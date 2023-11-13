Футболист АПЛ каждый вечер ест... куриные лапы. В них много коллагена

Куриные лапы на пару – достаточно необычное блюдо, но только не для футболиста «Лутона» Эндроса Таунсенда. Он уплетает их каждый вечер.

«В них полно коллагена и прочего добра, – объяснил сам игрок. – Я заказываю куриные лапы большими партиями. Вы можете их отварить, я готовлю на пару. 20 минут, и это прекрасно. На вкус как куриное крылышко».

Раньше Таунсенд каждый день ел в баре, сейчас фастфуд только в отпуске

Раньше у Таунсенда был другой рацион.

В колонке для The Players Tribune в 2019-м игрок рассказывал про питание в молодости: «Я был не слишком взрослым, не хватало дисциплины. Меня отправили в «Йовил» вместе с товарищами по академии «Тоттенхэма», мы жили в мотеле этажом ниже бара. Каждый раз ели в том баре, потому что дома не было кухни.

Невозможно проводить по 90 минут в профессиональном футболе, каждый вечер питаясь стейками и чипсами. Однажды мы плюнули, купили в магазине маленькую электрическую плиту и ставили ее прямо на деревянный стол рядом с кроватью – это очень небезопасно, я не рекомендую так делать!

Теперь почти каждый вечер мы готовили отварную курицу с рисом. Самое смешное, что у нас тогда не было даже нормальной кухонной раковины – поэтому мы обычно мыли посуду в ванной, а потом там же мылись. Так мы продержались полгода в третьем английском дивизионе».

В отпуске Таунсенд забывает про ограничения – в 2020-м рассказывал Daily Mail, что в межсезонье очень часто захаживает в фастфуд и иногда даже дважды в день. Вот обычный заказ: «Два бургера Макчикен в «Макдоналдсе», две картошки фри и два напитка. Покупаю по дороге домой и там уже кушаю».

Но за неделю до окончания отпуска англичанин убирает вредную еду и устраивает резкий детокс. Все для того, чтобы подойти к сезону в лучшей форме.

С возрастом Эндрос пришел к тому, что менять надо не только питание, но и технику восстановления. Например, практикует флоат-терапию (еще называют флоатинг), хотя раньше не верил в силу подобных процедур – после игр забирается в бассейн с раствором магниевой соли и плавает там час. Вроде бы помогает: «Благодаря терапии моему колену стало намного лучше. Ты просто лежишь там в течение часа, как во время медитации, и все проблемы решаются».

А куриные лапы на пару правда полезные?

Объясняет раздел Здоровье.

Куриные лапы на пару или бульон, приготовленный из них, — это действительно полезные блюда, но у них нет каких-то специфических чудодейственных свойств. Они относительно легкие, при этом содержат достаточно белка. Так, в 100 г отварных куриных лап содержится около 200 ккал и примерно 20 г белка.

Таунсенд говорит, что в них много коллагена, но согласиться с этим сложно, особенно учитывая способ приготовления. Дело в том, что для того, чтобы коллаген «вышел» из лапок и мог усвоиться организмом человека, нужно около 2-3 часов готовки, за 20 минут такого результата точно не добиться. Отдельно стоит сказать и о том, что коллаген, который можно получить из пищи, усваивается плохо из-за большого размера молекул. Да и утверждать, что он пойдет именно в кожу, кости и суставы, нельзя, потому что в желудочно‑кишечном тракте все крупные молекулы распадаются на более мелкие, поэтому коллаген из пищи дробится на аминокислоты. Так же, как куриная котлета, говяжий стейк и другие мясные продукты. Максимум, на что можно рассчитывать, — это получение дополнительного белка.

Есть данные о том, что коллаген может защитить суставы во время серьезных спортивных нагрузок. В 2018 году МОК даже включил его в список полезных добавок для атлетов, которые помогают улучшить состояние хрящевой ткани, снизить боль в суставах и способствуют профилактике спортивных травм. Однако там речь шла о гидролизованном коллагене, то есть о добавках, в которых крупные молекулы коллагена уже «разбиты» на более мелкие, способные лучше усваиваться организмом.

Исследований, которые подтверждают особую пользу для здоровья именно приготовленных куриных лап, пока нет. Это точно не суперфуд, они не имеют какой-то повышенной пищевой ценности, но если человеку нравится их вкус и консистенция, то он может есть их каждый день. При этом в остальном рацион должен быть разнообразным и включать все группы продуктов, только так можно говорить о том, что питание пойдет на пользу.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Pete Norton