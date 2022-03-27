Луис Энрике ненавидит журналистов: готов уйти из сборной Испании из-за критики и не видит в медиа ценных мнений

Испания переиграла Албанию 2:1 в товарищеском матче, но все внимание на себя забрал Луис Энрике. Перед матчем он вышел к прессе и объяснил, почему до сих пор не продлил контракт со сборной. Причина – работа журналистов.

Конкретика от Энрике: «Делаю прессе одолжение. Если мы провалимся на чемпионате мира, вы скажете: «О нет, нам придется иметь с ним дело еще четыре года». Если мы потерпим неудачу, вы можете не требовать моей отставки. Я уйду сам».

Энрике разделяет медиа и фанатов. Журналисты много критикуют тренера за выбор состава

Колкости Энрике по журналистам – норма.

• В октябре 2021-го тренер программно выступил перед финальными матчами Лиги Наций. Признался, что просто не видит у журналистов интересных мыслей: «Я ничего не читаю, не вижу и не слышу. Вызванные игроки – те, в ком я уверен.

Я знаю о футболе больше журналистов. У меня банально больше информации. Пока не видел ни одного мнения, которое могло бы меня заинтересовать ».

• В 2018-м, когда Энрике только возглавил сборную, тренер сразу установил позицию по работе с медиа: «Я четко разделяю отношения с прессой и отношения с фанатами. С прессой я не должен быть милым. Но я бы поужинал с каждым из вас, если вы пригласите меня в дорогой ресторан».

• В «Барсе» тоже бывали конфликтные ситуации. В 2015-м футболисты клуба ворвались на пресс-конференцию «Хетафе», после того как обыграли их 2:0. Думали, что будет забавно – ведь отмечали Хэллоуин. Тогда Иньесте даже пришлось звонить футболисту «Хетафе» Педро Леону и извиняться перед ним.

Журналисты раздували из истории конфликт, и это выбесило Энрике, который игнорировал любые новые вопросы по теме.

Луиса сложно упрекнуть в необоснованности хейта – еще полгода назад его просто уничтожали за каждое решение. Особенно громко было перед Евро: Энрике не взял ни одного игрока из «Реала». За это несколько раз серьезно прилетело.

«Мы стоим посреди шторма. Весь мир смотрит на нас как на дураков из-за выбора Энрике. Он не хочет принять, что мы пока не готовы играть без Рамоса», – злился журналист AS Антонио Ромеро в одном из своих подкастов.

Но ярче всех общее настроение выразил журналист AS и болельщик «Реала» Томас Ронсеро: «Луис Энрике показал истинное лицо. Ни одного игрока «Реала» на Евро-2020. Серхио Рамоса и Начо выкинули. Это полное помутнение рассудка. Он ничего не понимает в футболе. Нельзя выбирать состав, исходя лишь из того, кто тебе нравится или не нравится. Сборная Испании должна быть выше этого».

На самом Евро критика Луиса продолжилась. «Зачем нужен высокий нападающий, если не используете навесы – прекратите экспериментировать. Сделайте основным вместо Мораты Жерара Морено и не парьтесь, – выражал популярное мнение экс-тренер «Реала» Бернд Шустер. – Я не понимаю логики Энрике. Что он делает?».

«Нужны ли нам изменения? Может быть. Поменяю ли я что-нибудь? Может быть», – лишь отшучивался Луис.

Тогда Энрике отвечал не только язвительными комментариями, но и результатами – Испания в красивом стиле дошла до полуфинала, где была не хуже Италии.

Обида на журналистов точно не исчезла.

Позиция Энрике – проблема для сборной. Им нужно заранее искать замену

Переговоры по продлению тренера начались сразу после вылета Испании с Евро-2020 – испанские чиновники остались довольны игрой сборной. Но с тех пор новости о продлении Энрике резко стихли.

• Marca не сомневается – все из-за самого тренера. Луис сильно сомневается, что должен остаться в команде после ЧМ. Энрике хочет сначала целиком отработать контракт до конца 2022 года и самостоятельно решить свое будущее.

• Испания не вмешивается и смотрит на кандидатов. Среди главных – Марселино из «Атлетика» и экс-тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде. Третий в списке – бывший тренер «Гранады» Диего Мартинес.

• Испанское издание Diario Sport вышло с другим инсайдом – искать замену Энрике не планируют даже на всякий случай. Все в сборной считают, что контракт с Луисом удастся продлить как минимум до Евро-2024. Терять его так рано никто не хочет – видят в нем нового Висенте Дель Боске.

• Вопросы по контракту – импульс для слухов. «Ман Юнайтед» интересовался Энрике, но проблема в сроках – Луис ведь точно доработает хотя бы до ЧМ, а новый тренер нужен «МЮ» уже летом.

Пока Луис остается тренером Испании – и продолжает ругаться с журналистами.

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Фото: globallookpress.com/Siu Wu