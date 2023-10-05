«Ньюкасл» раздавил «ПСЖ» 4 голами. Первая победа в ЛЧ за 20 лет!

Это было легко.

«Ньюкасл» смял «ПСЖ» 4:1, обеспечив комфорт еще в первом тайме (2:0). Результат, который еще совсем недавно было сложно вообразить.

Как все случилось?

«ПСЖ» сразу поплыл. Маркиньос привез, Доннарумма пропустил под собой

Хозяева встретили парижан максимально агрессивным прессингом – и к 16-й минуте гипердавление принесло первый гол: железный Маркиньос не выдержал и неаккуратно вынес мяч из штрафной.

А там оказался Бруно Гимараэс. Бразилец скинул головой под удар Александеру Исаку.

Доннарумма с трудом потащил первый удар, но на добивании оказался Мигель Альмирон. 1:0!

Мбаппе вообще ничего не понял. Что они себе позволяют?

Под конец тайма «Ньюкасл» уложил еще и второй: Джамаал Ласселс пробил головой после подачи со штрафного, мяч отскочил в створ. Доннарумма смахнул вбок, а затем отбил добивание Гимараэса с острого угла. Но Бруно не успокаивался – и накинул во вратарскую на Дэна Берна.

И снова Доннарумма вытащил, но мяч уже оказался за линией! Это четко видно на повторе.

Игроки «ПСЖ» спорили с рефери Иштваном Ковачем из-за руки Ласселса. Но ВАР не увидел криминала.

Как и в предголевой передаче. Здесь точно все по правилам.

«Ньюкасл» и не думал успокаиваться. Уже на 50-й минуте Шон Лонгстафф прибежал во вратарскую и откликнулся на пас Кирана Триппьера. 3:0!

Доннарумма пустил мяч под собой.

«ПСЖ» хватило только на один гол: на 56-й минуте счет размочил Люка Эрнандес. А под конец «Ньюкасл» еще и оформил фаталити: Фабиан Шер вытянулся из центра защиты и уложил в самую девятку. Без шансов для Доннаруммы.

4:1 – первая победа «Ньюкасла» в этой ЛЧ!

«ПСЖ» получил 3 гола второй раз за 9 матчей

Фиксируем печаль.

● «ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот «Ньюкасла» в первом тайме (хозяева – четыре раза). При этом Париж владел мячом 65% времени первого тайма.

● Парижане пропустили три гола во второй раз за 9 матчей при Энрике – до этого так же мощно получали в Лиге 1 от «Ниццы» (2:3). В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м.

● «Ньюкасл» выиграл в ЛЧ впервые с 2003-го: тогда уложили «Байер» (3:1), хет-трик оформил Алан Ширер.

Теперь у англичан 4 очка, у «ПСЖ» – 3. «Ньюкасл» дважды подряд сыграет с «Дортмундом», а парижан ждет «Милан».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan, Stu Forster; East News/PAUL ELLIS/AFP