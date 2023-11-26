«Черная магия помогла?» – спросили у тренера в африканской ЛЧ. Ох как он зарычал в ответ!
Разговор после сенсации.
В африканской Лиге чемпионов клуб из Ботсваны «Ваненг Гэлакси» сенсационно обыграл знаменитый марокканский «Видад», хотя всего 20% времени владел мячом.
Но мы тут из-за реакции тренера ботсванской команды Морены Рамореболи на провокационный вопрос.
Возмутился, когда его спросили о колдовстве перед игрой, и выдал тираду, начав с огненного: «Аааа!»
«Было ли что-либо связано с черной магией?» – так звучал вопрос от марокканского журналиста.
«Хотите сказать, что мы победили только благодаря черной магии? – вскипел тренер. – Не надо нас настолько не уважать! Вы меня, конечно, извините, но так говорить нельзя».
И покинул пресс-конференцию, хотя и не забыл поблагодарить за поздравления.
Параллельно вирусится видео, где команда, столпившись у углового флажка, что-то выливает туда из бутылки.
Никаких обвинений, но мы тоже не поняли, что это значит.
42-летний Рамореболи – гражданин ЮАР, он временно возглавлял сборную этой страны, сейчас работает с клубом из Ботсваны. Вообще, его пресс-конференции не похожи на шоу – он серьезно и подробно отвечает на вопросы.
Но если смеется, то очень заразительно:
Молодой тренер возглавляет молодой клуб – «Ваненг Гэлакси» возник всего восемь лет назад, за это время трижды финишировал в Ботсване вторым и дважды – первым. Пару лет назад играл в ЛЧ Африки, но набрал лишь очко в шести матчах.
Сейчас – уже три за стартовый матч против победителя ЛЧ-2022.
«Аааа!»
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