Скамакка перешел в «Вест Хэм» вместо «ПСЖ» – и его встретили крутым роликом. Только фамилию написали неправильно

Оригинально.

«Вест Хэм» подписывает одного из главных талантов Италии последних лет – 23-летний нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка обошелся англичанам почти в 30 миллионов фунтов плюс еще пять в виде возможных бонусов. Итальянец подписался на 5 лет с опцией продления еще на сезон.

Это второй крупный трансфер команды Дэвида Мойеса этим летом: примерно месяц назад взяли из «Ренна» 26-летнего защитника Найефа Агерда. Но переход Скамакки сильно выделяется – весь июль за парнем гонялся «ПСЖ» и лично советник клуба Луиш Кампуш.

«Есть много клубов, которым интересен Джанлука. «Вест Хэм» предлагает 40 млн евро, а «ПСЖ» – 35 млн. Есть кое-какая разница и в части бонусов. Мы не обязаны продавать его, так что посмотрим. Ни с кем соглашения пока нет», – рассказывал директор «Сассуоло» Джованни Карневали.

В середине месяца Sky Sport Italia выдал инсайд – Скамакка максимально близок к Франции, а агент Джанлуки уже обсуждает с клубом будущую зарплату игрока. Через пару дней выходит опровержение – «Сассуоло» хочет минимум 50 млн. Парижане отказались от сделки, но вскоре итальянцы понизили требования. «Вест Хэм» поймал волну и зацепился за шанс.

Англичане сильно радовались. На презентации Скамакка вспоминал, что всегда мечтал поиграть в АПЛ. Казалось, ничего особенного, но включились клубные медиа – выпустили красивое видео в честь молодого итальянца.

Но не осилили фамилию: Скамакка превратился в Скаммаку – пришлось экстренно удалять ролик, хотя от тысячи шуток в твиттере это уже не спасет.

Защитникам АПЛ стоит запомнить – Скамакка

Мы разбирали суператаку прошлогоднего «Сассуоло», но Скамакка заслуживает отдельного внимания.

Скамакка – это 196 см роста, плечи шире дверей в подтрибунке и опыт взросления в криминальном пригороде Рима. Впервые он попал на первые полосы газет десять лет назад: тогда ему было 13 лет, на фоне ровесников Джанлука выглядел примерно как Лукаку в свое время.

Билет до большого футбола дался итальянцу непросто и он рассказывал, что учился играть с нуля – поэтому сейчас он строит игру на технике, а не силе. Защитникам это не особо помогает: в прошлом году Джанлука наклепал 16 мячей.

«Он выходит из себя, когда соперник играет грязно. Хорошо бы, чтобы это случалось чаще, потому что в таких случаях Джанлука выдает максимум. Но защитники понимают это и отходят от него на вторых мячах», – рассказывал одноклубник Давиде Фраттези.

Сначала кажется, что 16 голов в чемпионате не слишком серьезный повод для подобных похвал, но есть нюанс. В начале сезона тренер Алессио Дионизи держал Джанлуку в запасе, так что тот нагонял конкурентов уже по ходу кампании. По минутам на гол без учета пенальти в Серии А Скамакка шел за Лаутаро Мартинесом и Чиро Иммобиле.

Хорошая компания для парня, фамилию которого многие до сих пор так и не выучили.

Фото: Gettyimages.ru/Maurizio Lagana; Instagram/westham