Райя, Томиясу (Уайт, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко (Кивер, 46), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 75), Хавертц, Мартинелли, Сака (Нелсон, 66), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82).
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Ланс –
Самба, Гради (Хусанов, 62), Данзо, Медина (Мачадо, 46), Айдара, Франковски, Менди (Давид Кошта, 76), Фюльжени, Абдул-Самед (Эль-Энауи, 46), Сотока (Томассон, 46), Ваи.
Теперь в гости к ПСВ можно дубль отправить
И это вызов на плейоф всем конкурентам.