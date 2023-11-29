«Арсенал» отомстил «Лансу» – аж 5:0 в первом тайме! Впервые в истории ЛЧ – разными игроками

Но не дотянули до рекорда.

«Арсенал» выиграл группу В – и с каким размахом: вынес дома «Ланс» 6:0!

Разгром устроили уже к 27-й минуте – четыре гола, и все от разных игроков. Забили Кай Хавертц, Габриэл Жезус, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. Первые три мяча – по четкой схеме.

● Хавертцу ассистировал Жезус – он забил второй.

● Жезусу ассистировал Сака – у него третий гол.

● У гола Букайо нет ассистента, поэтому дальше схема сломалась.

На 46-й Мартин Эдегор добавил пятый – уничтожение уже в первом тайме. Причем лондонцам понадобились лишь пять ударов в створ!

Во втором тайме команды успокоились, но хозяева довели количество голов до шести. Постарался Жоржиньо, реализовавший пенальти – дебютант ЛЧ Абдукодир Хусанов сыграл рукой.

Сокрушительная победа, но «Арсенал» немного не дотянул до собственного рекорда – в истории дважды выигрывал по 7:0.

Разгром «Ланса» смотрится еще внушительнее на контрасте с первым матчем в группе – тогда французы победили 2:1, вернувшись с 0:1. Счет открыл «Арсенал» (забил Габриэл Жезус), но Адриен Томассон и Элье Ваи принесли хозяевам победу.

На «Эмирейтс» все сложилось совсем иначе.

● Сака стал вторым игроком топ-5 лиг после Флориана Виртца, отдавшим 10 голевых передач в этом сезоне.

● 4:0 к 27-й минуте – самый быстрый результат в истории английских команд в ЛЧ. Те же 27 минут понадобились «МЮ» в матче с «Брондбю» в ноябре 1998-го.

● А вот в пять мячей по итогам первого тайма еще никто не лидировал. Кроме того, «Арсенал» – первый клуб, за который за первый тайм забили пять разных футболистов!

● В последний раз «Арсенал» забивал столько в ЛЧ аж 7 лет назад – на «Эмирейтс» смели 6:0 «Лудогорец». Немного ностальгии: тогда 3+1 оформил Месут Озил, вместе с ним отличились Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен. А голевую на первый мяч Озила отдал Санти Касорла.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; East News/Adrian DENNIS / AFP, Ian Kington / AFP