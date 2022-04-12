Похоже, Левандовски выбрал «Барсу». Однако «Бавария» хочет 60 млн и не отпустит поляка, пока не найдет замену

Неужели перейдет?

Роберт Левандовски проводит очередной восхитительный сезон. В 40 матчах за «Баварию» во всех турнирах он забил уже 46 голов (в прошлом было всего на два больше), а мюнхенский клуб продолжает борьбу за победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Но, похоже, летом плодотворное сотрудничество Роберта и «Баварии» закончится. Польским нападающим активно интересуется «Барселона», а сам Левандовски не против переехать в Каталонию.

В понедельник польские медиа громыхнули инсайдом: все уже решено, 3-летний контракт согласован. Однако главные европейские инсайдеры пока осторожны. Разбираемся в противоречивой информации.

Левандовски хочет в «Барселону», но еще ничего не решено

•‎ По информации Себастьяна Сташевского, журналиста польского издания Interia Sport, 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт. Предложения «ПСЖ», «Ман Сити» и «Ливерпуля» Роберт отклонил.

•‎ На эту версию ориентируется каталонское издание Sport.es – даже поместили Левандовского на обложку свежего номера («Соглашение с Левандовским»):

•‎ Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг дал подробный инсайд об условиях будущего контракта «Барсы» и Левандовского. По его информации, клуб готовит для форварда контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро в год до уплаты налогов. Хави очень хочет приобрести игрока и лично убеждал его переехать в Каталонию, но Роберт еще не разговаривал с председателем правления «Баварии» Оливером Каном.

•‎ Итальянский суперинсайдер Фабрицио Романо заявил, что контракт еще не согласован, а «Бавария» хочет, чтобы Левандовски, действующий контракт которого с «Баварией» истекает летом 2023-го, остался. По информации Романо, позиция агента форварда уже давно известна «Баварии»: если клуб не готов предложить Роберту долгосрочный контракт, то он уходит.

•‎ Испанский журналист Жерар Ромеро сообщает, что в данный момент «Барселона» не рассматривает возможность выплаты 60 миллионов евро «Баварии» за Левандовского.

•‎ Инсайд от немецкого журналиста Керри Хау: мюнхенский клуб отпустит Левандовского, если найдет ему замену, но ее пока не нашли. Боссы «Баварии» готовы оставить форварда до конца контракта и отпустить его в следующем году бесплатно.

•‎ Репортер сайта УЕФА Петр Козьмински предполагает, что агент поляка Пини Захави специально ведет активную закулисную игру, чтобы поднять цену на Роберта.

Почему Левандовски хочет в «Барселону»?

По данным Sky Sport Deutschland, форвард «Баварии» на протяжении всей карьеры мечтал поиграть в Ла Лиге. Кроме того, Роберт считает, что переход в «Барселону» увеличит его шансы на получение «Золотого мяча».

По информации Sport.es, Левандовски считает, что уже выполнил все свои задачи с «Баварией». Польские медиа также утверждают, что поляк не очень популярен в раздевалке мюнхенского клуба и не может найти общего языка с главным тренером Юлианом Нагельсманном в вопросах тактики.

Фабрицио Романо в своем подкасте конкретизировал еще одну претензию Роберта к «Баварии». Прошлым летом немецкий клуб отказался продать его в «ПСЖ» – после этого форвард ждал предложения по новому контракту, но так его и не получил. Кроме того, для Левандовского, которому этим летом исполнится 34, важнее не зарплата, а срок нового контракта: он хочет получить трехлетнее соглашение.

Как давно ходят слухи о «Барсе»?

Примерно с середины марта. Восстановили всю хронологию.

•‎ Первым об интересе «Барсы» к Левандовскому сообщил Diario Sport. В середине марта медиа писало, что Роберт находится в шорт-листе каталонцев, но приобрести его будет крайне сложно. Параллельно появлялась информация о том, что «Бавария» не может договориться с поляком о новом контракте – он был недоволен, что клуб не может предложить ему зарплату выше 25 млн евро.

•‎ Ближе к концу марта Diario Sport писал, что Левандовски хочет перейти в «Барселону», а клуб готов заплатить за него до 60 млн евро и предложить четырехлетний контракт – причем в обход собственного лимита зарплат.

•‎ Sportitalia сообщала, что Роберт уже дал принципиальное согласие на переход в каталонский клуб – осталось только получить добро от «Баварии». Позже Goal.com и Spox опровергли эту информацию, написав, что поляк еще не определился с будущим клубом.

•‎ В начале апреля слухи стали еще активнее. Diario Sport давал инсайд, что «Бавария» требует от «Барсы» 65 млн, но при условии включения в сделку других игроков сумма может уменьшиться. Серджиньо Дест фигурировал как один из кандидатов на участие в договоре по трансферу Роберта.

•‎ Одним Дестом дело, возможно, не ограничится. ESPN писал, что каталонскому клубу нужно будет избавиться от целого ряда игроков, чтобы осуществить трансфер. Медиа отмечало, что без этого организовать переход будет сложно.

Верите в переезд поляка в Каталонию?

Фото: globallookpress.com/Sven Hoppe/dpa, Frank Hoermann / SVEN SIMON, IMAGO/Mladen Lackovic