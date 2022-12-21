«Ты перебарщиваешь со злорадством». Пирс Морган наехал на Месси – за слишком бурное счастье

Справедливо?

Журналист Пирс Морган – один из самых громких персонажей 2022-го. После скандального интервью с Криштиану Роналду он не успокаивается – стреляет резкими выпадами и цитатами.

Не пропустил и финал ЧМ-2022 – Пирс запускал текстовую трансляцию в твиттере, восторгался игрой Килиана Мбаппе и наезжал на аргентинцев. Особенно досталось Лионелю Месси – главному сопернику португальского товарища Моргана.

Журналист не остановился даже после победы Аргентины. Теперь он обвиняет Лео в излишнем злорадстве: по мнению Пирса, аргентинец слишком сильно празднует успех в соцсетях.

«Окей, Лионель. Мы поняли – ты выиграл чемпионат мира. Слегка перебарщиваешь со злорадством сейчас», – гневно писал Морган.

В чемпионском параде по Буэнос-Айресу он тоже не видел ничего особенного: «И что? Население города составляет 15 млн человек, а остальные 11 млн остались дома, потому что думают, что Марадона все еще аргентинский GOAT?»

Разве Роналду не празднует так же?

Празднует.

Каждое достижение Роналду отмечает максимально помпезно – выкладывает много фото с трофеем и семьей. После победы в Лиге наций-2019 было так:

Свой последний «Золотой мяч» встречал еще большим количеством радости.

После награды FIFA The Best – эпичная фотка на троне, намекающая на место португальца в истории футбола. Конечно же, по его мнению.

Но абсолютный рекорд – победа на Евро-2016. Роналду так был счастлив, что штамповал посты один за другим.

И никто его за это не критиковал.

Фото: instagram.com/leomessi; instagram.com/cristiano