QR-коды как сердца на форме «Брентфорда» – красивая акция. Ведет на обучающий ролик по спасению человека

Сыграли так с «Челси».

«Бренфторд» на неделе сыграл с «Челси» с QR-кодом в форме сердца – так продвигают ролик о том, как спасти человека при остановке сердца. Еще QR-код был на предматчевых программках и экранах вокруг стадиона.

Это полезная акция: многие умеют делать искусственное дыхание, но только 44% уверены в себе

Еще приятнее, что обучающий ролик сняли игроки первой команды Мадс Роэрслев и Кин Льюис-Поттер. Все это в рамках акции «Сердце Западного Лондона» – ее задача уменьшить смертность от проблем с сердцем.

«Здоровье сердца – это вопрос, который очень важен и для нас, и для местного сообщества. Поместив на футболки QR-код в форме сердца, мы можем использовать нашу платформу для обучения основам сердечно-легочной реанимации. Мы призываем наших болельщиков и всех зрителей потратить две минуты на получение базовых навыков, которые помогут, чтобы ваш друг или член семьи пережил остановку сердца», – говорит исполнительный директор «Брентфорда» Джон Варни.

Судя по статистике, такая акция и правда нужна.

Ежегодно в Великобритании фиксируют больше 30 тысяч случаев внебольничной остановки сердца. И каждая минута без сердечно-легочной реанимации и дефибрилляции снижает шансы выжить на 10 процентов.

Исследование от OnePoll показало, что 74% людей умеют делать искусственное дыхание, но только 44% чувствуют себя уверенно в этом. Похоже, экс-игрок «Челси» Винни Джонс не испытает проблем – только посмотрите, как он учит делать массаж сердца под песню Stayin’ Alive.

Технический директор клуба умер именно из-за проблем с сердцем – в его честь назвали новый тренировочный центр

Новый тренировочный центр «Брентфорда» назвали в честь бывшего технического директора клуба Роберта Роуэна – он умер от сердечной недостаточности всего в 28 лет. В конце 2022-го его семья будет на официальном открытии.

«Для нас большая честь назвать новый центр в честь Роберта. Он был человеком, который оказал большое влияние на «Брентфорд». Его идеи, стремления производили неизгладимое впечатление. Это будет вечным наследием для Роберта, его жены Сюзанны и всей семьи», – сказал председатель совета директоров клуба Клифф Краун.

Крис Роуэн, отец Роберта, рад, что про сына не забывают: «Я сижу и смотрю все матчи «Брентфорда» по телевизору, а фотография Роберта всегда рядом со мной. И мы оба болеем за них. То, что их новый спортивный центр будет носить имя Роберта, наполняет меня и всю нашу семью огромной гордостью».

Забота.

Фото: East News/AP Photo/Alastair Grant; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; REUTERS/Andrew Boyers; brentfordfc.com