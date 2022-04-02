Мощный снегопад отложил дерби на час. «Спартак» не хотел играть, «Локо» провалил уборку

Апрель в РПЛ.

Главный матч тура в РПЛ накрыло снегом: поле «РЖД Арены» завалило, к плановому началу игры расчистить его не успели.

Вот так газон выглядел в 19:30, когда команды должны были начать игру.

В Москве в субботу вечером не так уж холодно: температура около нуля, ощущается как небольшой минус.

Решение о том, можно ли проводить матч, принимали главный судья Сергей Карасев и делегат Российской Премьер-лиги Александр Сафонов. Он перед игрой отметил, что мяч от газона отскакивает, а оснований для переноса нет.

По информации комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, сотрудники арены начали уборку газона только за час с небольшим до старта матча – при этом первое время газон пытались очистить вручную лопатами, затем к процессу подключился один мини-трактор.

Уже после 19:30 на поле появились машины с кузовами, куда стали сгружать снег, сложенный по кучками прямо на газоне.

Это помогло устранить последние последствия.

«Спартак» не хотел играть, «Локо» – хотел. РПЛ нейтральна

Со стороны «Спартака» сразу полетели сигналы о том, что играть вообще не нужно.

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», – сформулировал позицию клуба спартаковский пресс-атташе Дмитрий Зеленов, когда матч вообще-то уже должен был начаться.

«Мне здоровье ребят дороже», – такую фразу от Артема Реброва, работающего в штабе «Спартака», выцепил где-то рядом с полем корреспондент «Матч ТВ» Владислав Гурджи.

«Локомотив», наоборот, собирался выходить на поле:

«В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть», – сформулировали хозяева.

Президент РПЛ Ашот Хачатурян в интервью «Матч ТВ» обратил внимание как раз на расхождение мнений и конкретной позиции лиги не сформулировал, доверив все Сергею Карасеву.

«Погода нефутбольная. Посмотрим, что смогут сделать, насколько расчистят поле. Понятно, что окончательное решение будет за судьей. Проблема в том, что если бы мнения команд были одинаковые, то было бы проще принимать решение, но есть нежелание играть у «Спартака» и желание играть у «Локомотива».

Итог – задержка на час. Хотя снег не закончился

В 19:50 у поля появились делегат Сафонов и судья Карасев, они проверили ход уборки и, судя по всему, окончательно решили играть.

Около 20:00 в центральный круг вернули желтое полотно с логотипом лиги и титульного спонсора.

Ключевое решение приняли в начале девятого: прямо у поля Карасев пообщался с представителями клубов. Показалось, что «Спартак» был настроен чуть более агрессивно, но в итоге обо всем договорились. Судья пожал руку Томасу Цорну, а потом прямо перед камерой попросил Артема Реброва, чтобы к 20:25 все были готовы к выходу в подтрибунном помещении.

Чтобы начать снежный матч на час позже плана на чуть более приятном поле.

Снегопад в Черкизово не прекратился, снежный покров просто не успел стать таким же мощным, но все равно картина сомнительная.

Офсайдных линий ВАР не было, а они бы очень пригодились, только к концу первого тайма снег стал чуть слабее и изображение перестало стремительно белеть.

Фото: скриншоты «Матч ТВ»; vk.com/fcsm_official; vk.com/fclokomotiv