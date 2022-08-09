Болельщики «МЮ» сорвали трансфер Арнаутовича. Клуб хотел заплатить за 33-летнего форварда с расистским прошлым 10+ млн

«Манчестер Юнайтед» проводит очередное унылое лето. Энтузиазм после прихода Тен Хага быстро сменился трансферными разочарованиями. Начиналось все с интереса к Неймару, Антони и Френки Де Йонгу, но пока клуб привез только Лисандро Мартинеса, Тирелла Маласию и Кристиана Эриксена.

А в выходные (еще до поражения от «Брайтона») стало известно о новой цели Эрика Тен Хага – Марко Арнаутовиче, вероятной замене (или подмене) Роналду. Джанлука Ди Марцию сообщил, что за 33-летнего нападающего «Болоньи», который еще недавно играл в Китае, предложили 9 млн евро, но итальянцы не хотят продавать игрока.

«Юнайтед» не собирался сдаваться, «Болонья» заупрямилась.

«Это не вопрос денег. Марко дает команде такие вещи, которые не оценить деньгами, – говорит спортивный директор Марко Ди Вайо. – Мы хотим, чтобы он остался. Это поможет команде двигаться дальше, он поможет нам стать лучше. Он всегда лучший на тренировках, и это подстегивает других – поэтому для нас он бесценен».

Тренер Синиша Михайлович пытался убедить австрийца не уходить – у них отличные отношения. Потом признал, что решать не ему, но он очень не хотел бы терять Арнаутовича – заменить его непросто.

Издание Il Resto Del Carlino сообщает, что сам Марко в субботу приехал в офис «Болоньи» и попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед». После этого нападающий сыграл в матче Кубка Италии против «Коченцы», но не забил.

С сопротивлением итальянцев «МЮ» бы наверняка справился (готовили предложение на пару миллионов больше), но в дело вступили собственные болельщики.

Тен Хаг знаком с Арнаутовичем – под его присмотром Марко начинал в Нидерландах

Логичный вопрос – зачем Тен Хагу 33-летний нападающий «Болоньи»? Тут есть несколько важных факторов.

• Арнаутович в хорошей форме. В прошлом сезоне в Серии А он забил 14 голов за не самую результативную команду. Вся «Болонья» наколотила скромные 44 мяча, поэтому Марко в ответе практически за треть.

Цифры австрийца выглядят достойно даже в сравнении с другими нападающими Серии А. Столько же забил Осимхен из «Наполи», а Жиру, Рафаэль Леау, Дрис Мертенс, Пауло Дибала и Альваро Мората – меньше.

• Марко хорошо знаком с Премьер-лигой. Он уже играл в «Сток Сити» и «Вест Хэме». В лондонском клубе у Арнаутовича очень приличные 22+12 за 65 матчей. Все это позволило бы не тратить время на адаптацию к английскому футболу.

• Возможно, самая важная причина – знакомство с Эриком Тен Хагом. Новый тренер «Манчестер Юнайтед» предпочитает проверенных футболистов: поэтому этим летом столько слухов связывают «МЮ» с футболистами, так или иначе относящимися к «Аяксу» или чемпионату Голландии.

Арнаутович в «Аяксе» не играл, но начинал карьеру в «Твенте» у Стива Макларена, которому тогда как раз помогал Тен Хаг. 20-летний Марко назабивал тогда на переход в «Интер». А Тен Хаг и Макларен сейчас в штабе «Манчестер Юнайтед» (только поменялись местами) и ждали старого знакомого.

Самуэль Лакхерст из Manchester Evening News говорит, что «МЮ» видел в Арнаутовиче краткосрочное решение проблемы запасного нападающего и идеальный характер для раздевалки, страдающей от недостатка уверенности.

По уровню появились вопросы: Невилл даже отказался комментировать трансфер

Впрочем, у большинства болельщиков кандидатура Арнаутовича сразу вызвала сомнения. Часть не уверена в игровом уровне австрийца. Тут все переживания хорошо выразил бывший нападающий «Блэкберна» Крис Саттон:

«Это настоящая PR-катастрофа! Есть миллион других достойных игроков, с которыми должен связываться «Манчестер Юнайтед». Это очень неправильный шаг в глазах болельщиков, который только усилит давление на Тен Хага».

Гари Невилл тоже не впечатлен. Он отказался комментировать возможный трансфер Арнаутовича, указав на то, что это типичное решение «Юнайтед» последних лет.

«Мне нечего сказать про этот трансфер. Мы уже видели подобное с Фалькао, Ибрагимовичем, Кавани, Игало – этих опытных игроков брали от отчаяния. Это продолжается уже лет 8-10, вошло в привычку. Мы уже даже не злимся и не впечатляемся. Наступил момент, когда я просто не хочу это комментировать», – сказал Невилл.

В Англии вспомнили и фразу Жозе Моуринью 10-летней давности. Португалец сравнил Арнаутовича с Марио Балотелли: «Они лучшие друзья, у них даже проблемы одинаковые: они классные ребята, но с характером ребенка».

Марко припоминали это еще в «Стоке», но тогда Марк Хьюз защитил нападающего, сказав, что сейчас он заматерел, женился, стал отцом и вообще одним из самых зрелых игроков в коллективе. Судя по рассказам из «Болоньи», Арнаутович действительно тянет на лидера раздевалки.

К тому же с самоуверенностью у него никогда проблем не было. После победы «Интера» в Лиге чемпионов Марко сделал себе бутсы с надписью «Победитель Лиги чемпионов» – и в них уехал в «Вердер». Все думали, что австриец прикалывается – он не провел в турнире ни минуты.

Другие препятствия – расистские и сексистские скандалы

Еще одна часть болельщиков выступило против прихода Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» из-за расистских скандалов, в которые влипал нападающий.

Первый случился еще в 2009-м – да-да, в «Твенте» Стива Макларена. В матче против «Виллема II» Арнаутович схлестнулся с Ибраимом Каргбо. Полузащитник из Сьерра-Леоне плотно играл против нападающего, но Марко все-таки забил. После матча Каргбо пожаловался: он хотел пожать руку австрийцу, но в ответ получил только расистские оскорбления.

Федерация футбола Нидерландов тогда даже завела дело, но его быстро закрыли.

Есть и свежий случай – в прошлом году на Евро-2020. Арнаутович забил Северной Македонии и очень рьяно отпраздновал, наговорив нехороших слов и болельщикам, и соперникам. Давид Алаба на правах капитана даже закрыл рот нападающему. После матча Марко извинился через соцсети, написав «Я не расист».

Рассказывали, что еще во времена игры за «Вест Хэм» Марко очень неуважительно относился к женской команде – мешал их тренировкам и оставлял едкие комментарии. Для Англии, которая сейчас переживает пик любви к женскому футболу, это тоже серьезное обвинение.

В итоге в соцсетях началась настоящая буря среди болельщиков «МЮ» – они призывали даже выходить на митинги и закидывать руководство письмами.

«Я написал на email richard.arnold@manutd.co.uk, чтобы узнать, почему клуб пытается подписать расиста. Может и вы могли бы сделать то же самое?».

«Марко Араутович? Кусок расистского и сексистского дерьма, который не смог закрепиться в основе «Вест Хэма»? Идите #####, Глейзеры!»

Судя по всему, сработало. Журналист Лори Уитвелл пишет, что «Юнайтед» отказался от Арнаутовича из-за завышенных требований «Болоньи» и недовольства болельщиков. Эту информацию подтверждает и Фабрицио Романо.

Впрочем, фанам расслабляться рано – «МЮ» уже почти договорился с Адриеном Рабьо.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Jamie McDonald, Mario Carlini/Iguana Press; eastnews.ru/AP Photo/Robert Ghement