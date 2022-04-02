Вы это видели?
Блог

Мощный снегопад отложил дерби на час. «Спартак» не хотел играть, «Локо» провалил уборку

Томас Цорн Томас Цорн
Сергей Карасев Сергей Карасев
Ашот Хачатурянц
Организация РПЛ Организация РПЛ
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Апрель в РПЛ.

Главный матч тура в РПЛ накрыло снегом: поле «РЖД Арены» завалило, к плановому началу игры расчистить его не успели.

Вот так газон выглядел в 19:30, когда команды должны были начать игру.

В Москве в субботу вечером не так уж холодно: температура около нуля, ощущается как небольшой минус.

Решение о том, можно ли проводить матч, принимали главный судья Сергей Карасев и делегат Российской Премьер-лиги Александр Сафонов. Он перед игрой отметил, что мяч от газона отскакивает, а оснований для переноса нет.

По информации комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля, сотрудники арены начали уборку газона только за час с небольшим до старта матча – при этом первое время газон пытались очистить вручную лопатами, затем к процессу подключился один мини-трактор.

Уже после 19:30 на поле появились машины с кузовами, куда стали сгружать снег, сложенный по кучками прямо на газоне.

Это помогло устранить последние последствия.

«Спартак» не хотел играть, «Локо» – хотел. РПЛ нейтральна

Со стороны «Спартака» сразу полетели сигналы о том, что играть вообще не нужно.

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», – сформулировал позицию клуба спартаковский пресс-атташе Дмитрий Зеленов, когда матч вообще-то уже должен был начаться.

«Мне здоровье ребят дороже», – такую фразу от Артема Реброва, работающего в штабе «Спартака», выцепил где-то рядом с полем корреспондент «Матч ТВ» Владислав Гурджи.

«Локомотив», наоборот, собирался выходить на поле:

«В Москве в апреле бывает, что выпадает сильный снег. Мы не считаем, что это повод для эмоций. Поле готово. «Локомотив» готов играть», – сформулировали хозяева.

Президент РПЛ Ашот Хачатурян в интервью «Матч ТВ» обратил внимание как раз на расхождение мнений и конкретной позиции лиги не сформулировал, доверив все Сергею Карасеву.

«Погода нефутбольная. Посмотрим, что смогут сделать, насколько расчистят поле. Понятно, что окончательное решение будет за судьей. Проблема в том, что если бы мнения команд были одинаковые, то было бы проще принимать решение, но есть нежелание играть у «Спартака» и желание играть у «Локомотива».

Итог – задержка на час. Хотя снег не закончился 

В 19:50 у поля появились делегат Сафонов и судья Карасев, они проверили ход уборки и, судя по всему, окончательно решили играть.

Около 20:00 в центральный круг вернули желтое полотно с логотипом лиги и титульного спонсора.

Ключевое решение приняли в начале девятого: прямо у поля Карасев пообщался с представителями клубов. Показалось, что «Спартак» был настроен чуть более агрессивно, но в итоге обо всем договорились. Судья пожал руку Томасу Цорну, а потом прямо перед камерой попросил Артема Реброва, чтобы к 20:25 все были готовы к выходу в подтрибунном помещении.

Чтобы начать снежный матч на час позже плана на чуть более приятном поле.

Снегопад в Черкизово не прекратился, снежный покров просто не успел стать таким же мощным, но все равно картина сомнительная.

Офсайдных линий ВАР не было, а они бы очень пригодились, только к концу первого тайма снег стал чуть слабее и изображение перестало стремительно белеть.

Локомотив – Спартак 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 апреля, 20.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЛокомотивХудяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Тикнизян, Керк, Марадишвили, Бабкин, Бека-Бека, Кухта, Изидор.
СпартакМаксименко, Джикия, Кофрие, Литвинов, Хлусевич, Мозес, Зобнин, Мартинс Перейра, Промес, Бакаев, Николсон.
Предупреждение:
Бека-Бека (24).

Фото: скриншоты «Матч ТВ»; vk.com/fcsm_official; vk.com/fclokomotiv

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные