«Ньюкасл» раздавил «ПСЖ» 4 голами. Первая победа в ЛЧ за 20 лет!
Это было легко.
«Ньюкасл» смял «ПСЖ» 4:1, обеспечив комфорт еще в первом тайме (2:0). Результат, который еще совсем недавно было сложно вообразить.
Как все случилось?
«ПСЖ» сразу поплыл. Маркиньос привез, Доннарумма пропустил под собой
Хозяева встретили парижан максимально агрессивным прессингом – и к 16-й минуте гипердавление принесло первый гол: железный Маркиньос не выдержал и неаккуратно вынес мяч из штрафной.
А там оказался Бруно Гимараэс. Бразилец скинул головой под удар Александеру Исаку.
Доннарумма с трудом потащил первый удар, но на добивании оказался Мигель Альмирон. 1:0!
Мбаппе вообще ничего не понял. Что они себе позволяют?
Под конец тайма «Ньюкасл» уложил еще и второй: Джамаал Ласселс пробил головой после подачи со штрафного, мяч отскочил в створ. Доннарумма смахнул вбок, а затем отбил добивание Гимараэса с острого угла. Но Бруно не успокаивался – и накинул во вратарскую на Дэна Берна.
И снова Доннарумма вытащил, но мяч уже оказался за линией! Это четко видно на повторе.
Игроки «ПСЖ» спорили с рефери Иштваном Ковачем из-за руки Ласселса. Но ВАР не увидел криминала.
Как и в предголевой передаче. Здесь точно все по правилам.
«Ньюкасл» и не думал успокаиваться. Уже на 50-й минуте Шон Лонгстафф прибежал во вратарскую и откликнулся на пас Кирана Триппьера. 3:0!
Доннарумма пустил мяч под собой.
«ПСЖ» хватило только на один гол: на 56-й минуте счет размочил Люка Эрнандес. А под конец «Ньюкасл» еще и оформил фаталити: Фабиан Шер вытянулся из центра защиты и уложил в самую девятку. Без шансов для Доннаруммы.
4:1 – первая победа «Ньюкасла» в этой ЛЧ!
«ПСЖ» получил 3 гола второй раз за 9 матчей
Фиксируем печаль.
● «ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот «Ньюкасла» в первом тайме (хозяева – четыре раза). При этом Париж владел мячом 65% времени первого тайма.
● Парижане пропустили три гола во второй раз за 9 матчей при Энрике – до этого так же мощно получали в Лиге 1 от «Ниццы» (2:3). В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м.
● «Ньюкасл» выиграл в ЛЧ впервые с 2003-го: тогда уложили «Байер» (3:1), хет-трик оформил Алан Ширер.
Теперь у англичан 4 очка, у «ПСЖ» – 3. «Ньюкасл» дважды подряд сыграет с «Дортмундом», а парижан ждет «Милан».
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 65), Альмирон (Мерфи, 71), Гордон (Таргетт, 90), Исак.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Витинья, 64), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 57), Гонсалу Рамуш.
- Предупреждения:
- Эрнандес (38), Хакими (43), Бруно Гимараэс (45), Дембеле (67), Гордон (70), Заир-Эмери (81), Поуп (87).
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan, Stu Forster; East News/PAUL ELLIS/AFP
Камон, 2022 это прошлый сезон. Они после той игры с Реалом сколько игр провели в ЛЧ? 2? 😁
Во вторых, даже от Реала не пропускали 4.
В третьих, Неймар это дно в финал вытаскивал