15 минут Захаряна, оба «Реала» в плей-офф, мощь Кейна и Сака. В ЛЧ был не только крах «МЮ»

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Выделяем самое яркое в матчах Лиги чемпионов в среду.

«Реал Сосьедад» вышел в плей-офф. Захарян сыграл 15 минут

«Реал Сосьедад» смял дома «Бенфику» в первые полчаса. Забил три мяча, не реализовал пенальти, а еще парочку голов отменили. Смотрелось впечатляюще, походило на разгром, но во втором тайме баски пропустили быстрый мяч и просто удержали 3:1.

Захарян вышел на поле на 78-й минуте, активно прессинговал, но ничем особенно не запомнился. Зато его команда вышла в плей-офф. Это большое достижение для «Сосьедада».

● Место в 1/8 финала обеспечила победа «Интера» в гостях над австрийским «Ред Буллом». На 85-й защитник Бидструп сыграл рукой в собственной штрафной, а Лаутаро реализовал пенальти.

«Интер», к слову, тоже уже в плей-офф.

«Мадрид» рванул в плей-офф, убрав «Брагу». Лунин мастерски тащит пенальти

Мадридский «Реал» тоже в плей-офф. «Брагу» обыграли уверенно – 3:0. Хотя начиналось все не очень-то и весело.

Уже на 6-й минуте португальцы заработали на пенальти – Васкес сфолил на Борхе. Но украинский вратарь Андрей Лунин отразил удар Альваро Джало.

Удивительная статистика: Лунин с 2018 года отбил 7 из 14 пенальти за клуб (без учета серий) – ровно половину.

Потом одноклубники Андрея уже без проблем разобрали соперника – по голу забили Браим Диас, Родриго и Винисиус.

● Берлинский «Унион» набрал первое очко в Лиге чемпионов – удержали 1:1 против «Наполи» в Италии. Пропустили от Матео Политано в первом тайме, ответили голом в контратаке от Давида Датро Фофана.

Арендованный у «Челси» форвард забил первый мяч в сезоне. И не только принес клубу первую ничью в Лиге чемпионов, но и прервал серию из 12 поражений подряд во всех турнирах. В плей-офф берлинский клуб уже, скорее всего, не выйдет, но может зацепиться за Лигу Европы.

«Копенгаген» закамбэчил с «МЮ». Победный – на счету Руни

«Копенгаген» и «Манчестер Юнайтед» выдали матч тура или даже всего группового этапа. Команда Тен Хага быстро повела в счете – Расмус Хейлунд оформил быстрый дубль в ворота родного клуба (да, он воспитанник «Копенгагена») уже к 28-й минуте. У Расмуса 5 голов в 4 матчах этой ЛЧ.

«МЮ» ведет 2:0. Казалось, что может пойти не так? Но тут на ровном месте на 41-й минуте удаляется Маркус Рэшфорд, а датчане еще до перерыва забили два гола.

Во втором тайме «Юнайтед» вышел вперед – с пенальти отличился Бруну. Но гости не справились с финальным натиском хозяев: «Копенгаген» забил еще дважды.

Датчане забрались на второе место в группе, «МЮ» с 3 очками – на последнем. Да, такого расклада никто не ожидал. Предматчевый баннер датских фанатов с надписью «Театр твоих ночных кошмаров» стал пророческим.

● «Бавария» в параллельном матче все-таки дожала «Галатасарай» – и это снова было непросто. Мюнхенцам повезло в паре моментов: например, во втором тайме судья простил Альфонсо Дэвиса и не показал ему вторую желтую, а гол турков отменили из-за небольшого офсайда.

А затащил победу и место в плей-офф, конечно же, Харри Кейн – он сначала идеально замкнул подачу Киммиха со штрафного, а потом добавил второй в пустой угол. Турков хватило только на мяч в добавленное время – 2:1.

«Арсенал» победил – как же хорош Сака!

Команда Артеты дома разобралась с «Севильей», у Букайо Сака гол и ассист. В первом тайме выкатил на Леандро Троссарда, во втором – убежал к воротам и забил сам.

У Сака уже 6+7 в 15 играх сезона. И второй домашний матч в ЛЧ подряд, в котором он и забивает, и раздает. Предыдущим игроком «Арсенала», который выдавал такую результативную серию на «Эмирейтс», был Сеск Фабрегас в 2007-м. К слову, испанец тоже делал это против «Севильи».

● В параллельном матче «ПСВ» обыграл «Ланс» 1:0 – первая победа команды из Эйндховена. Благодаря этому поднялись на второе место в группе.

Фото: Ricardo Larreina/Keystone Press Agency, IMAGO//www.imago-images.de/Global Look Press; East News/Pierre-Philippe MARCOU / AFP