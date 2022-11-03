Нойер перенес рак кожи – потребовалось 3 операции. Он играл за «Баварию» даже во время лечения

Видели пластырь на лице Мануэля?

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сделал неожиданное признание – он победил онкологию. Болельщики узнали об этом, когда кипер вместе с бывшей теннисисткой Анжелик Кербер запустил новую линейку средств по уходу за кожей.

36-летний Нойер признался, что трижды перенес операцию из-за рака кожи. Он никогда раньше не говорил об этом – не уточнил никаких деталей и сейчас.

«У нас обоих личная история заболеваний кожи, – сказал Нойер. – В случае Ангелик это гиперпигментация, связанная с солнцем. В моем случае – рак кожи лица, из-за которого меня трижды оперировали».

Но журналисты Bild раскопали детали: это было в прошлом году. В конце года Нойер проходил курс лечения у дерматолога, не переставая при этом играть за «Баварию». Просто во время матчей он заклеивал поврежденный участок пластырем.

Впервые его заметили с пластырем на лице около носа в декабре – перед матчем с «Боруссией». Весь декабрь Нойер выходил на поле в таком виде, но особо об этом никто не говорил, потому что никто не думал, что все настолько серьезно.

Рак кожи – что это?

Это самое распространенное злокачественное образование. На самом деле, в отличие от других онкологических заболеваний, рак кожи, как правило, заметен почти сразу. Это может быть родинка, которая внезапно изменила форму или цвет, увеличивающееся в размерах пятно или ранка, которая не заживает на протяжении нескольких месяцев.

Что провоцирует заболевание?

Факторов несколько. Это курение, прием иммуносуппрессоров, генетика, родинки (как новообразованные, так и те, которые обусловлены особенностями организма), вирус папилломы человека и ультрафиолетовое и ионизирующее излучение. Собственно, именно солнечное облучение врачи и называют главной причиной образования раковых клеток. Как раз поэтому Нойер и Кербер запустили линейку средств для ухода за кожей.

Прогноз, касающийся выживания пациента при раке кожи, зависит от стадии. Например, от 0 до 1 – высокий процент выживаемости (более 90% в 5-летней перспективе), дальше вероятность снижается, а вот при четвертой и пятой стадии все может быть фатально. Стадии зависят от размеров опухоли и глубины ее проникновения – при нулевой стадии поражен только эпителий, верхний слой кожи, а уже при второй стадии наблюдаются уплотнения, а размер – до пяти сантиметров.

Как избежать рака кожи?

Невозможно полностью исключить вероятность заболевания раком кожи, но ее можно минимизировать – в частности, пользоваться солнцезащитным кремом. У людей, которые длительное время пребывают под солнцем без защиты, вероятность заболеть раком кожи выше. Так что советы мазаться солнцезащитным кремом при походе на пляж – это не только для комфортного загара, но и в первую очередь для спасения собственного здоровья.

Нойеру рак кожи уже не мешает, но плечо все еще беспокоит. Нагельсманн говорит, что кипер скоро вернется

Сейчас Нойер страдает не от рака кожи, а от травмы плеча. Получил ее в октябре, поэтому пропустил аж 7 матчей «Баварии». Но на чемпионате мира-2022 мы без Нойера не останемся – по словам Юлиана Нагельсманна, он может восстановиться уже к матчу с «Гертой» (пройдет 5 ноября).

«Все могут спать спокойно. За последнюю неделю восстановление Мануэля серьезно продвинулось, он уже проводил специальные вратарские тренировки. Возможно, он вернется на поле в матче с «Гертой» в эти выходные, но мы должны наблюдать за его состоянием каждый день», – заявил тренер после игры с «Интером» (2:0) в ЛЧ.

Свен Ульрайх неплохо его заменил (4 сухих матчей из 7), но Мануэль в любом случае номер один. В этом сезоне капитан провел 13 встреч: ему забили 11 мячей, в 6 играх кипер не пропустил.

Фото: East News/IMAGO/Christopher Neundorf, IMAGO/Norbert SCHMIDT; REUTERS/Leon Kuegeler