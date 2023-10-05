Вы это видели?
Блог

«Ньюкасл» раздавил «ПСЖ» 4 голами. Первая победа в ЛЧ за 20 лет!

ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
Мигель Альмирон Мигель Альмирон
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
судьи судьи
Дэн Берн Дэн Берн
Футбол Футбол

Это было легко.

«Ньюкасл» смял «ПСЖ» 4:1, обеспечив комфорт еще в первом тайме (2:0). Результат, который еще совсем недавно было сложно вообразить. 

Как все случилось? 

«ПСЖ» сразу поплыл. Маркиньос привез, Доннарумма пропустил под собой  

Хозяева встретили парижан максимально агрессивным прессингом – и к 16-й минуте гипердавление принесло первый гол: железный Маркиньос не выдержал и неаккуратно вынес мяч из штрафной.

А там оказался Бруно Гимараэс. Бразилец скинул головой под удар Александеру Исаку.

Доннарумма с трудом потащил первый удар, но на добивании оказался Мигель Альмирон. 1:0!

Мбаппе вообще ничего не понял. Что они себе позволяют?

Под конец тайма «Ньюкасл» уложил еще и второй: Джамаал Ласселс пробил головой после подачи со штрафного, мяч отскочил в створ. Доннарумма смахнул вбок, а затем отбил добивание Гимараэса с острого угла. Но Бруно не успокаивался – и накинул во вратарскую на Дэна Берна.

И снова Доннарумма вытащил, но мяч уже оказался за линией! Это четко видно на повторе.

Игроки «ПСЖ» спорили с рефери Иштваном Ковачем из-за руки Ласселса. Но ВАР не увидел криминала. 

Как и в предголевой передаче. Здесь точно все по правилам. 

«Ньюкасл» и не думал успокаиваться. Уже на 50-й минуте Шон Лонгстафф прибежал во вратарскую и откликнулся на пас Кирана Триппьера. 3:0!

Доннарумма пустил мяч под собой.

«ПСЖ» хватило только на один гол: на 56-й минуте счет размочил Люка Эрнандес. А под конец «Ньюкасл» еще и оформил фаталити: Фабиан Шер вытянулся из центра защиты и уложил в самую девятку. Без шансов для Доннаруммы.

4:1 – первая победа «Ньюкасла» в этой ЛЧ!

«ПСЖ» получил 3 гола второй раз за 9 матчей

Фиксируем печаль.

● «ПСЖ» ни разу не пробил в створ ворот «Ньюкасла» в первом тайме (хозяева – четыре раза). При этом Париж владел мячом 65% времени первого тайма. 

● Парижане пропустили три гола во второй раз за 9 матчей при Энрике – до этого так же мощно получали в Лиге 1 от «Ниццы» (2:3). В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м.

● «Ньюкасл» выиграл в ЛЧ впервые с 2003-го: тогда уложили «Байер» (3:1), хет-трик оформил Алан Ширер.

Теперь у англичан 4 очка, у «ПСЖ» – 3. «Ньюкасл» дважды подряд сыграет с «Дортмундом», а парижан ждет «Милан».

Ньюкасл Англия – ПСЖ Франция 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Альмирон, 2:0 – 39 Берн, 3:0 – 50 Лонгстафф, 3:1 – 56 Эрнандес, 4:1 – 90 Шер.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 65), Альмирон (Мерфи, 71), Гордон (Таргетт, 90), Исак.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Витинья, 64), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 57), Гонсалу Рамуш.
Предупреждения:
Эрнандес (38), Хакими (43), Бруно Гимараэс (45), Дембеле (67), Гордон (70), Заир-Эмери (81), Поуп (87).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Regan, Stu Forster; East News/PAUL ELLIS/AFP

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rwpanda
Спасибо Месси и Неймар, что ушли и не мешаете команде играть!
+39
-12
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ycp6vfpk9z
Я все это видел. Спасибо сорокам за возможность сладко поспать.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Harryck
У меня нет какого то хейта в сторону "ПСЖ", но их проект всегда вызывал чувство антипатии. Руководство сами не знают чего хотят, для них главное актуальный глянец иметь, чтобы показывать миру. Стратегически же их бросает из стороны в сторону, нанимают одного конкретного тренера с особым стилем, стараются покупать для него подходящих игроков (при этом, что большая часть все равно не подходит) и начинают строить с ним команду, результат это разумеется сразу не даёт, а они его хотят здесь и сразу - увольняют этого тренера, берут совершенно другого с противоположным стилем и начинают все заново, но опять же почти с теми же игроками. И так постоянно по кругу. Текущий проект Энрике вообще не понятен - взяли специфичного тренера, при этом отпустили некоторых игроков, которые как раз ему подходили а закупили напротив спорных и на странные позиции для усиления. В итоге все как обычно пока до нового цикла. Символично что шейхи другого проекта на контрасте показывают, как противоположный подход работает эффективнее.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Бубльгумов
В тексте 3:1 у вас. Поправьте, пожалуйста
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ rwpanda
Спасибо Месси и Неймар, что ушли и не мешаете команде играть!
С Месси и Неймаром, которые как Мбаппе при первом голе смотрели б на убегающего соперника - боюсь, было б хуже даже))
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sintenced
А что, может нам взять в аренду этого француза, который бегал под номером 7? Будет периодически подменять Гордона, пока Барнс травмирован.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Азрет-Али Айбазов
С Нейем и Месси в составе ПСЖ, Ньюкасл играл бы куда скромнее в атаке, всë время думая о защите.
О да. Посмотри матч псж с реалом. Когда на половине поля псж было больше игроков реала. А Месси мбапе и Неймар в это время охраняли центральный круг.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Некто
Эти болельщики заслуживают побед
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flux
Удивлен, ньюкасл аж на 90 минуте прессинговал и в итоге забили 4ый. Они всегда так играют?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flux
Ответ Harryck
У меня нет какого то хейта в сторону "ПСЖ", но их проект всегда вызывал чувство антипатии. Руководство сами не знают чего хотят, для них главное актуальный глянец иметь, чтобы показывать миру. Стратегически же их бросает из стороны в сторону, нанимают одного конкретного тренера с особым стилем, стараются покупать для него подходящих игроков (при этом, что большая часть все равно не подходит) и начинают строить с ним команду, результат это разумеется сразу не даёт, а они его хотят здесь и сразу - увольняют этого тренера, берут совершенно другого с противоположным стилем и начинают все заново, но опять же почти с теми же игроками. И так постоянно по кругу. Текущий проект Энрике вообще не понятен - взяли специфичного тренера, при этом отпустили некоторых игроков, которые как раз ему подходили а закупили напротив спорных и на странные позиции для усиления. В итоге все как обычно пока до нового цикла. Символично что шейхи другого проекта на контрасте показывают, как противоположный подход работает эффективнее.
С маркетинговой точки зрения, проект ПСЖ довольно успешен был. Заработали имя и кучу «фанатов». Дальше посмотрим как будут развиваться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waiway
Уганул с оборота "В ЛЧ – впервые с 1:3 от «Реала» в 2022-м."
Камон, 2022 это прошлый сезон. Они после той игры с Реалом сколько игр провели в ЛЧ? 2? 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Вангую, что Ньюкасл скоро станет основным соперником Сити в Англии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
У англичан похоже появился родной топ тренер. Хау молодец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Harryck
У меня нет какого то хейта в сторону "ПСЖ", но их проект всегда вызывал чувство антипатии. Руководство сами не знают чего хотят, для них главное актуальный глянец иметь, чтобы показывать миру. Стратегически же их бросает из стороны в сторону, нанимают одного конкретного тренера с особым стилем, стараются покупать для него подходящих игроков (при этом, что большая часть все равно не подходит) и начинают строить с ним команду, результат это разумеется сразу не даёт, а они его хотят здесь и сразу - увольняют этого тренера, берут совершенно другого с противоположным стилем и начинают все заново, но опять же почти с теми же игроками. И так постоянно по кругу. Текущий проект Энрике вообще не понятен - взяли специфичного тренера, при этом отпустили некоторых игроков, которые как раз ему подходили а закупили напротив спорных и на странные позиции для усиления. В итоге все как обычно пока до нового цикла. Символично что шейхи другого проекта на контрасте показывают, как противоположный подход работает эффективнее.
Самое угарное это , что Вератти отпустили, хотя именно он идеально подходил под тотальный контроль Энрике. 🤦🏻‍♂️😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marten Lunnar
Что? ПСЖ опять мимо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ flux
Удивлен, ньюкасл аж на 90 минуте прессинговал и в итоге забили 4ый. Они всегда так играют?
Это ж Англия, мисье! 💂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азрет-Али Айбазов
Ответ King_X
С Месси и Неймаром, которые как Мбаппе при первом голе смотрели б на убегающего соперника - боюсь, было б хуже даже))
С Нейем и Месси в составе ПСЖ, Ньюкасл играл бы куда скромнее в атаке, всë время думая о защите.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waiway
Ответ Газонокосильщик Хави
О да. Посмотри матч псж с реалом. Когда на половине поля псж было больше игроков реала. А Месси мбапе и Неймар в это время охраняли центральный круг.
Ну, во первых, это Реал.
Во вторых, даже от Реала не пропускали 4.
В третьих, Неймар это дно в финал вытаскивал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кыш Мыш
Ответ rwpanda
Спасибо Месси и Неймар, что ушли и не мешаете команде играть!
Ага...кстати!..тут,главное,петь на тренировках...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азрет-Али Айбазов
Ответ Газонокосильщик Хави
О да. Посмотри матч псж с реалом. Когда на половине поля псж было больше игроков реала. А Месси мбапе и Неймар в это время охраняли центральный круг.
Не сравнивай Ньюкасл с Реалом. Это команды разного уровня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Harryck
У меня нет какого то хейта в сторону "ПСЖ", но их проект всегда вызывал чувство антипатии. Руководство сами не знают чего хотят, для них главное актуальный глянец иметь, чтобы показывать миру. Стратегически же их бросает из стороны в сторону, нанимают одного конкретного тренера с особым стилем, стараются покупать для него подходящих игроков (при этом, что большая часть все равно не подходит) и начинают строить с ним команду, результат это разумеется сразу не даёт, а они его хотят здесь и сразу - увольняют этого тренера, берут совершенно другого с противоположным стилем и начинают все заново, но опять же почти с теми же игроками. И так постоянно по кругу. Текущий проект Энрике вообще не понятен - взяли специфичного тренера, при этом отпустили некоторых игроков, которые как раз ему подходили а закупили напротив спорных и на странные позиции для усиления. В итоге все как обычно пока до нового цикла. Символично что шейхи другого проекта на контрасте показывают, как противоположный подход работает эффективнее.
они как раз знают, что хотят, но так не бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waiway
Ответ Имя Фамилия
Против Ньюкасла, Ниццы и Клермона везде эти дурацкие эксперименты Энрике с полузащитой. Не стоит недооценивать ПСЖ, в своей обычной схеме они могут обыграть любую команду. ПСЖ уверен в выходе из группы и ставит перед собой более масштабные задачи, поэтому вначале пытаются больше экспериментировать и подойти к плей-офф имея несколько наработанных тактик, пусть и в ущерб текущим результатам. Другое дело, что если схема очевидно не работает, то её следовало бы поменять в перерыве, а ещё лучше в середине первого тайма. Но тут уже играет роль догматичный характер Энрике. И вообще если это не сработало против Клермона с последнего места, то с чего ты взял, что это может сработать против топовой команды АПЛ?
Надеюсь, их накажут за такой неадекват. Быть уверенным в выходе из группы с Ньюкаслом, Миланом и Боруссией, и пускаться в эксперименты в выездном матче? Удачи в Лиги Европы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gravdaar Iyaad
Плюнули в черепаху ) в то же время Беллингем зажигает в Мадриде
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Против Ньюкасла, Ниццы и Клермона везде эти дурацкие эксперименты Энрике с полузащитой. Не стоит недооценивать ПСЖ, в своей обычной схеме они могут обыграть любую команду. ПСЖ уверен в выходе из группы и ставит перед собой более масштабные задачи, поэтому вначале пытаются больше экспериментировать и подойти к плей-офф имея несколько наработанных тактик, пусть и в ущерб текущим результатам. Другое дело, что если схема очевидно не работает, то её следовало бы поменять в перерыве, а ещё лучше в середине первого тайма. Но тут уже играет роль догматичный характер Энрике. И вообще если это не сработало против Клермона с последнего места, то с чего ты взял, что это может сработать против топовой команды АПЛ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ответ Газонокосильщик Хави
Ну без месси они в полуфинал и финал заходили. Так что не нужно мастеру испарения приписывать все заслуги
Не проецируй, мастер испарения у тебя в джинсах)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий