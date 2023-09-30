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Мудрик наконец забил за «Челси» – в 24-м матче!

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Прорвало.

Михаил Мудрик наконец забил за «Челси». Первый гол после трансфера в январе. 

Фанаты «Челси», признавайтесь, вы долго этого ждали.

Украинца прорвало в игре с «Фулхэмом»: на 18-й минуте Ливай Колуилл принял мяч на левом фланге и навесил в штрафную. Михаил принял грудью и аккуратно прокинул.

А дальше только Бернд Лено – мяч полетел ему между ног.

Ура!

Это первый гол «Челси» в АПЛ за месяц! Да, они молчали весь сентябрь. Единственный гол – «Брайтону» в Кубке лиги.

Похоже, в октябре прорвало – через минуту после Мудрика отличился еще и Армандо Броя.

***

Вот что произошло в «Челси», пока Мудрик ждал дебютный мяч:

● Клуб поменял трех тренеров: сначала ушел Грэм Поттер, потом Фрэнк Лэмпард, который подменял его в конце сезона. 

● «Челси» подписал 13 новичков, еще 20 отпустил. Тодд Боули уже дошел до цифры в миллиард евро трансферных затрат. Украинец – четвертый по стоимости после Мойсеса Кайседо, Энцо Фернандеса и Уэсли Фофана.

● С января Михаил отдал ровно ассиста – в матчах с «Лестером» (3:1) и «Брайтоном» (1:2).

Почеттино верил в украинца: «Конечно, он талантливый игрок, но с ним нужно работать не спеша. Его культура и все остальное не похожи на латиноамериканскую или любую другую.

Он старается быть более открытым, адаптироваться и быть более вовлеченным в любую ситуацию – не только на поле, но и за его пределами. Это хороший вызов и для него, и для нас».

Недавно Маурисио рассказал, что исполняет с Мудриком кроссбар-челлендж, чтобы вернуть вингеру уверенность в себе. Похоже, помогает!

Фулхэм – Челси 0:2 (0:2, 0:0)
Дата проведения
2 октября, 22.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Мудрик, 0:2 – 19 Броя.
ФулхэмЛено, Кастань, Рим, Диоп, Робинсон, Рид (Кэрни, 65), Перейра (Лукич, 75), Пальинья, Уилсон (Ивоби, 54), Виллиан, Хименес (Винисиус, 53).
ЧелсиСанчес, Кукурелья, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Фернандес (Матос, 90), Кайседо (Мадуэке, 90), Мудрик (Матсен, 46), Палмер (Угочукву, 78), Броя (Стерлинг, 65).
Предупреждения:
Кукурелья (34), Палмер (55), Перейра (57), Стерлинг (68), Санчес (87).

Пока «Челси» не забивал… Почеттино 39 раз сказал «нужно», а вы написали более 580 тысяч комментариев

Фото: East News/ADRIAN DENNIS/AFP, AP Photo/Kin Cheung

15 комментариев

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Имя Фамилия
Мудрик забил половину голов Челси за последний месяц 💪
+22
-2
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Отец Абду
Сегодня у Мудрика несколько важных рекордов:

- догнал Алиссона по голам в АПЛ
- побил сухую серию Чеха
- за один тайм забил столько же, сколько Челси во всех турнирах за сентябрь
- в этом сезоне в АПЛ забил больше голов, чем Грилиш, Санчо, Антони вместе взятые

Машина!
+21
-4
+17
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Grime Font
у Санчеса 3 сухаря. больше всех в лиге.
+13
-1
+12
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Мудрик забил половину голов Челси за последний месяц 💪
Быстрее бы Нкунку вернулся
+8
-1
+7
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Writer 1
Челси невероятно попал с Почем, он что в Саутгемптоне, что в ТТХ раскрывал таланты и ставил команде смотрибельный футбол, учитывая, что на старте он даже английского не знал. Не удивлюсь, что Броя и Мудрик раскроются, тем более последний начал что-то показывать на поле. Очень жду возвращения Нкунку.
+8
-2
+6
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Ярик01
А что картинками, неужели окко или матчтв защищают свои права на то, что не показывают в России
+2
0
+2
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Антон Киселёв
Ответ Имя Фамилия
Ты тут один такой.
А, ну ок
+1
0
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Антон Киселёв
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CJ7
После первого тайма заменили, чтобы пацану эйфория глаза не затуманила, и он второй на радостях не забил в свои, так как ворота счастливыми оказались
+1
-1
0
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Имя Фамилия
Мудрик забил половину голов Челси за последний месяц 💪
Тащер🤣🤣🤣
0
0
0
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Имя Фамилия
Ответ Антон Киселёв
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Ты тут один такой.
+4
-4
0
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