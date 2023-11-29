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«Арсенал» отомстил «Лансу» – аж 5:0 в первом тайме! Впервые в истории ЛЧ – разными игроками

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Но не дотянули до рекорда.

«Арсенал» выиграл группу В – и с каким размахом: вынес дома «Ланс» 6:0!

Разгром устроили уже к 27-й минуте – четыре гола, и все от разных игроков. Забили Кай Хавертц, Габриэл Жезус, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. Первые три мяча – по четкой схеме. 

● Хавертцу ассистировал Жезус – он забил второй.

● Жезусу ассистировал Сака – у него третий гол.

● У гола Букайо нет ассистента, поэтому дальше схема сломалась. 

На 46-й Мартин Эдегор добавил пятый – уничтожение уже в первом тайме. Причем лондонцам понадобились лишь пять ударов в створ!

Во втором тайме команды успокоились, но хозяева довели количество голов до шести. Постарался Жоржиньо, реализовавший пенальти – дебютант ЛЧ Абдукодир Хусанов сыграл рукой.

Сокрушительная победа, но «Арсенал» немного не дотянул до собственного рекорда – в истории дважды выигрывал по 7:0. 

Разгром «Ланса» смотрится еще внушительнее на контрасте с первым матчем в группе – тогда французы победили 2:1, вернувшись с 0:1. Счет открыл «Арсенал» (забил Габриэл Жезус), но Адриен Томассон и Элье Ваи принесли хозяевам победу.

На «Эмирейтс» все сложилось совсем иначе.

● Сака стал вторым игроком топ-5 лиг после Флориана Виртца, отдавшим 10 голевых передач в этом сезоне.

● 4:0 к 27-й минуте – самый быстрый результат в истории английских команд в ЛЧ. Те же 27 минут понадобились «МЮ» в матче с «Брондбю» в ноябре 1998-го.

● А вот в пять мячей по итогам первого тайма еще никто не лидировал. Кроме того, «Арсенал» – первый клуб, за который за первый тайм забили пять разных футболистов!

● В последний раз «Арсенал» забивал столько в ЛЧ аж 7 лет назад – на «Эмирейтс» смели 6:0 «Лудогорец». Немного ностальгии: тогда 3+1 оформил Месут Озил, вместе с ним отличились Алексис Санчес, Тео Уолкотт и Алекс Окслейд-Чемберлен. А голевую на первый мяч Озила отдал Санти Касорла.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt; East News/Adrian DENNIS / AFP, Ian Kington / AFP

Арсенал Англия – Ланс Франция 6:0 (5:0, 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 23.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Хавертц, 2:0 – 21 Габриэл Жезус, 3:0 – 23 Сака, 4:0 – 27 Мартинелли, 5:0 – 45 Эдегор, 6:0 – 86, пенальти Жоржиньо.
АрсеналРайя, Томиясу (Уайт, 46), Габриэл, Салиба, Зинченко (Кивер, 46), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 75), Хавертц, Мартинелли, Сака (Нелсон, 66), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82).
ЛансСамба, Гради (Хусанов, 62), Данзо, Медина (Мачадо, 46), Айдара, Франковски, Менди (Давид Кошта, 76), Фюльжени, Абдул-Самед (Эль-Энауи, 46), Сотока (Томассон, 46), Ваи.
Предупреждения:
Менди (41), Хусанов (63), Айдара (64).
12 комментариев
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Sergey Rubtsov
Лучшие 👏
+16
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Чё-Гевара
Брага 6-0 также получала, с каким-то суперголом только с касаний игроков Арсенала под 30+! Давно было , там под звуки трибун каждый пас был, правда в Португалии 0-2 получили (история)
+8
-1
+7
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Чё-Гевара
Прям Эбби-Роуд только наоборот! Битлз-жив!
+5
0
+5
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Антон Казанский
Kai Havertz scores again!
+8
-3
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Алексей Фирстов
Арсенал хорошо играет и заслуженно вышел в плей офы ЛЧ! Не останавливаться на достигнутом и нужно побеждать в каждом матче!
+4
0
+4
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Baxadir
Хорошо что с первого места вышли
Теперь в гости к ПСВ можно дубль отправить
+3
0
+3
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Shokhagunner
Это был расстрел из автомата, за то что Ланс ножиком прнул в прошлом туре.
И это вызов на плейоф всем конкурентам.
+2
0
+2
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jem777
А вы думали мы этот колхоз не обыграем?))
+1
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jem777
Хавертц - машина!)))
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Wex815
Ответ jem777
А вы думали мы этот колхоз не обыграем?))
Аахахахаха, колхоз, жестко ты их их. Норм мне настроение поднял))))
0
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