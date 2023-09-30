Мудрик наконец забил за «Челси» – в 24-м матче!
Прорвало.
Михаил Мудрик наконец забил за «Челси». Первый гол после трансфера в январе.
Фанаты «Челси», признавайтесь, вы долго этого ждали.
Украинца прорвало в игре с «Фулхэмом»: на 18-й минуте Ливай Колуилл принял мяч на левом фланге и навесил в штрафную. Михаил принял грудью и аккуратно прокинул.
А дальше только Бернд Лено – мяч полетел ему между ног.
Ура!
Это первый гол «Челси» в АПЛ за месяц! Да, они молчали весь сентябрь. Единственный гол – «Брайтону» в Кубке лиги.
Похоже, в октябре прорвало – через минуту после Мудрика отличился еще и Армандо Броя.
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Вот что произошло в «Челси», пока Мудрик ждал дебютный мяч:
● Клуб поменял трех тренеров: сначала ушел Грэм Поттер, потом Фрэнк Лэмпард, который подменял его в конце сезона.
● «Челси» подписал 13 новичков, еще 20 отпустил. Тодд Боули уже дошел до цифры в миллиард евро трансферных затрат. Украинец – четвертый по стоимости после Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса и Уэсли Фофана.
● С января Михаил отдал ровно ассиста – в матчах с «Лестером» (3:1) и «Брайтоном» (1:2).
Почеттино верил в украинца: «Конечно, он талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша. Его культура и все остальное не похожи на латиноамериканскую или любую другую.
Он старается быть более открытым, адаптироваться и быть более вовлеченным в любую ситуацию – не только на поле, но и за его пределами. Это хороший вызов и для него, и для нас».
Недавно Маурисио рассказал, что исполняет с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть вингеру уверенность в себе. Похоже, помогает!
- Дата проведения
- 2 октября, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
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Фулхэм –
Лено, Кастань, Рим, Диоп, Робинсон, Рид (Кэрни, 65), Перейра (Лукич, 75), Пальинья, Уилсон (Ивоби, 54), Виллиан, Хименес (Винисиус, 53).
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Челси –
Санчес, Кукурелья, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Фернандес (Матос, 90), Кайседо (Мадуэке, 90), Мудрик (Матсен, 46), Палмер (Угочукву, 78), Броя (Стерлинг, 65).
Пока «Челси» не забивал… Почеттино 39 раз сказал «нужно», а вы написали более 580 тысяч комментариев
Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP, AP Photo/Kin Cheung
- догнал Алиссона по голам в АПЛ
- побил сухую серию Чеха
- за один тайм забил столько же, сколько Челси во всех турнирах за сентябрь
- в этом сезоне в АПЛ забил больше голов, чем Грилиш, Санчо, Антони вместе взятые
Машина!