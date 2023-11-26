Разговор после сенсации.

В африканской Лиге чемпионов клуб из Ботсваны «Ваненг Гэлакси» сенсационно обыграл знаменитый марокканский «Видад», хотя всего 20% времени владел мячом.

Но мы тут из-за реакции тренера ботсванской команды Морены Рамореболи на провокационный вопрос.

Возмутился, когда его спросили о колдовстве перед игрой, и выдал тираду, начав с огненного: «Аааа!»

«Было ли что-либо связано с черной магией?» – так звучал вопрос от марокканского журналиста.

«Хотите сказать, что мы победили только благодаря черной магии? – вскипел тренер. – Не надо нас настолько не уважать! Вы меня, конечно, извините, но так говорить нельзя».

И покинул пресс-конференцию, хотя и не забыл поблагодарить за поздравления.

Параллельно вирусится видео, где команда, столпившись у углового флажка, что-то выливает туда из бутылки.

Никаких обвинений, но мы тоже не поняли, что это значит.

42-летний Рамореболи – гражданин ЮАР, он временно возглавлял сборную этой страны, сейчас работает с клубом из Ботсваны. Вообще, его пресс-конференции не похожи на шоу – он серьезно и подробно отвечает на вопросы.

Но если смеется, то очень заразительно:

Молодой тренер возглавляет молодой клуб – «Ваненг Гэлакси» возник всего восемь лет назад, за это время трижды финишировал в Ботсване вторым и дважды – первым. Пару лет назад играл в ЛЧ Африки, но набрал лишь очко в шести матчах.

Сейчас – уже три за стартовый матч против победителя ЛЧ-2022.

«Аааа!»