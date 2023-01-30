В Кубке Англии показали круглую красную карточку! И это не нововведение, вы могли такое видеть и в АПЛ
Их используют уже давно.
Возможно, вы слышали о матча 4 раунда Кубка Англии между «Рексхэмом» из пятого дивизиона и «Шеффилд Юнайтед». Игра закончилась яркой ничьей 3:3 с двумя голами в самой концовке: на 86-й минуте Пол Маллин вывел «Рексхэм» вперед, но защитник «Шеффилда» Джон Иган на 95-й сравнял счет – теперь будет переигровка. У этой встречи была и другая яркая деталь.
За 19 минут до конца основного времени полузащитник гостей Дэниэл Джеббисон получил красную карточку. Вернее красный круг.
А почему карточка круглая?
На форуме о судействе Refchat объяснили: «Круглые и овальные карточки изначально были введены для помощи игрокам, которые не могли различать цвета.
Это также должно было помочь судье, который хочет быстро показать карточку, а ее форма подсказывает, какую он достает из кармана».
Какие судьи их уже использовали?
Подобное фиксировалось еще в 90-е и нулевые. Даже на топ-уровне! Например, арбитр Урия Ренни в матче АПЛ против «Сандерленаа» показывал такую Рою Кину.
Фото: Getty Images
А это Пол Тирни показывает красную Тому Хаддлстоуну из «Халла» в матче АПЛ. Да, на заднем фоне Харри Магуайр – тогда он еще играл за «Халл». А на переднем легендарный Гарет Барри.
Роджер Ист в игре АПЛ удаляет Уэса Брауна. Правда, красная карточка в том эпизоде должна была уйти другому человеку – Джону О’Ши.
Роджер Ист доставал круглую красную карточку и во второй раз – удалил Кристофера Шиндлера в матче АПЛ «Хаддерсфилд» – «Вест Бромвич».
Дин Уайтстоун удаляет Нила Дэннза из «Кристал Пэлас» в апреле 2010 года в Чемпионшипе.
Кирон Дайер получил красную за участие в потасовке в матче АПЛ «Ньюкасл» – «Астон Вилла» в 2005-м.
А здесь полузащитник «Челси» Марсель Десайи пытается остановить судью Марка Холзи, доставшего круглую красную карточку для Джимми-Флойда Хассельбайнка в матче Кубка английской футбольной лиги.
В каких-то еще видах спорта есть круглые красные карточки?
Да, в хоккее на траве. Там судья может показать три карточки.
• Зеленая карточка в форме треугольника: удаление на 2 минуты матча.
• Желтая карточка в форме прямоугольника: удаление на 5/10 минут в зависимости от серьезности нарушения.
• Красная карточка в форме круга: удаление до конца матча.
Вот пример круглой красной карточки в хоккее на траве: за это нарушение игрока сборной Пакистана Тарика Азиза удалили и затем дисквалифицировали на 6 месяцев.
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Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford /Allsport, Phil Cole, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Mark Robinson; East News/al Sport Media via AP Images, MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP
знаю, что купюры Евро все разног размера именно для слепых в том числе, но вот форма карточек... Думаю, судья наощупь тоже не сразу понимает, что достаёт.
Я после заголовка думал, что такая форма не натирает задницу арбитру выпирающими углами :))