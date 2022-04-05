Четкий шаг «Ливерпуля» к полуфиналу ЛЧ: разобрали «Бенфику» за 17 минут

Теперь можно смелее идти на чемпионский матч с «Сити».

«Ливерпуль» обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1) благодаря двум голам за 17 минут первого тайма и добавке от Луиса Диаса в самом конце.

Оба момента из первой половины – разноплановые, но похожие по структуре эпизоды: верховой пас от крайнего защитника и четкое действие головой, которое ведет к голу.

Разница в том, что первый пример – про Энди Робертсона и угловой, там центральный защитник Ибраима Конате мощно выпрыгнул и классно пробил под штангу мимо вратаря.

Второй – на один шаг дольше, там Трент Александер-Арнольд забросил на дальнего от себя форварда, Луис Диаз не стал бить сам и идеально скинул на Садьо Мане, прочувствовавшего линию офсайда. Сенегальцу оставалось совсем простое замыкание.

• Ибраима Конате забил первый мяч за «Ливерпуль» : Юрген Клопп выбрал в старт его, а не Жоэля Матипа – и уже на 17-й минуте, пока особой работы в обороне не было, получил подарок в атаке. 22-летний француз в английском клубе первый сезон, для него это 20-й матч. Перед этим из результативных действий был только один ассист, но в совсем других условиях: на третий гол скромному «Шрусбери» в Кубке Англии.

• Вместе с Конате у «Ливерпуля» теперь аж 20 игроков, забивавших в этом сезоне. Как минимум среди английских клубов, которые сравнила Opta, более разнообразного списка бомбардиров нет ни у кого.

• Садио Мане только что обошел Стивена Джеррарда по голам в Лиге чемпионов – забил свой 22-й . В этом рейтинге выше сенегальца остался только Мохаммед Салах – у него тоже были моменты, но только нереализованные, египтянин лидирует в списке с 33 мячами за «Ливерпуль».

• Кстати, как раз «Шрусбери» – последние, кто смог забить «Ливерпулю» в первом тайме, а играли уже почти три месяца назад, 9 января. Это клубный рекорд: 19 матчей подряд не пропускают до перерыва, сейчас в сумме с двумя голами уже за этот отрезок все решили в матче.

К Конате есть и вопросы: в начале второго тайма, на самом активном отрезке «Бенфики», он должен был прервать прострел и вот в такой ситуации защитник махнул мимо. Дал мячу проскочить между ног, пропустил на Дарвина Нуньеса – и обстановка чуть напряглась.

И все же самым близким шансом, чтобы сравнять, для португальцев остался эпизод с борьбой ван Дейка, который несколько раз повторяли, намекая на пенальти – но ни судья в поле, ни ВАР такого не заметили. Плюс Алиссон придумал странноватый финт за штрафной – но атакующий игрок не наказал.

Луис Диас в концовке успокоил, реализовал выход один на один – в итоге он с голом и ассистом, выходит, главный герой.

Иногда бывает и так, что счет по xG идеально совпадает с тем, что на табло: 3,10 – 1,04 четко трансформировались в 3:1 .

Без правила выездного гола гостевые 3:1 выглядят не так внушительно, как смотрелись бы еще год назад, но все же это четкий шаг «Ливерпуля» к полуфиналу.

По ходу сложной недели, где до ответной игры ЛЧ еще ждет выезд к «Сити», теперь можно смелее акцентировать на чемпионском матче АПЛ.

Фото: East News/AP Photo/Armando Franca; REUTERS/Matthew Childs