Мудрик тащит «Шахтер» в ЛЧ: уже 2+2 за две игры. В АПЛ его не пустили даже за 30 млн евро

После 100 млн за Антони решили выжимать больше.

«Шахтер» уверенно чувствует себя в Лиге чемпионов, несмотря на серьезные кадровые проблемы. В первом туре группового этапа донецкий клуб разгромил на выезде «РБ Лейпциг» (4:1), а сейчас сдержал «Селтик» (1:1).

Первыми забили гости – автогол на 10-й минуте засчитали на Артема Бондаренко. «Шахтер», который проводит домашние еврокубковые матчи в Варшаве, ответил через 20 минут. И отличился, возможно, самый яркий футболист в нынешнем составе «горняков» – Михаил Мудрик.

Георгий Судаков из центра поля выдал разрезающий пас на ход партнера. Мудрик включил фирменную скорость, убежал от защитника и из штрафной сильно пробил над голкипером. Очень эффектно!

Мудрик тащит «Шахтер» в ЛЧ – в Лейпциге тоже солировал он

Перед игрой первого тура в Германии много говорили о плохой форме «Лейпцига» – сообщалось, что Доменико Тедеско на грани увольнения. Старт у него действительно получился слабым: всего 5 очков в стартовых 5 турах.

И все равно «Лейпциг» выглядел фаворитом – хотя бы из-за серьезных потерь «Шахтера». Летом украинский клуб потерял слишком много легионеров. В марте уехали Марлос («Атлетико-Паранаэнсе»), Майкон и Жуниор Мораэс («Коринтианс»), Дентиньо («Сеара»), Винисиус Тобиас («Кастилья»), Алан Патрик и Витао («Интернасьонал»), Тете («Лион») и Давид Хочолава («Копенгаген»).

Летом к ним добавились Давид Нерес («Бенфика»), Додо («Фиорентина»), Маркос Антонио («Лацио»), Фернандо («Ред Булл Зальцбург»), Исмаили («Лилль»), Маркиньос («Крузейро»), Марлон («Монца»), Педриньо («Атлетико Минейро») и Манор Соломон («Фулхэм»).

В обновленном составе обнаружилась свежая звезда – Михаил Мудрик поразил не только скоростью. В Германии 21-летний вингер ассистировал Марьяну Шведу и Ласина Траоре, а еще забил сам. 2+2 в ЛЧ – великолепный результат.

Мудрик почти уехал в АПЛ летом, но помешал переход Антони за 100 млн

Несмотря на крутой перфоманс на старте ЛЧ, 21-летний Мудрик – не новое имя для европейских скаутов: в январе УЕФА включил его в список из 40 перспективных футболистов, за которыми стоит следить в 2022-м.

В декабре переманить украинского вингера пытался «Брентфорд». Новичок АПЛ сделал «Шахтеру» неплохое предложение, но украинский клуб еще до потери легионеров не хотел отпускать талантливого футболиста.

«Брентфорд» предложил Михаилу долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока. А «Шахтеру» 12 млн евро и дополнительные бонусы», – сообщал агент футболиста Алексей Алехин.

Англичане вернулись с улучшенным предложением – 15 млн евро. Журналист Игорь Бурбас писал, что сделка завершена, а сайт CalcioMercato утверждал, что Мудрик уже вылетел в Англию. Но информация не подтвердилась.

« Брентфорд» действительно интересовался. Сперва предложили 12 млн, потом 15 . Нет такого, что Михаил рвется в «Брентфорд» с немыслимой силой. Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера [тогда «Шахтер» еще тренировал Роберто Де Дзерби], который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе. Он себя позиционирует намного сильнее, чем «Брентфорд», – говорил гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин.

Палкин был прав – «Брентфорд» совсем не интересовал Мудрика.

«При всем уважении, я однозначно не перейду в «Брентфорд». Это середняк АПЛ, который не участвует в еврокубках, а для меня самый важный момент – участие в Лиге чемпионов . Я и мои представители поблагодарили «Брентфорд» за предложение, но мы давно вышли из переговоров. Вопрос перехода в этот клуб однозначно закрыт», – сказал Мудрик в мае.

Дальше в борьбу включился «Байер» – вариант, который очень понравился футболисту . Клуб из Леверкузена предлагал аналогичные условия, что и «Брентфорд», но переговоры шли очень сложно.

«Я игрок «Шахтера», но если клуб примет предложение «Байера» – будет здорово. Это единственный клуб, в который я хочу перейти. Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет – останусь в «Шахтере», – говорил Мудрик.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг сообщил, что ради «Байера» Мудрик отверг предложения «Милана» и «Ювентуса». Но немцы так и не договорились с «Шахтером».

Как и «Эвертон». Фабрицио Романо писал, что ливерпульский клуб в июне предложил за вингера 30 млн евро, но тоже получил отказ . Во многом из-за трансфера Антони из «Аякса» в «МЮ» – в украинском клубе вдохновились тем, как голландцы выжали из «МЮ» большие деньги.

«В последнюю неделю трансферного окна «Шахтер» получил предложение от «Эвертона» – 30 млн евро + бонусы. Но позже отказались от переговоров после трансфера Антони за 100 млн евро. В «Шахтере» сказали: «Мы не хотим продавать Мудрика даже за 40 млн, мы хотим больше». Теперь они убеждены, что продадут его за сумасшедшие деньги», – отметил Романо.

После шикарного старта Мудрика в ЛЧ инсайдер добавил: «Теперь вы понимаете, почему они отвергли оффер в 30 млн?»

Но «Эвертон» еще вернется: в сентябре в Liverpool Echо сообщили, что ливерпульцы повторят попытку в зимнее трансферное окно, а конкуренцию им может составить «Арсенал».

Потенциальным покупателям придется выложить очень большую сумму – Романо пишет о 50+ млн. В «Шахтере» уверены, что клуб из-за правил ФИФА о заморозке контрактов потерял 50 млн евро – «горняки» явно захотят компенсировать это за счет выгодной продажи Мудрика. Тем более что уход Михаила может еще сильнее ослабить состав, который просел после отъезда легионеров.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel; East News/AP Photo/Michael Sohn, IMAGO/opokupi; Gettyimages.ru/Ian MacNicol