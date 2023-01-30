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В Кубке Англии показали круглую красную карточку! И это не нововведение, вы могли такое видеть и в АПЛ

Кубок Англии Кубок Англии
Рексхэм Рексхэм
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Футбол Футбол

Их используют уже давно.

Возможно, вы слышали о матча 4 раунда Кубка Англии между «Рексхэмом» из пятого дивизиона и «Шеффилд Юнайтед». Игра закончилась яркой ничьей 3:3 с двумя голами в самой концовке: на 86-й минуте Пол Маллин вывел «Рексхэм» вперед, но защитник «Шеффилда» Джон Иган на 95-й сравнял счет – теперь будет переигровка. У этой встречи была и другая яркая деталь.  

За 19 минут до конца основного времени полузащитник гостей Дэниэл Джеббисон получил красную карточку. Вернее красный круг. 

А почему карточка круглая?

На форуме о судействе Refchat объяснили: «Круглые и овальные карточки изначально были введены для помощи игрокам, которые не могли различать цвета.

Это также должно было помочь судье, который хочет быстро показать карточку, а ее форма подсказывает, какую он достает из кармана».

Какие судьи их уже использовали?

Подобное фиксировалось еще в 90-е и нулевые. Даже на топ-уровне! Например, арбитр Урия Ренни в матче АПЛ против «Сандерленаа» показывал такую Рою Кину.

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Фото: Getty Images

А это Пол Тирни показывает красную Тому Хаддлстоуну из «Халла» в матче АПЛ. Да, на заднем фоне Харри Магуайр – тогда он еще играл за «Халл». А на переднем легендарный Гарет Барри.

Роджер Ист в игре АПЛ удаляет Уэса Брауна. Правда, красная карточка в том эпизоде должна была уйти другому человеку – Джону О’Ши.

Роджер Ист доставал круглую красную карточку и во второй раз – удалил Кристофера Шиндлера в матче АПЛ «Хаддерсфилд» – «Вест Бромвич».

Дин Уайтстоун удаляет Нила Дэннза из «Кристал Пэлас» в апреле 2010 года в Чемпионшипе.

Кирон Дайер получил красную за участие в потасовке в матче АПЛ «Ньюкасл» – «Астон Вилла» в 2005-м.

А здесь полузащитник «Челси» Марсель Десайи пытается остановить судью Марка Холзи, доставшего круглую красную карточку для Джимми-Флойда Хассельбайнка в матче Кубка английской футбольной лиги.

В каких-то еще видах спорта есть круглые красные карточки?

Да, в хоккее на траве. Там судья может показать три карточки.

• Зеленая карточка в форме треугольника: удаление на 2 минуты матча.

• Желтая карточка в форме прямоугольника: удаление на 5/10 минут в зависимости от серьезности нарушения.

• Красная карточка в форме круга: удаление до конца матча.

Вот пример круглой красной карточки в хоккее на траве: за это нарушение игрока сборной Пакистана Тарика Азиза удалили и затем дисквалифицировали на 6 месяцев.

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Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford /Allsport, Phil Cole, Laurence Griffiths, Alex Livesey, Mark Robinson; East News/al Sport Media via AP Images, MATT WEST / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP

10 комментариев

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Abdulla
Почему-то вспомнился арбитр Иванов: https://static.footballhd.ru/uploads/posts/blogs/2018-03/1521020405_24.jpg
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Pol Belov
Ответ Алексей Ильин
Неуместность комментария - 80 уровень
не увиливай, ты ведь явно ждал упоминания о радужности в новости, иначе и на мой комент не обратил бы внимания, ан нет, обратил, даже ответил...
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BuTaJIbKa
неожиданно про дальтоников.
знаю, что купюры Евро все разног размера именно для слепых в том числе, но вот форма карточек... Думаю, судья наощупь тоже не сразу понимает, что достаёт.
Я после заголовка думал, что такая форма не натирает задницу арбитру выпирающими углами :))
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petrovichch
Вообще-то, она не круглая.
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Slava Vestiaz
Ответ Silent2006
На самом деле, разная форма карточек используется для помощи слепым арбитрам. Этот недуг характерен для людей данной профессии.
Шедевр, это коммент должен быть в топе самых заплюсованных комментов 2023 года.
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Алексей Ильин
Ответ Pol Belov
Комментарий удален пользователем
Неуместность комментария - 80 уровень
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent2006
На самом деле, разная форма карточек используется для помощи слепым арбитрам. Этот недуг характерен для людей данной профессии.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Комментарий удален
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Ибрагимкович
Ошибка в 4 слове в статье, у вас редакторы есть?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rainn
Исправьте опечатки
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butukov
Интересно, не знал о такой штуке)
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