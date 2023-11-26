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«Черная магия помогла?» – спросили у тренера в африканской ЛЧ. Ох как он зарычал в ответ!

Видад Видад
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Футбол Футбол

Разговор после сенсации.

В африканской Лиге чемпионов клуб из Ботсваны «Ваненг Гэлакси» сенсационно обыграл знаменитый марокканский «Видад», хотя всего 20% времени владел мячом.

Но мы тут из-за реакции тренера ботсванской команды Морены Рамореболи на провокационный вопрос.

Возмутился, когда его спросили о колдовстве перед игрой, и выдал тираду, начав с огненного: «Аааа!»

«Было ли что-либо связано с черной магией?» – так звучал вопрос от марокканского журналиста.

«Хотите сказать, что мы победили только благодаря черной магии? – вскипел тренер. – Не надо нас настолько не уважать! Вы меня, конечно, извините, но так говорить нельзя».

И покинул пресс-конференцию, хотя и не забыл поблагодарить за поздравления.

Параллельно вирусится видео, где команда, столпившись у углового флажка, что-то выливает туда из бутылки.

Никаких обвинений, но мы тоже не поняли, что это значит.

42-летний Рамореболи – гражданин ЮАР, он временно возглавлял сборную этой страны, сейчас работает с клубом из Ботсваны. Вообще, его пресс-конференции не похожи на шоу – он серьезно и подробно отвечает на вопросы.

Но если смеется, то очень заразительно:

Молодой тренер возглавляет молодой клуб – «Ваненг Гэлакси» возник всего восемь лет назад, за это время трижды финишировал в Ботсване вторым и дважды – первым. Пару лет назад играл в ЛЧ Африки, но набрал лишь очко в шести матчах.

Сейчас – уже три за стартовый матч против победителя ЛЧ-2022.

«Аааа!»

9:0 – команда Малкома рвет, у него хет-трик. Затмили даже Роналду с дублем и камбэк с 1:3 на 4:3 после 90-й

13 комментариев

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Cristiano Ronaldo
Возьмите его помощником Моуринью, прессухи будут огненными)
+23
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napoli_14
«но набрал лишь в очко» - шта??)))
+19
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+19
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Caustic
"набрал лишь в очко в шести матчах"
Миша, первое правило - перечитывай текст перед публикацией! Иначе получается такое вот в очко!
+10
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vk5w6rqvxx
Ответ napoli_14
«но набрал лишь в очко» - шта??)))
Что что? В шести матчах набрал. Лишь в очко)
+8
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+8
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Rock-n-Rolla
хе-хе, е бой
+6
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keanu96
Сначала услышал: "We won because of black my dick"))
+2
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TaR
Перспективный тренер, нраица!!!
Жду в России
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LaffyTaffy
даже в далёкой Африке мелькает спонсор 1Хбет)) видимо там тоже выгодно разводить африканцев
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jerry40
«Набрал в очко?» – спросили у тренера в африканской ЛЧ. Ох как он зарычал в ответ!
+1
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Pravda glaza kolit
00:26. Ощущение, что он еще русское бл (блин) вставил 😁
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Max9999
Всяко это колдунство! Маглам не понять.
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