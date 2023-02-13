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2 дня назад Гальтье говорил, что Мбаппе не сыграет с «Баварией». Угадаете, кто включен в заявку «ПСЖ»?

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Нагельсманн не зря переживал.

«Бавария» и «ПСЖ» еще не сыграли даже первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов, а у этой дуэли уже есть цельный драматический сюжет с травмой Килиана Мбаппе, который вроде как должен был точно пропустить первый матч. 

Похоже, не пропустит.

Эпичный таймлайн: травма Мбаппе, спор Гальтье и Нагельсманна, решение Гальтье, что Мбаппе не сыграет – и Мбаппе в заявке на матч!

1 февраля Мбаппе получил травму в матче с «Монпелье» (3:1), под него жестко подкатился опорник Лео Леруа. Вообще ужасная игра для Килиана: дважды не забил с пенальти, промазал по пустым, травмировался.

2 февраля сайт «ПСЖ» представил подробности: у Килиана повреждение бицепса бедра левой ноги, он выбыл на три недели. Получается, не должен был сыграть с «Баварией» – до первого матча оставалось две недели.

3 февраля о травме Мбаппе спросили тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Немец только посмеялся: «Формулировка на сайте «ПСЖ» довольно туманная. Что-то около трех недель. Если это не структурное повреждение, то я не думаю, что Мбаппе пропустит игру. Поэтому я готовлюсь как обычно, считая, что он сыграет. Конечно, они могут скрыть информацию о структурной травме, словно играя в покер. Но, может быть, и наоборот: они говорят, что он выбыл, а он сыграет».

5 февраля Кристоф Гальтье впервые прокомментировал травму Мбаппе, использовав заявление Нагельсманна: «Я не обязан отвечать ему. Я прочитал его комментарии, на этом все. Такое поведение – не в стиле клуба и вообще не в моем стиле».

Однако уже через пару дней французские медиа потихоньку сообщали о возвращении Мбаппе. 9 февраля Le Parisien инсайдил, что и сам Мбаппе, и «ПСЖ» рассчитывают, что к «Баварии» Килиан вернется.

Нагельсманн 11 февраля снова общался с журналистами – и настаивал на прежнем. «Я много читал о нападках, но на самом деле мои слова не были таковыми. Если игрок «выбывает», а потом он играет, все говорят: «Что за идиот этот Нагельсманн? Он позволил ослепить себя». Мой ответ просто заключался вот в чем: я готовлюсь так, будто Мбаппе будет играть, то же самое касается и Месси, я готовлю команду так, как будто они оба будут играть, потому что у них есть другие хорошие игроки, которые могут занять эти позиции».

В этот же день с журналистами после поражения от «Монако» в Лиге 1 общался Гальтье. Тут начинается самая забавная часть хроники. На вопрос об участии Мбаппе в матче с «Баварией» он отвечает так: «Нет. Думаю, Мбаппе не сыграет. Предстоят и другие матчи, мы не хотим рисковать его здоровьем. Мы надеемся, что он успешно восстановится».

Внезапно 12 февраля, в воскресенье, менее чем через 24 часа после заявления Гальтье Мбаппе проводит тренировку в общей группе. Он выполнял обычные упражнения без мяча, в конце тренировки была сессия ударов по воротам.

13 февраля «ПСЖ» объявил заявку на игру с «Баварией» – Мбаппе есть. Как и Лео Месси и Марко Верратти, пропустившие последний матч из-за травмы. 

Гальтье прокомментировал это так: «Я приму наиболее разумное решение насчет включения Мбаппе в стартовый состав. Первым человеком, которого я послушаю, будет Килиан».

Ооочень много травм «ПСЖ» перед ЛЧ + кишечная инфекция

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier, Eric Gaillard

6 комментариев

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LLiriKK
Никогда не симпатизировал «Баварии», но надеюсь, что завтра они вынесут эту лицемерно-склочную шейховскую помойку вперед ногами, которая ещё и демонстративно плюёт на свой внутренний чемпионат, считая, что они якобы всех там уже лучше, хотя жизнь доказывает обратное. Пускай дальше пройдёт футбол!
+1
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+1
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Bayern2004
Мюнхену всё равно.
Побеждать ПСЖ с кем либо в составе,либо не с тем,кто вне его.
Аллез Мюнхен!
+2
0
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Ильдар1982
Ответ Caballero del honor
О каком ещё стиле говорит тренер бесстилевого клуба?! По-детски наивно и довольно неприятно выглядит вся эта околосоставная возня. Надеюсь, аукнется мешку.
Нагельсман знал да и в принципе пофиг если Бавария сыграет хорошо то он им не поможет.
+2
0
+2
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Caballero del honor
О каком ещё стиле говорит тренер бесстилевого клуба?! По-детски наивно и довольно неприятно выглядит вся эта околосоставная возня. Надеюсь, аукнется мешку.
+7
0
+7
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Тиджани Бабангида
Для ПСЖ Лига чемпионов - самая главная цель . Оттого Галатье готов рискнуть всем
+2
0
+2
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igls54
Чем больше химичит с составом ПСЖ, тем меньше шансов против Баварии
+8
-1
+7
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