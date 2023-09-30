Мудрик наконец забил за «Челси» – в 24-м матче!

Прорвало.

Михаил Мудрик наконец забил за «Челси». Первый гол после трансфера в январе.

Фанаты «Челси», признавайтесь, вы долго этого ждали.

Украинца прорвало в игре с «Фулхэмом»: на 18-й минуте Ливай Колуилл принял мяч на левом фланге и навесил в штрафную. Михаил принял грудью и аккуратно прокинул.

А дальше только Бернд Лено – мяч полетел ему между ног.

Ура!

Это первый гол «Челси» в АПЛ за месяц! Да, они молчали весь сентябрь. Единственный гол – «Брайтону» в Кубке лиги.

Похоже, в октябре прорвало – через минуту после Мудрика отличился еще и Армандо Броя.

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Вот что произошло в «Челси», пока Мудрик ждал дебютный мяч:

● Клуб поменял трех тренеров: сначала ушел Грэм Поттер, потом Фрэнк Лэмпард, который подменял его в конце сезона.

● «Челси» подписал 13 новичков, еще 20 отпустил. Тодд Боули уже дошел до цифры в миллиард евро трансферных затрат. Украинец – четвертый по стоимости после Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса и Уэсли Фофана.

● С января Михаил отдал ровно ассиста – в матчах с «Лестером» (3:1) и «Брайтоном» (1:2).

Почеттино верил в украинца: «Конечно, он талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша. Его культура и все остальное не похожи на латиноамериканскую или любую другую.

Он старается быть более открытым, адаптироваться и быть более вовлеченным в любую ситуацию – не только на поле, но и за его пределами. Это хороший вызов и для него, и для нас».

Недавно Маурисио рассказал, что исполняет с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть вингеру уверенность в себе. Похоже, помогает!

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP, AP Photo/Kin Cheung